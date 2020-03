Waffenruhe in syrischer Provinz Idlib in Kraft getreten

Ankara/Moskau - In der seit Monaten heftig umkämpften nordsyrischen Provinz Idlib ist in der Nacht auf Freitag eine zwischen Russland und der Türkei vereinbarte Waffenruhe in Kraft getreten. Wenige Minuten vor der ab Mitternacht (Ortszeit) geltenden Feuerpause hatte es noch Bombardements in der Region gegeben, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. UN-Generalsekretär Antonio Guterres äußerte die Hoffnung, dass die Feuerpause in eine "dauerhafte" Einstellung der Kämpfe mündet. Er forderte die Konfliktparteien zur Einleitung eines politischen Prozesses auf, um einen permanenten Stopp des Blutvergießens zu erreichen.

EU-Außenminister beraten bei Krisentreffen über Syrienkonflikt

Zagreb - Die EU-Außenminister beraten am heutigen Freitag bei einer Krisensitzung in Zagreb über die Situation im Bürgerkriegsland Syrien. Das Treffen war kurzfristig angesetzt worden, nachdem sich die Lage in der Provinz Idlib verschärft hatte. In der letzten Rebellenhochburg waren die Regierungstruppen mit russischer Unterstützung zuletzt auf dem Vormarsch. Gleichzeitig hatte sich die Notlage der Menschen in Idlib dramatisch verschlechtert. Fast 950.000 der drei Millionen Einwohner der Region sind nach UN-Angaben auf der Flucht. Zugleich werden Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und seine EU-Amtskollegen über die Lage in der Türkei und an der Grenze zu Griechenland beraten. Ankara hatte die Grenze zur EU am Wochenende für offen erklärt und verstößt damit gegen das EU-Türkei-Abkommen.

Kurz: Dürfen Erdogans Spiel nicht mitspielen

Wien/Berlin - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die EU-Staaten vor einer Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten an der griechisch-türkischen Grenze gewarnt. Wenn diese Menschen, die teilweise auch gewaltbereit seien, am Ende nach Mitteleuropa durchkämen, würde es nicht bei den 13.000 bleiben. Dann würden es bald Hunderttausende und später vielleicht Millionen sein und man hätte am Ende dieselben Zustände wie im Jahr 2015, sagte Kurz gegenüber deutschen Zeitungen. Diese Migranten hätten keinen Anspruch auf Asyl, da sie schon jahrelang in der Türkei lebten und dort auch nicht verfolgt würden. Sie würden vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ausgenutzt und instrumentalisiert, um Druck auf die EU zu machen. "Dieses Spiel dürfen wir nicht mitspielen", sagte Kurz.

Griechenland schränkte Schiffsverkehr um Ägais-Inseln Lesbos und Samos ein

Athen - Angesichts der zuletzt deutlich gestiegenen Flüchtlingszahlen hat die griechische Regierung Beschränkungen für den Schiffsverkehr rund um die Ägäis-Inseln Lesbos und Samos erlassen. Mit der Maßnahme solle die "illegale Migration über das Meer" bekämpft werden, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag in Athen mit. Aus Regierungskreisen verlautete, dass seit der von der Türkei verkündeten Öffnung der Grenzen zur EU rund 1.700 Flüchtlinge auf den griechischen Inseln angekommen seien.

EU-Gesundheitsminister beraten in Brüssel zu Coronavirus

Brüssel - Der Kampf gegen das Coronavirus beschäftigt am Freitag Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und seine EU-Kollegen bei einem weiteren Sondertreffen in Brüssel. Ziel ist eine enge Koordination, zumal sich die neue Krankheit Covid-19 in Europa ausbreitet. Bis Donnerstagabend waren nach Angaben der EU-Behörde ECDC rund 4.200 Infektionen registriert. Davon betrafen mehr als 3.000 Fälle Italien. Italien schließt ebenso wie der Iran seine Schulen und Universitäten im ganzen Land wegen der Ausbreitung des Coronavirus.

Zahl der Coronavirus-Fälle in Österreich steigen an

Wien - Das Coronavirus hat sich am gestrigen Donnerstag auch in Österreich weiter ausgebreitet. Die Zahl der Infizierten stieg auf 44. In Kärnten, Vorarlberg und Oberösterreich wurde der jeweils erste Fall gemeldet. Bisher wurden mehr als 3.700 Tests durchgeführt. Das Verteidigungsministerium unterstützt ab dieser Woche auch die 24-Stunden-Hotline der AGES. Die dafür eingesetzten Soldaten wurden speziell auf diese Aufgabe vorbereitet und geschult.

Wirtschaftskammer präsentiert Wahlergebnisse

Wien - Die Wirtschaftskammer präsentiert am Freitagabend das Endergebnis der diesjährigen österreichweiten Kammerwahlen. Bereits im Laufe des Nachmittags werden die Ergebnisse der neun Bundesländer bekanntgegeben. Die Wahl begann am Montag und dauerte bis Donnerstag. Der ÖVP-Wirtschaftsbund kämpft um seine Vormachtstellung in der Kammer. Vor fünf Jahren kamen die schwarzen Kämmerer auf 66,6 Prozent der Stimmen.

Verschwundener Siebenjähriger wurde wohlbehalten aufgefunden

Wien - Ein am Donnerstagnachmittag in Wien-Simmering verschwundener Siebenjähriger ist am Abend wieder wohlbehalten aufgefunden worden. Der Bub hatte sich vermutlich auf eigene Faust von seiner Mutter entfernt und war mit einem Freund unterwegs. Kurz nach 20.30 Uhr wurde er von der Polizei gefunden und seiner Mutter übergeben, hieß es am Donnerstagabend seitens der Exekutive gegenüber der APA.

(Schluss) hf/apo