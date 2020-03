Moderater Anstieg der Coronavirus-Fälle in Österreich

Wien - Die Fälle des neuartigen Coronavirus in Österreich sind leicht gestiegen. Insgesamt liegen österreichweit nun 56 Coronavirus-Fälle vor. Die meisten Erkrankten sind in Wien und in Niederösterreich registriert worden. Dort wurden 23 bzw. 15 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Nachdem ein Schüler des Lycee Francais de Vienne positiv auf das Virus getestet wurde, hat sich die Schulleitung dazu entschlossen, die Schule ab kommendem Montag für 14 Tage zu schließen. Zuvor waren bereits zwei Schulen in Wien und Kärnten vorsorglich geschlossen worden.

Bereits über 100.000 Corona-Fälle weltweit

Paris - Die Zahl der weltweit diagnostizierten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist auf mehr als 100.000 gestiegen. Laut einer auf offiziellen Daten basierenden Zählung der Nachrichtenagentur AFP lag die Zahl am Freitagnachmittag bei 100.002 Infektionen in 91 Ländern rund um den Globus, 3.406 Menschen starben. Seit Donnerstag wurden 2.492 neue Fälle registriert.

Terrormiliz IS reklamierte Anschlag in Afghanistan für sich

Kabul - Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat den Anschlag auf eine Gedenkveranstaltung in Afghanistan mit mindestens 31 Toten für sich reklamiert. Die Terrorgruppe veröffentlichte am Freitag ein Foto der beiden Attentäter vor einer Flagge des IS in den sozialen Netzwerken. Demnach hätten die beiden Männer die Gedenkveranstaltung in der afghanischen Hauptstadt Kabul unter anderem mit Maschinengewehren, Handgranaten und Granatwerfern angegriffen. Bei dem Anschlag wurden 61 weitere Personen verletzt.

Waffenruhe in Syriens Provinz Idlib hält offenbar vorerst weitgehend

Idlib/Ankara/Moskau - Die zwischen Russland und der Türkei vereinbarte Waffenruhe für die umkämpfte nordsyrische Provinz Idlib hat zunächst weitgehend Wirkung gezeigt. Erstmals seit Monaten waren keine Kampfflugzeuge der Regierungstruppen oder der russischen Armee über Idlib zu sehen. Sorge bestand weiter um den ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe nach Syrien. Die EU-Kommission werde "weitere 60 Millionen Euro" für die Versorgung der Bevölkerung in Nordwestsyrien zur Verfügung stellen.

Mehr als 20.000 Todesfälle auf Mittelmeer-Fluchtroute

Genf - Die Zahl der Menschen, die seit 2014 bei der Flucht über das Mittelmeer umgekommen sind, ist auf mehr als 20.000 gestiegen. Das berichtete die UNO-Organisation für Migration (IOM) am Freitag in Genf. Sie erfasst die Todesopfer seit Beginn der starken Fluchtbewegung 2014. Die Organisation wirbt dafür, mehr legale Migrationsrouten anzubieten, um sich nicht den Schleppern ausliefern zu müssen.

Ski-Weltcup-Finale in Cortina wegen Coronavirus abgesagt

Wien - Die alpine Ski-Weltcupsaison 2019/20 geht ohne Saisonfinale in Szene. Der Italienische Wintersportverband (FISI) hat den für 18. bis 22. März angesetzten Abschluss in Cortina d'Ampezzo wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Der Weltcup geht damit nächste Woche für die Damen mit drei Rennen in Aare und die Herren mit zwei in Kranjska Gora zu Ende. Vorangegangen war der Entscheidung eine Abstimmung des FIS-Councils, in der sich alle Verbände außer Italien gegen eine Durchführung der Finalveranstaltung in Cortina ausgesprochen hatten.

