Migration: Kurz und Kogler werfen Erdogan "Erpressung" vor

Wien - Massive Kritik am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan haben am Dienstag Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein "Vize" Werner Kogler (Grüne) geübt. Der Ansturm von 13.000 Migranten auf die türkisch-griechische Grenze sei von Erdogan bewusst organisiert worden, um die EU zu erpressen, hieß es bei einem Pressegespräch in Wien. "Es handelt sich um eine bösartige Provokation des türkischen Präsidenten", sagte Kogler. Bei dem Pressegespräch wurden auch drei Millionen Euro humanitäre Hilfe für Menschen in der syrischen Kriegsregion Idlib angekündigt.

Sozialwirtschaft: Arbeitgeber fordern Kompromissbereitschaft ein

Wien - Gesprächs- und Kompromissbereitschaft auf Seiten der Gewerkschaften fordert Walter Marschitz, Verhandlungsführer der in der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) organisierten Arbeitgeber, nach der in der vergangenen Nacht gescheiterten KV-Verhandlungsrunde. "Beide Seiten müssen aufeinander zugehen. Das ist das Wesen eines Kompromisses", sagte Marschitz am Dienstag. "Unser Angebot liegt auf dem Tisch - mit einer Arbeitszeitverkürzung auf 37 Stunden pro Woche", konterte Marschitz der Gewerkschaftsforderung nach der 35-Stunden-Woche.

21 bestätigte Coronavirus-Infektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind mit Stand Dienstagvormittag 21 bestätigte Infektionen mit SARS-CoV-2 aufgetreten. Das gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Wien bekannt. Wo die drei neuen Fälle zu verorten sind, wurde noch nicht bekannt. Weiterhin befinden sich laut dem Ressortchef rund 350 Menschen österreichweit in Quarantäne.

IWF rechnet heuer mit weniger Wachstum in Österreich

Wien - Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet wegen der Ausbreitung des Coronavirus heuer mit einem geringeren Wachstum für die österreichische Wirtschaft. Ein schwächeres Wachstum bei den europäischen Handelspartnern, mögliche Handelskonflikte sowie die Effekte des Coronavirus seien klare Abwärtsrisiken für das heimische Wirtschaftswachstum, so der IWF. Konkrete Wachstumszahlen nannten die IWF-Experten aber nicht. Es sei zu früh, um genau sagen zu können, wie sich das Coronavirus auswirken wird, sagte Jeffrey Franks vom IWF am Dienstag in Wien.

Parlamentswahl in Israel: Klare Führung für Netanyahus Likud

Jerusalem - Rund zwei Wochen vor Beginn eines Korruptionsprozesses gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu hat dessen Likud-Partei bei der Parlamentswahl offenbar stark abgeschnitten. Nach der Auszählung von 90 Prozent der Stimmen kam der rechtskonservative Likud auf 36 Mandate, wie die Nachrichtenseite ynet am Dienstag berichtete. Das Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Herausforderer Benny Gantz erhielt demnach 32 Sitze. Der rechts-religiöse Block käme somit auf 59 Sitze, der Mitte-Links-Block auf 54. Beide Lager würden damit erneut die Regierungsmehrheit von 61 von 120 Sitzen verfehlen.

Kinderrechte in Österreich laut Netzwerk "mangelhaft"

Wien - Die Umsetzung von Kinder- und Jugendrechten ist in Österreich noch "mangelhaft". Zu diesem Schluss kommt das Netzwerk Kinderrechte unter Berufung auf die Vereinten Nationen. Der UNO-Kinderrechteausschuss hatte in einem Bericht zahlreiche Mängel festgestellt. Die Organisation kritisierte bei ihrer "Zeugnisverteilung" am Dienstag etwa das Fehlen eines strukturierten Programms der Regierung.

Nach mehreren Sexualverbrechen: Mann in Kärnten in Untersuchungshaft

Klagenfurt - Ein Mann soll über Jahre hinweg mehrere Sexualverbrechen in Klagenfurt begonnen haben. Am Wochenende wurde er festgenommen, bestätigte das Landesgericht Klagenfurt einen Bericht der "Kronen Zeitung". Der Verdächtige stammt von den Komoren, einem Inselstaat nördlich von Madagaskar. Die Polizei war dem Mann durch einen DNA-Treffer auf die Spur gekommen. Der Verdächtige ist in Untersuchungshaft.

Grimme-Preis: Thrillerserie "Der Pass" und Umweltthemen reüssierten

Essen/Wien - Eine düstere Thrillerserie, jugendlicher Leichtsinn mit illegalem Touch und Umweltthemen reüssierten beim 56. Grimme-Preis: Die vom Deutschen Volkshochschul-Verband gestifteten Fernsehauszeichnungen gehen u.a. an die Sky-Serie "Der Pass" mit Nicholas Ofczarek, "How To Sells Drugs Online (Fast)" von Netflix und die Doku über Umweltverbrechen "Dark Eden", wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Der ORF ging hingegen leer aus.

(Schluss) grh