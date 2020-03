Kurz deutet weitere Maßnahmen wegen Coronvirus an

Wien/Österreich-weit - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Sonntag weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus angedeutet. Als Ziel nannte er in der ORF-"Pressestunde", die Ausbreitung der neuen Krankheit bis nach Ende der aktuellen Grippewelle zu verzögern. Konkrete Maßnahmen nannte er nicht, deutete aber unter anderem die vorübergehende Schließung von Schulen und Kindergärten an. "Was wir verhindern müssen ist, dass es eine rasche Ausbreitung des Coronavirus gleichzeitig mit der Grippewelle gibt", sagte Kurz. Derzeit gibt es in Österreich offiziell 99 Coronavirus-Fälle.

Ein Viertel von Italiens Bevölkerung unter Quarantäne

Rom - Wegen der Coronavirus-Epidemie stehen in Italien nun rund ein Viertel der Bevölkerung unter Quarantäne. Die Regierung in Rom erließ am Sonntag ein grundsätzliches Ein- und Ausreiseverbot für Gebiete in Norditalien mit insgesamt mehr als 15 Millionen Einwohnern. Dazu zählen auch die Wirtschaftsmetropole Mailand und der Touristenmagnet Venedig. Wie Italiens Regierungschef Giuseppe Conte mitteilte, gilt die in Europa beispiellose Quarantäne von Sonntag an bis zum 3. April.

Lawinenabgang mit fünf Toten am Dachstein

Bregenz - Fünf Menschen sind am Sonntagvormittag bei einem Lawinenabgang am Dachstein ums Leben gekommen. Laut Polizei Oberösterreich ging die Lawine gegen 9.30 Uhr ab. Die fünf Opfer waren offenbar mit einer Gruppe unterwegs. Ein österreichisches Lawinenopfer gab es in Rumänien. Ein 51 Jahre alter Vorarlberger kam in den rumänischen Karpaten am Freitag ums Leben.

Weiter angespannte Lage an griechisch-türkischer Grenze

Athen/Ankara - Die Situation an der griechisch-türkischen Grenze bleibt weiterhin angespannt. Immer wieder kam es in der Nacht und Sonntag früh zu Attacken mit Tränengas, Rauchbomben und Blendgranaten, die von der türkischen Seite aus über den Zaun geschossen wurden, wie griechische Medien berichteten. Für Aufregung sorgen in Griechenland zudem Videoaufnahmen, die offenbar zeigen, wie ein gepanzertes türkisches Grenzüberwachungsfahrzeug versucht, den Grenzzaun niederzureißen.

Aktivisten berichten von Verstößen gegen Waffenruhe in Idlib

Idlib - Die von Russland und der Türkei ausgehandelte Waffenruhe für Syriens letztes großes Rebellengebiet um die Stadt Idlib ist laut Aktivisten brüchig. Truppen der syrischen Regierung von Präsident Bashar al-Assad hätten mehrere Dörfer in der Provinz angegriffen. Nach schwerem Beschuss durch Rebellen habe die Armee sich wieder zurückgezogen, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Landes-FPÖ-Chef: Hofer sieht keinen Abschied vom Bund

Neudörfl - FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer übernahm am Samstag nach der Kampfabstimmung am Parteitag in Neudörfl die Führung der burgenländischen Landespartei. Im APA-Gespräch hielt er fest, dass dies kein Anzeichen für einen langsamen Abschied von der Bundespolitik oder als Bundesparteichef sei. Dass ein Viertel der Delegierten gegen ihn stimmte, begründete er mit einem "Riss" in der Landespartei. Ein dauerhaftes Zerwürfnis innerhalb der Landespartei sieht Hofer aber nicht.

Appelle aus allen Richtungen zum 109. Frauentag

Wien - Zum 109. Mal wird am Sonntag der Internationale Frauentag für mehr Gleichberechtigung begangen. In Österreich nützen Parteien und Organisationen den Anlass zum Deponieren ihrer Forderungen, vor allem zum Thema Gewaltschutz. Nicht ohne Grund: Seit Beginn des Jahres wurden in Österreich bereits sechs Frauen getötet, im vergangenen Jahr waren es 34. Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) hat zuletzt versprochen, zwei Millionen des Frauenbudgets in den Gewaltschutz zu investieren.

Super-G der Herren in Kvitfjell abgesagt - Keine ÖSV-Kugel

Kvitfjell - Die Alpinabteilung des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) wird erstmals seit 1995 eine Weltcupsaison ohne einen einzigen Kugelgewinn beenden. Der Super-G der Herren am Sonntag in Kvitfjell wurde wegen Schlechtwetters abgesagt. Es wäre dies die letzte Chance bei Herren und Damen auf noch ein Kristall gewesen. Die Disziplinwertung im Super-G gewinnt der Schweizer Mauro Caviezel mit drei Punkten Vorsprung auf den Oberösterreicher Vincent Kriechmayr.

