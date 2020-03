Hofer mit 75,8 Prozent neuer FPÖ-Obmann im Burgenland

Neudörfl - Norbert Hofer ist am Samstag in Neudörfl mit 75,75 Prozent zum burgenländischen FPÖ-Landesparteiobmann gewählt worden. Der FPÖ-Bundesparteichef erhielt 100 von 132 gültigen Stimmen. 32 Delegierte votierten für den Ex-Landtagsabgeordneten Manfred Haidinger, der 24,24 Prozent erreichte. Hofer nahm die Wahl an und bedankte sich für das Vertrauen "in einer sehr, sehr schwierigen Situation".

Aktuell 81 Coronavirus-Fälle in Österreich

Linz - 81 Personen in Österreich sind bis Samstagnachmittag positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden - vier im Burgenland, 23 in Niederösterreich, vier in Oberösterreich, fünf in Salzburg, acht in der Steiermark, sieben in Tirol, 28 in Wien und jeweils einer in Kärnten und Vorarlberg. Insgesamt wurden bisher 4.308 Testungen in Österreich durchgeführt.

Mehr als 230 Coronavirus-Tote in Italien

Peking - In Italien sind inzwischen mehr als 230 Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben. Es gebe 233 bestätigte Todesopfer und 5.883 Infizierte, teilte der italienische Zivilschutz am Samstag mit. Binnen 24 Stunden wurden somit 36 Tote und 1247 Infektionen mehr gemeldet. Italien ist das am schwersten betroffene Land Europas. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten liegt nur in China und Südkorea höher. Weltweit gibt es nach Reuters-Zahlen knapp 102.000 Infektionsfälle. Mehr als 3.480 Menschen starben bisher an der vom neuartigen Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit.

Automatisches Pensionssplitting bei Kindern soll kommen

Wien - Die Regierung will mit dem automatischen Pensionssplitting nun offenbar Ernst machen. Wer gemeinsame Kinder hat, soll die Pensionsbeiträge künftig aufteilen, kündigten Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) und Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) am Samstag an. Ein genaues Modell werde aber erst erarbeitet. Offen ist demnach etwa, wie etwa Patchworkfamilien erfasst werden. Derzeit ist das Pensionssplitting nur freiwillig und nur mit gemeinsamen Kindern möglich.

Flüchtlinge: Ernst-Dziedzic sieht Koalition nicht in Gefahr

Lesbos/Wien - Auch wenn die Positionen der Grünen und der ÖVP in der Flüchtlingspolitik weit auseinanderliegen, sieht die stellvertretende Klubobfrau der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, die Koalition nicht in Gefahr. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass es hier eine "geringe Schnittmenge" gebe, sagte die Abgeordnete am Samstag zur APA. Außerdem lebe Demokratie vom Diskurs, "davor dürfen wir uns nicht fürchten". Eine Mehrheit der Österreicher würde laut Umfrage von Unique research für das Magazin "profil" die Aufnahme von an der griechischen Grenze gestrandeten Flüchtlingen derzeit ablehnen.

Zwischenfälle an der türkisch-griechischen Grenze

Athen - Trotz internationaler Bemühungen um eine Entschärfung der Migrationskrise lösen neue gefährliche Zwischenfälle Besorgnis aus. So soll die türkische Wasserpolizei in der Ägäis ein griechisches Boot der Küstenwache abgedrängt und dabei riskante Manöver vollführt haben. An der türkisch-griechischen Grenze wurde Tränengas eingesetzt. Für den griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis ist der EU-Flüchtlingspakt mit der Türkei gestorben. "Ganz ehrlich? Im Moment ist die Vereinbarung tot", sagte er in einem Interview des Senders CNN.

Rund 70 Menschen bei Hotel-Einsturz in China verschüttet

Peking - Beim Einsturz eines Hotels im Osten Chinas sind rund 70 Menschen unter den Trümmern verschüttet worden. Das Hotel "Xinjia" in der Stadt Quanzhou stürzte laut Behörden am Samstag gegen 19.30 Uhr Ortszeit ein. Etwa 23 Menschen konnten bisher geborgen werden. Das 80-Zimmer-Hotel war erst kürzlich in eine Quarantäne-Station für Menschen umgewandelt worden, die Kontakt zu Coronavirus-Patienten hatten, wie es in Zeitungsberichten hieß.

Novak brachte Österreichs Tennis-Team zu Davis-Cup-Finalturnier

Premstätten - Österreichs Davis-Cup-Team hat sich erstmals für das im Vorjahr eingeführte Weltgruppen-Finalturnier qualifiziert. Dennis Novak fixierte am Samstag in Premstätten bei Graz mit einem 2:6,6:3,6:4-Sieg gegen Pablo Cuevas in der Qualifikationsrunde einen 3:1-Erfolg über Uruguay. Novak im Start-Einzel und das Doppel Oliver Marach/Jürgen Melzer hatten für die übrigen beiden ÖTV-Punkte gesorgt. Das Finalturnier des Tennis-Teambewerbs findet vom 23. bis 29. November wie 2019 in Madrid statt.

