Migrantenstrom Richtung EU, Athen verstärkt die Grenze

Edirne/Sofia/Brüssel - Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat am Sonntag wegen eines erhöhten Zustroms von Migranten die Alarmstufe für alle EU-Grenzen zur Türkei auf "hoch" gesetzt. Zugleich verstärkte Griechenland seine Einheiten entlang der Grenze zur Türkei weiter. Die Regierung in Athen warf der Türkei vor, Migranten mit falschen Informationen dazu zu bewegen, nach Griechenland und damit in die EU zu kommen. Nach UN-Angaben harren derzeit rund 13.000 Migranten bei Kälte auf der türkischen Seite aus.

Ex-Bundesheeroffizier wegen Spionage-Vorwurfs vor Gericht

Salzburg/Wien - Ein pensionierter Offizier des Österreichischen Bundesheeres steht am Montag wegen des Vorwurfs der Spionage in Salzburg vor Gericht. Der 71-jährige Salzburger soll zumindest 25 Jahre für den russischen Militärgeheimdienst tätig gewesen sein und dafür rund 280.000 Euro kassiert haben. Der Beschuldigte bestritt bisher die Vorwürfe. Er habe weder Staats- noch militärische Geheimnisse verraten. Der Prozess am Landesgericht Salzburg ist für fünf Tage anberaumt.

14 Corona-Fälle in Österreich - Wiener Schule bleibt geschlossen

Wien - Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Österreich weiter angestiegen. Am Sonntag wurden vier weitere Erkrankte in Wien publik. Somit beläuft sich die Zahl der Infizierten in Österreich auf insgesamt 14. Die Vienna International School (VIS) bleibt am Montag und Dienstag wegen des Coronavirus geschlossen. Das teilte die Schule am Sonntag mit. Man sei demnach informiert worden, dass zwei Menschen mit bestätigter Coronavirus-Infektion als externe Trainer für die Mitarbeiter der VIS gearbeitet hätten. 17 Beschäftigte wurden vorsorglich für zwei Wochen unter Heimquarantäne gestellt. Schüler waren laut VIS nicht mit den beiden Infizierten in Kontakt.

Tausende demonstrieren in Prag gegen Regierungschef Babis

Prag - Tausende Menschen sind am Sonntag in Prag für den Schutz der demokratischen Institutionen und gegen Regierungschef Andrej Babis auf die Straße gegangen. Unter Rufen wie "Wir haben genug" zogen sie vom Platz vor dem Präsidentenpalast auf dem Hradschin zum Altstädter Ring im Stadtzentrum, wo eine Kundgebung abgehalten wurde. Babis wird vorgeworfen, politischen Druck auf Justiz und Medien auszuüben.

EU und Briten beginnen Verhandlungen über künftige Beziehung

London - Die Europäische Union und ihr Ex-Mitglied Großbritannien beginnen am Montag (14.00 Uhr) in Brüssel die Verhandlungen über ihre künftigen Beziehungen. In den vergangenen Tagen hatten beide Seiten ihre jeweiligen Leitlinien für die Gespräche beschlossen. Verhandlungsführer sind Michel Barnier für die EU und Brexit-Minister David Frost für die Briten. Die EU strebt bis Jahresende ein umfassendes Abkommen an, das unter anderem Freihandel bei fairem Wettbewerb garantiert.

Knapper Ausgang bei Parlamentswahl in Israel erwartet

Jerusalem - Israel wählt am Montag ein neues Parlament - bereits zum dritten Mal binnen eines Jahres. Rund 6,5 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Auch diese Wahl könnte wieder ohne Regierungsmehrheit enden, es wird bereits über eine vierte Abstimmung spekuliert. Nach letzten Umfragen liegt die Likud-Partei des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu etwa gleichauf mit dem oppositionellen Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Ex-Militärchef Benny Gantz. Weder Netanyahu noch Gantz gelang zuletzt eine Regierungsbildung.

Siebente Runde der KV-Verhandlungen für Sozialwirtschaft

Wien - Die zähen Verhandlungen über den Kollektivvertrag in der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) werden am Montag fortgesetzt. Nach einer zweiten ausgedehnten Streikwelle von Beschäftigten wird in der siebenten Runde erneut nach einer Lösung gesucht. Die Arbeitnehmervertreter fordern eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden pro Woche, die Arbeitgeber bezweifeln die Machbarkeit des Vorschlags. Eine deutliche Annäherung zwischen beiden Seiten zeichnete sich zuletzt noch nicht ab.

