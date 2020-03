Ibiza-U-Ausschuss kommt laut VfGH nun doch im vollen Umfang

Wien - Der Verfassungsgerichtshof hat den Regierungsfraktionen ÖVP und Grüne bei der Einschränkung des Ibizia-U-Ausschusses einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nicht nur die Causa Casinos, sondern auch weitere Themen "betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung" dürfen so wie von SPÖ und NEOS verlangt untersucht werden. Die Reaktionen der Fraktionen fielen entsprechend aus, SPÖ und NEOS reagierten hoch erfreut. Weniger euphorisch nahmen ÖVP und Grüne den VfGH-Spruch auf.

Von der Leyen stärkt Griechenland bei Grenzsicherung den Rücken

Kastanies/Athen - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Griechenland bei der Sicherung der Grenze gegen den Ansturm von Migranten demonstrativ den Rücken gestärkt. "Diejenigen, die die Einigkeit Europas auf die Probe stellen wollen, werden enttäuscht sein", sagte sie am Dienstag bei einem Grenzbesuch mit Blick auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. "Wir werden die Stellung halten und einig bleiben", sagte von der Leyen und sagte Griechenland die Solidarität der EU-Mitglieder zu. Zudem werde die EU 700 Millionen Euro Finanzhilfe beisteuern.

Van der Bellen für Aufnahme von Flüchtlingen "in bestimmtem Ausmaß"

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht Österreich als Teil der EU gefordert, einen größeren Beitrag in der Lösung der aktuellen Flüchtlingskrise in der Türkei bzw. Griechenland zu leisten. Eine "Koalition der Willigen" würde er gerne unterstützen, sagte er am Dienstag im ORF-"Report", das Land sollte sich "in bestimmtem Ausmaß" an der Aufnahme von Flüchtlingen beteiligen. Kinder und Frauen sollten dabei Priorität haben, äußerte er Unterstützung für die Haltung von Grünen-Chef Werner Kogler.

Weitere Coronavirus-Infektionen in Österreich

Wien - Österreich hat am Dienstag 24 offiziell bestätigte Erkrankte und ist damit bei den bisherigen Coronavirus-Fällen "relativ stabil", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Zuletzt wurden drei Fälle im Unternehmen eines schwer erkrankten Wiener Juristen bekannt. Die Kanzlei hatte zuvor alle Mitarbeiter privat bei einem deutschen Institut testen lassen. Von den bisher untersuchten Mitarbeitern der Kanzlei waren über 200 Tests negativ, Mitarbeiter, die noch kein Ergebnis in Händen haben, arbeiten vorerst im Homeoffice.

Coronavirus - Weltbank legt Milliarden-Hilfspaket auf

Washington - Die Weltbank will vom Coronavirus-Ausbruch betroffene Länder mit einem Hilfspaket in Höhe von zwölf Milliarden Dollar (10,79 Mrd. Euro) unterstützen. Ziel sei es, den Staaten "schnell" und "effektiv" zu helfen, sagte Weltbank-Chef David Malpass am Dienstag. Er betonte zudem, es sei wichtig, die "zusätzliche Last", die das Coronavirus armen Ländern aufbürde, anzuerkennen. Mit dem Paket sollten Staaten bei der Bewältigung der medizinischen und wirtschaftlichen Folgen unterstützt werden.

SPÖ-Mitgliederbefragung startet am Mittwoch

Wien - Die SPÖ entscheidet ab Mittwoch für rund ein Monat über das Schicksal ihrer Parteichefin. Pamela Rendi-Wagner stellt die Vertrauensfrage. Die rund 158.000 Mitglieder haben bis 2. April Zeit kundzutun, ob sie mit der ersten Vorsitzenden der Parteigeschichte weitermachen wollen. Neben dieser Personalie kann die Basis auch gewichten, welche Themen von Vier-Tage-Woche bis Klimaschutz-Milliarde in den kommenden Monaten im Fokus der Parteiarbeit stehen sollen.

Tanner will wieder Schweizer Flugzeuge ausborgen

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) lässt laut "Presse" prüfen, ob die durch die Ausmusterung der Saab 105-Flugzeuge des Bundesheers entstehende Lücke erneut durch von der Schweiz geliehene Kampfjets geschlossen werden könnte. Wie es mit der Luftraumüberwachung längerfristig weitergehen soll, will Tanner bis Mitte des Jahres entscheiden.

US-Vorwahlen gehen mit "Super Tuesday" in die heiße Phase

Washington - Das Präsidentschaftsrennen der US-Demokraten ist mit dem Superwahltag "Super Tuesday" in die heiße Phase gegangen. Bei den Vorwahlen galt der linke Senator Bernie Sanders am Dienstag als klarer Favorit. Zuletzt war aber Ex-Vizepräsident Joe Biden im Aufwind. Er bekam vor dem Super-Dienstag die Unterstützung der ausgeschiedenen Bewerber Pete Buttigieg und Amy Klobuchar.

