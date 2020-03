Coronavirus: Italien stellt Gebiete im Norden unter Quarantäne

Rom - Im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie stellt Italiens Regierung mehrere Gebiete im Norden des Landes mit mehreren Millionen Einwohnern unter Quarantäne. Wie Regierungschef Giuseppe Conte via Twitter mitteilte, gilt ab Sonntag für große Teile Norditaliens, darunter die Wirtschaftsmetropole Mailand und der Touristenmagnet Venedig, ein Ein- und Ausreiseverbot. Die drastische Maßnahme soll demnach bis zum 3. April gelten.

Zahl der Coronavirus-Erkrankungen in Österreich auf 87 gestiegen

Linz - 87 Personen in Österreich sind bis Samstagabend positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden - vier im Burgenland, 23 in Niederösterreich, je sieben in Oberösterreich, und Salzburg, acht in der Steiermark und in Tirol, 28 in Wien und jeweils einer in Kärnten und Vorarlberg. Insgesamt wurden bisher 4.308 Testungen in Österreich durchgeführt. Ein Norweger war am Samstag im Gemeindegebiet Ischgl im Tiroler Bezirk Landeck positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Coronavirus-Neuinfektionen in China erneut zurückgegangen

Peking - In China ist die Zahl der neuen Coronavirus-Infektionen erneut zurückgegangen. Es gebe 44 neue Fälle, teilte die Nationale Gesundheitskommission am Sonntag in Peking mit. Nur drei davon seien außerhalb der zentralen Provinz Hubei, dem Epizentrum der Epidemie, registriert worden. Diese drei Infektionen wurden in der Hauptstadt Peking und in der nordwestlichen Provinz Gansu bei aus dem Ausland eingereisten Menschen festgestellt, hieß es weiter. Die zwei Infizierten in Peking waren demnach aus Italien und Spanien gekommen. Außerdem wurden 27 weitere Tote durch das neuartige Coronavirus gezählt, alle in Hubeis Hauptstadt Wuhan. Dies war die geringste Opferzahl in China seit mehr als einem Monat.

Griechischer Vize-Migrationsminister weist Kritik an Vorgehen an Grenze zurück

Berlin - Griechenlands Vize-Migrationsminister Koumoutsakos hat Kritik am Vorgehen seiner Regierung gegen tausende Flüchtlinge an der griechisch-türkischen Grenze zurückgewiesen. Sein Land breche keine Gesetze, sagte Koumoutsakos der "Welt am Sonntag". Athen müsse mit einer "Gefahr für unsere nationale Sicherheit und die der europäischen Grenzen" umgehen und habe "eine Balance" zwischen "internationalen Gesetzen und dem Schutz unserer Grenzen" finden müssen. Der Türkei warf er im Flüchtlingsstreit Erpressung und Lügen vor.

Flüchtlinge - Nehammer kündigt Hilfspakete für Griechenland an

Wien - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat in einem Interview mit der Tageszeitung "Österreich" (Sonntagsausgabe) ankündigt, in der Flüchtlingskrise "echte Solidarität mit Griechenland leben" zu wollen und eine Million Euro an humanitärer Hilfe zur Verfügung zu stellen. "Wir schnüren Hilfspakete - Ausrüstung, Grenzpolizisten, je nachdem, was die griechischen Behörden uns angeben", so der Innenminister laut "Österreich". In Absprache mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wolle man "dreizehn Cobra-Beamte mit einem gepanzerten Fahrzeug und eine Drohne an die griechische Grenze schicken".

Appelle aus allen Richtungen zum 109. Frauentag am Sonntag

Wien - Zum 109. Mal wird am heutigen Sonntag der Internationale Frauentag für mehr Gleichberechtigung begangen. In Österreich nützen Parteien und Organisationen den Anlass zum Deponieren ihrer Forderungen, vor allem zum Thema Gewaltschutz. Nicht ohne Grund: Seit Beginn des Jahres wurden in Österreich bereits sechs Frauen getötet, im vergangenen Jahr waren es 34. Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) hat zuletzt versprochen, zwei Millionen des Frauenbudgets in den Gewaltschutz zu investieren. "Bei Gewalt gegen Frauen gilt für mich null Toleranz", teilte sie im Vorfeld des Weltfrauentags mit.

Hofer mit 75,8 Prozent neuer FPÖ-Obmann im Burgenland

Neudörfl - Norbert Hofer ist am Samstag in Neudörfl mit 75,75 Prozent zum burgenländischen FPÖ-Landesparteiobmann gewählt worden. Der FPÖ-Bundesparteichef erhielt 100 von 132 gültigen Stimmen. 32 Delegierte votierten für den Ex-Landtagsabgeordneten Manfred Haidinger, der 24,24 Prozent erreichte. Hofer nahm die Wahl an und bedankte sich für das Vertrauen "in einer sehr, sehr schwierigen Situation".

Ex-Fußballstar Ronaldinho bleibt in Paraguay in Haft

Asuncion - Der ehemalige brasilianische Fußballstar Ronaldinho bleibt so wie sein Bruder Roberto Assis in Paraguay in Haft. Diese Entscheidung traf eine Richterin in Asuncion am Samstag wegen einer möglichen Fluchtgefahr des Duos. Der Anwalt des Ex-Weltmeisters sprach von einer "unglaublichen" Vorgangsweise und kündigte Berufung an. Ronaldinho und Assis waren am Donnerstag mit gefälschten Reisepässen nach Paraguay eingereist.

