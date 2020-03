Angespannte Lage an EU-Außengrenze und Frontex-Einsatz

Berlin - Nach der Öffnung der türkischen Grenze zu Griechenland versuchen Tausende Flüchtlinge zu Fuß oder per Boot in die EU zu gelangen. Die griechischen Sicherheitskräfte setzten Blendgranaten und Tränengas ein. Die europäische Krisendiplomatie läuft indes auf Hochtouren, die EU-Spitze besucht am Dienstag die griechische Grenze. Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex stimmte am Montag einem Soforteinsatz in Griechenland zu.

In Österreich 16 Coronavirus-Erkrankte und 350 in Quarantäne

Wien - In Österreich sind bis Montagvormittag 16 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert worden. Die jüngsten Fälle wurden aus Salzburg und Wien gemeldet. Rund 350 Personen befinden sich aktuell in behördlicher Absonderung, meist in Heimquarantäne. "In Österreich selbst ist Routine eingetreten", konstatierte der Leiter des Einsatzstabes im Innenministerium und stellvertretende Direktor für die öffentliche Sicherheit, Franz Lang. Die Krisenstäbe hätten sich "gut etabliert".

Fast 90.000 Coronavirus-Infektionen in 68 Ländern

Brüssel/Peking - Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus ist weltweit auf mehr als 3.000 gestiegen. In 68 Ländern wurden am Montag fast 90.000 Infektionen verzeichnet. Vor allem in Südkorea und im Iran steigt die Zahl der Infizierten weiterhin stark. Die Epidemie erreichte inzwischen auch Millionenstädte wie New York und Moskau. In der EU wird das Risiko nun als "moderat bis hoch" eingestuft. Insgesamt wurden offiziell bisher rund 2.100 Infektionen und 38 Todesfälle in 18 EU-Staaten nachgewiesen.

EU und Briten verhandeln über künftige Beziehungen

London - Unter großem Zeitdruck und mit viel Streitpotenzial haben die Europäische Union und Großbritannien am Montag die Verhandlungen über ihre künftigen Beziehungen begonnen. Ziel ist ein umfassendes Handels- und Partnerschaftsabkommen. Der EU-Unterhändler Michel Barnier und der britische Verhandlungsführer David Frost kamen am Nachmittag erstmals in Brüssel zusammen. Diplomaten gehen von schwierigen Gesprächen aus. Diese sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, was bereits als sehr ambitioniert gilt.

Erneute Parlamentswahl in Israel

Jerusalem - In Israel ist am Montag zum dritten Mal innerhalb von elf Monaten ein neues Parlament gewählt worden. 6,4 Millionen Wahlberechtigte waren zur Stimmabgabe aufgerufen. Bei der Wahl drohte ein erneutes Patt zwischen der rechtsgerichteten Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanyahu und dem Blau-Weiß-Bündnis seines wichtigsten Rivalen Benny Gantz. Staatschef Reuven Rivlin erklärte, Israel habe "diese nie endende Instabilität" nicht verdient. Die Wahllokale schließen um 22.00 Uhr (Ortszeit, 21.00 MEZ), danach werden erste Hochrechnungen erwartet.

Siebente Runde der KV-Verhandlungen für Sozialwirtschaft

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) sind am Montagnachmittag in die siebente Runde gegangen. Die Arbeitgeber starteten mit einem neuen Angebot, mit dem man dem Gegenüber in Sachen Arbeitszeitverkürzung entgegenkommen will, in die Gespräche. Die Arbeitnehmer hofften auf Taten statt Worte. Die Gemeinsamkeit: Beide Seiten würden eine baldige Einigung begrüßen. Die Verhandlungen laufen bereits seit Ende November.

Ex-Meinl-Bank in Konkurs - Einlagensicherung greift

Wien - Die Anglo Austrian Bank (AAB), die frühere Meinl Bank, hat Konkurs angemeldet und damit ihre Auflösung eingeläutet. Mit diesem Schritt löst die Bank erstmals seit der Trigon-Bank im Jahr 2001 die Einlagensicherung aus, die für rund 60 Millionen Euro an besicherten Einlagen gerade stehen wird. Die Aktionäre der Bank weisen jede Schuld von sich und machen die Behörden verantwortlich.

Ex-Freundin niedergestochen: 16-Jähriger in Wien in U-Haft

Wien - Das Landesgericht für Strafsachen hat am Montag über einen 16-jährigen die U-Haft verhängt, der am Donnerstagabend in Wien-Floridsdorf seine gleichaltrige Ex-Freundin niedergestochen haben soll. Das teilte Gerichtssprecherin Christian Salzborn auf APA-Anfrage mit. Gegen den Burschen wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Die 16-Jährige befand sich am Montag weiterhin in einem Wiener Spital auf der Intensivstation in künstlichem Tiefschlaf.

