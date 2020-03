Weitere Einschränkungen im Kampf gegen Coronavirus

Wien - Im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie setzt die Regierung weitere Maßnahmen. So soll es in Spitälern weitgehende Besuchsbeschränkungen geben, Kirchen und Religionsgesellschaften setzen ab Montag Gottesdienste und Feste mit Gläubigen weitgehend aus. Es soll keine Hochzeiten und Taufen geben. Betriebe können Mitarbeitern Sonderbetreuungszeiten für ihre Kinder gewähren.

Außenministerium: "Hohes Sicherheitsrisiko" weltweit

Wien - Österreich hat am Donnerstagabend alle Länder weltweit auf "Hohes Sicherheitsrisiko" gesetzt. Das ist die vierte von sechs Sicherheitsstufen. "Das ist ein außergewöhnlicher aber notwendiger Schritt", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). "Wir raten daher dringend von allen nicht unbedingt notwendigen Reisen ab und rufen dazu auf, nach Österreich zurückzukehren, solange noch Rückreisemöglichkeiten bestehen", so der Außenminister. Auslandsösterreicher mit festem Wohnsitz in anderen Ländern sind explizit nicht angesprochen.

Tirol, Salzburg und Vorarlberg beenden Skisaison

Ischgl/Wien - Tirol, Salzburg und Vorarlberg beenden die Skisaison aufgrund des Coronavirus vorzeitig. Mit Ablauf Sonntag, 15. März, werden alle Skigebiete geschlossen, teilten die Behörden der drei Bundesländer am Donnerstagabend mit. Ebenso werden alle Beherbergungsbetriebe behördlich gesperrt. Der Montag wurde deshalb gewählt, damit die Gäste geordnet ihre Rückreise antreten können, hieß es.

Neuinfektionen in China und Südkorea weiter rückläufig

Seoul - Mit nur noch acht neu nachgewiesenen Virusfällen haben Chinas Behörden erneut einen neuen Tiefstand der Infektionen seit Beginn der täglichen Berichte über die Pandemie vor sieben Wochen gemeldet. An der Lungenkrankheit starben zudem sieben weitere Menschen. Der tägliche Zuwachs der Todesfälle war ebenfalls der niedrigste seit Wochen. Auch in Südkorea sank die Zahl der neu erfassten Infektionen, dort wurden 110 weitere Fälle gemeldet. Es war der geringste Tagesanstieg seit mehr als zwei Wochen.

EU-Innenminister beraten über Migration und Coronavirus

Brüssel - Die EU-Innenminister beraten am Freitag in Brüssel über die Spannungen an der griechisch-türkischen Grenze. Zudem soll über die Zusammenarbeit gegen das neuartige Coronavirus diskutiert werden. Dabei soll es etwa darum gehen, wie Informationen besser miteinander geteilt werden können. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) wird aufgrund von "dringlichen Verpflichtungen" in Österreich bleiben und soll durch den Botschafter vertreten werden.

USA führten Vergeltungsangriffe für Tod ihrer Bürger im Irak

Bagdad/Washington - Nach dem Tod von zwei US-Bürgern und einer Britin durch Raketenbeschuss im Irak hat die US-Armee in der Nacht auf Freitag Vergeltungsangriffe geflogen. Dabei seien Waffenlager der pro-iranischen Kataib-Hisbollah-Miliz in verschiedenen Landesteilen angegriffen worden, teilte das Pentagon mit. Die Angriffe seien eine "direkte Antwort" auf die Bedrohung, die von mit Teheran verbündeten Schiitenmilizen für die US-Streitkräfte und ihre Verbündeten ausgehe, hieß es.

Vorwahltag bei den steirischen Gemeinderatswahlen

Graz - Obwohl die für 22. März angesetzten Gemeinderatswahlen wegen der Coronakrise verschoben wurden, gibt es am Freitag in der Steiermark die Möglichkeit der vorgezogenen Stimmabgabe. In 285 Kommunen (ohne Graz) hat mindestens ein Wahllokal geöffnet, um Stimmen entgegenzunehmen. Sie bleiben gültig, wenn der Wahlsonntag binnen sechs Monaten nachgeholt wird.

Coronavirus bremste Formel 1: Auftakt in Melbourne abgesagt

Melbourne - Nach dem ersten Coronavirus-Fall in der Formel 1 und dem Rückzug des McLaren-Teams für den Grand Prix von Australien ist der Saisonauftakt in Melbourne abgesagt worden. Nach einer Chaosnacht für die Königsklasse des Motorsports teilte die Formel 1 zusammen mit dem Motorsport-Weltverband FIA und dem lokalen Veranstalter diese Entscheidung am Freitag mit. Vor dem McLaren-Rückzug hatte Weltmeister Lewis Hamilton die lange von Veranstalter, Formel 1 und Fia beabsichtigte Austragung des Auftakts in Australien scharf kritisiert.

