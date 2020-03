Kanzler Kurz deutet weitere Maßnahmen wegen Coronvirus an

Österreich-weit - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Sonntag weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus angedeutet. Als Ziel nannte er in der ORF-"Pressestunde", die Ausbreitung der neuen Krankheit bis nach Ende der aktuellen Grippewelle zu verzögern. Konkrete Maßnahmen präsentierte er nicht, deutete aber unter anderem die vorübergehende Schließung von Schulen und Kindergärten an. "Was wir verhindern müssen, ist, dass es eine rasche Ausbreitung des Coronavirus gleichzeitig mit der Grippewelle gibt", sagte Kurz. Derzeit gibt es in Österreich über 100 Coronavirus-Fälle.

In Tirol ab Dienstag Fieber-Kontrollen an Grenze zu Italien

Innsbruck/Brenner - Die Verordnung des Bundes für Gesundheitschecks an den österreichisch-italienischen Grenzen soll in Tirol mit Dienstag in Kraft treten. Ab Dienstagvormittag sollen zwei mobile Gesundheitscheck-Teams am Brenner - an Autobahn, Landesstraße und im Zugverkehr - sowie an den Grenzen Sillian und Reschenpass punktuelle Gesundheitskontrollen vornehmen, teilte das Land am Sonntag mit. "Die Reisetätigkeiten aus den betroffenen norditalienischen Krisengebieten sollen insgesamt überdacht und bestmöglich vermieden werden", erklärte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

Über 100 Coronavirus-Tote innerhalb eines Tages in Lombardei

Mailand - In der norditalienischen Region Lombardei sind innerhalb eines Tages mehr als 100 Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben. Dies teilten die Regionalbehörden am Sonntagabend in Mailand mit. Demnach stieg die Gesamtzahl der Todesopfer der Coronavirus-Epidemie in der Lombardei seit Samstag von 154 auf 257. In ganz Italien starben bisher 366 Menschen durch den Virus. Die italienischen Behörden hatten am Sonntag drastische Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus verhängt und ganze Regionen und Städte in Norditalien abgeriegelt. Zudem wurden alle Touristen zum Verlassen der Quarantäne-Zonen aufgerufen.

Kurz gegen Flüchtlingsaufnahme - Will Spenden verdoppeln

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Sonntag neuerlich bekräftigt, keine zusätzlichen Flüchtlinge in Österreich aufnehmen zu wollen. "Wer Frauen und Kinder aufnimmt, nimmt genauso die Väter und die Männer auf", so Kurz in der ORF-"Pressestunde". Die Koalition mit den Grünen sieht er trotz der Differenzen in dieser Frage nicht gefährdet. Er setze weiterhin auf "Hilfe vor Ort". Daher werde die Regierung alle Spenden, die bis Ostern über die ORF-Aktion "Nachbar in Not" für die Flüchtlinge im syrischen Idlib gesammelt werden, verdoppeln, kündigte Kurz an.

Biden bekommt vor US-Vorwahlrunde weitere Unterstützung

Washington - Die frühere demokratische Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris hat dem Ex-US-Vizepräsidenten Joe Biden ihre Unterstützung bei dessen Kampagne für die Präsidentschaftskandidatur ausgesprochen. Die Senatorin aus Kalifornien erklärte am Sonntag, es gebe niemand Besseren als Biden, um das Land durch turbulente Zeiten zu steuern und Wahrheit, Ehre und Anstand im Weißen Haus wiederherzustellen. Am Dienstag stehen in den US-Staaten Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota und Washington Vorwahlen an.

Alitalia stellt Flugbetrieb in Mailand-Malpensa ein

Mailand/Rom - Die staatliche italienische Fluggesellschaft Alitalia stellt ab Montag den kompletten Flugbetrieb auf dem zweitgrößten Flughafen des Landes, Mailand-Malpensa, ein. Am Montagvormittag werde mit einer Maschine aus New York das letzte Alitalia-Flugzeug auf dem größten Flughafen der norditalienischen Wirtschaftsmetropole landen, hieß es. Alitalia reduzierte zugleich den Flugbetrieb auf dem kleineren Mailänder Flughafen Linate und jenem Venedigs. Den betroffenen Passagieren bietet die krisengeschüttelte Fluglinie eine kostenlose Umbuchung bzw. Stornierung an.

Sieben Tote bei Alpinunfällen in Österreich

Bregenz - Bei mehreren Alpinunfällen in Österreich sind insgesamt sieben Menschen gestorben. Bei einem gewaltigen Lawinenabgang auf der oberösterreichischen Seite des Dachsteins wurden fünf Schneeschuhwanderer aus Tschechien getötet. Bei einem Lawinenabgang im Großglocknergebiet starb ein Kärntner Polizist während eines Kurses der Alpinausbildung. Zudem kam ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Baden bei einer alleinigen Skitour auf den Großen Göller in Niederösterreich ums Leben. Laut Polizei dürfte der Mann ein Schneebrett losgetreten haben, das ihn etwa 400 Meter mitriss und verschüttete.

LASK mit drei Punkten Vorsprung in die Meistergruppe

Wien - Der LASK startet mit drei Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Red Bull Salzburg in die zehn Spiele umfassende Meistergruppe der Fußball-Bundesliga. Die Oberösterreicher bezwangen am Sonntag in der 22. und letzten Runde des Grunddurchgangs Mattersburg auswärts 1:0. Salzburg setzte sich gegen Sturm Graz ungefährdet mit 2:0 durch. Mit Ende des Grunddurchgangs wurden die Punkte halbiert.

(Schluss) rst