Österreicher in Italien sollen zurückkehren

Rom/Wien - Nachdem Italiens Regierung wegen der Coronavirus-Epidemie die Reise- und Versammlungsfreiheit im ganzen Land einschränkt, ruft das Außenministerium Österreicher zur Rückkehr auf. "Österreichischen Reisenden wird dringend nahegelegt nach Österreich zurückzukehren", heißt es auf der Homepage des Außenministeriums. Die Bundesregierung kündigte indes ein neues Maßnahmenpaket an. Sie dürfte nun kundtun, wie sie auf die neue Situation zu reagieren gedenkt. Bisher waren bloß punktuelle Fiebermessungen an Grenzübergängen vorgesehen.

Premier Conte erklärt ganz Italien zur Sperrzone

Mailand/Seoul - Italiens Premier Giuseppe Conte erklärt ganz Italien wegen der Coronavirus-Epidemie ab sofort zur Sperrzone. Conte kündigte am Montagabend an, die Reisefreiheit zu stoppen. Lediglich wenige Ausnahmen würden zugelassen. Das Schengen-Abkommen wird allerdings nicht ausgesetzt. Die EU-Regierungschefs halten indes in der Causa am Dienstag einen EU-Gipfel per Videokonferenz ab.

Trump kündigt wegen Coronavirus wirtschaftliche Maßnahmen an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat "dramatische" Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs in Aussicht gestellt. Am Dienstagnachmittag werde er bei einer Pressekonferenz einige dieser Maßnahmen vorstellen, sagte Trump am Montag im Gespräch mit Reportern in Washington. Dabei kündigte er an, die Regierung wolle mit dem Kongress unter anderem über Lohnsteuererleichterungen sowie über Kredite für Kleinunternehmen reden. Die US-Börsen hatten am Montag wegen des Coronavirus sowie wegen eines Absturzes des Ölpreises ihren schlimmsten Handelstag seit der Finanzkrise von 2008 erlebt.

Griechenlands Premier bespricht mit Kurz Flüchtlingsfrage

Wien/Ankara - Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis wird vor dem Hintergrund der aktuellen Spannungen der EU mit der Türkei in Wien erwartet. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) werde Mitsotakis Österreichs Unterstützung für Griechenland bekräftigen, hieß es im Vorfeld aus dem Bundeskanzleramt. Bei dem Besuch wird die Flüchtlingsfrage im Zentrum stehen. Unterdessen blieb die Lage am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros (türkisch: Meric) in der Nacht zwar ruhig, aber auch angespannt.

Beschäftigte in der Sozialwirtschaft gehen auf die Straße

Wien - Nach dem gescheiterten siebenten Anlauf der Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft gehen am Dienstag auch die Demonstrationen der Beschäftigten in die nächste Runde. In Linz und Graz finden kleinere Kundgebungen statt, in Wien werden erneut etwa 3.000 Menschen zu einem Protestmarsch erwartet. Die Forderung der Gewerkschaften nach einer 35-Stunden-Woche wird damit untermauert.

Pkw-Lenker greift Fußgänger in Linz mit Messer an

Linz - Ein 63 Jahre alter Pkw-Lenker hat bei einer Auseinandersetzung am Montagabend in Linz einen Fußgänger mit einem Messer angegriffen. Er war zuvor mit zwei Passanten aneinandergeraten. Alle drei wurden verletzt. Der 63-Jährige wurde an seiner Wohnadresse angetroffen und festgenommen, berichtete die Polizei.

Harry und Meghan sagen als Royals Goodbye

London - Kurz vor Beginn ihres neuen Lebens als Nicht-Royals haben Prinz Harry und seine Frau Meghan ihre letzte königliche Verpflichtung wahrgenommen. Das Paar nahm in der Londoner Westminster Abbey an einem Gottesdienst anlässlich des Commonwealth-Tages teil. Der Herzog von Sussex und seine Frau wurden diesmal jedoch direkt zu ihren Sitzen geführt, anstatt - wie die meisten Mitglieder der Königsfamilie - an der Seite von Königin Elizabeth II. den Mittelgang entlang zu schreiten. Das Paar wird ab dem 1. April keine offiziellen Termine mehr im Auftrag der Queen wahrnehmen.

