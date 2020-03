Migrantenstrom Richtung EU, Athen verstärkt die Grenze

Edirne/Sofia/Brüssel - Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat am Sonntag wegen eines erhöhten Zustroms von Migranten die Alarmstufe für alle EU-Grenzen zur Türkei auf "hoch" gesetzt. Zugleich verstärkte Griechenland seine Einheiten entlang der Grenze zur Türkei weiter. Die Regierung in Athen warf der Türkei vor, Migranten mit falschen Informationen dazu zu bewegen, nach Griechenland und damit in die EU zu kommen. Nach UN-Angaben harren derzeit rund 13.000 Migranten bei Kälte auf der türkischen Seite aus.

Türkei startet massive Vergeltungsangriffe in Syrien

Idlib/Ankara - Nach dem Tod von 36 türkischen Soldaten in Syrien hat die Türkei in dem Nachbarland massive Vergeltungsangriffe gestartet. Bei dem neuen Einsatz "Operation Frühlingsschild" schoss die Türkei nach eigenen Angaben zwei syrische Kampfflugzeuge ab, die türkische Jets angegriffen hätten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte am Sonntag ein EU-Außenministertreffen in der Causa für die kommende Woche an.

14 Corona-Fälle in Österreich - Wiener Schule bleibt geschlossen

Wien - Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Österreich weiter angestiegen. Am Sonntag wurden vier weitere Erkrankte in Wien publik. Somit beläuft sich die Zahl der Infizierten in Österreich auf insgesamt 14. Die Vienna International School (VIS) bleibt am Montag und Dienstag wegen des Coronavirus geschlossen. Das teilte die Schule am Sonntag mit. Man sei demnach informiert worden, dass zwei Menschen mit bestätigter Coronavirus-Infektion als externe Trainer für die Mitarbeiter der VIS gearbeitet hätten. 17 Beschäftigte wurden vorsorglich für zwei Wochen unter Heimquarantäne gestellt. Schüler waren laut VIS nicht mit den beiden Infizierten in Kontakt.

Weltweit etwa 60 Länder von Cornavirus betroffen

Peking/Seoul/Teheran - Etwa 60 Länder sind weltweit vom Coronavirus betroffen. Das waren am Sonntag nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO rund zehn mehr als am Vortag. In China, dem Ursprungsland des Erregers, starben binnen eines Tages weitere 35 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19, am Vortag waren es 47. Für die ebenfalls stark betroffenen Länder Südkorea und Iran erließ das Außenministerium partielle Reisewarnungen.

Plan für Pensionsreform in Frankreich sorgt für Empörung

Paris - Mit der Ankündigung, ihre umstrittene Pensionsreform am Parlament vorbei umzusetzen, hat die französische Regierung für Empörung gesorgt. Abgeordnete der rechten und der linken Opposition reichten Misstrauensanträge gegen die Regierung ein. Der Chef der Gewerkschaft CGT, Philippe Martinez, kündigte für die kommende Woche massive Protestkundgebungen an. In Paris und weiteren Städten des Landes kam es am Samstagabend bereits zu Protestkundgebungen.

Niedergestochene 16-Jährige weiter in künstlichem Tiefschlaf

Wien - Die 16-Jährige, die am Donnerstagabend von ihrem gleichaltrigen Ex-Freund in ihrer elterlichen Wohnung in Wien-Floridsdorf geschlagen und niedergestochen worden sein soll, befindet sich weiter in künstlichem Tiefschlaf. Ihr Zustand sei kritisch, hieß es seitens der Wiener Polizei am Sonntag. Der tatverdächtige Bursch wurde unterdessen in die Justizanstalt Wien-Josefstadt überstellt. Er machte in den Vernehmungen keine weiteren Angaben. Ob U-Haft verhängt wird, wird vermutlich am Montag entschieden.

Mann wollte in Vorarlberg urinieren und stürzte 20 Meter ab - tot

Bregenz - Ein 69-jähriger Mann ist am Samstagabend in Silbertal (Bez. Bludenz) bei einem 20 Meter-Absturz in eine Schlucht tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann nach einem Besuch bei einem Bekannten offenbar seine Notdurft verrichten und stürzte dabei in das Messnertobel ab. Der leblose Körper des Mannes wurde erst am Sonntagvormittag entdeckt, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Austria verpasst Meisterrunde der Fußball-Bundesliga

Wien - Die Austria muss in die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga. Die Wiener kamen am Sonntag in Graz gegen Sturm nur zu einem 1:1 und haben damit vor der letzten Runde des Grunddurchgangs keine Chance mehr, die Top 6 zu erreichen. Nutznießer ist Hartberg, das trotz einer 1:5-Abfuhr bei Tabellenführer LASK den Platz in der Meistergruppe sicher hat. Rapid verteidigte mit einem 3:1 gegen Mattersburg Rang drei, der WAC liegt nach einem 4:0 in St. Pölten weiter auf Platz vier. WSG Tirol und die Admira trennten sich 1:1. Am Montag gastiert Meister Salzburg in Altach.

(Schluss) ral/grh