Wien - Im Kampf gegen die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie wird die Regierung weitere Maßnahmen setzen, die am Freitag um 14.00 Uhr präsentiert werden. Erst am Donnerstag war u.a. verkündet worden, dass es in Spitälern weitgehende Besuchsbeschränkungen geben soll und dass Kirchen und Religionsgesellschaften ab Montag Gottesdienste und Feste mit Gläubigen weitgehend aussetzen müssen. Schulen werden ab kommendem Montag bzw. Mittwoch geschlossen bleiben.

Österreich-weit - 428 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das gab das Gesundheitsministerium am Freitag mit Stand 8.00 Uhr bekannt. Insgesamt wurden 6.582 Personen auf eine Infektion untersucht. Ein Patient ist bisher verstorben. Die meisten Fälle gibt es mit 132 in Tirol. In Niederösterreich wurden 63 Personen, in Wien 74, in der Steiermark 44, in Oberösterreich 68, in Salzburg 20, im Burgenland sechs, in Vorarlberg (17) und Kärnten vier positiv getestet.

Hartberg - Das LKH Hartberg muss wegen einer zweiten Coronavirus-Infektion bei einem Mitarbeiter nun komplett "vom Netz" genommen werden, sagte ein Sprecher der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) Freitagfrüh. Der zweite Fall war Donnerstagabend bekannt geworden. Nun sollen nur noch 43 verbliebene Patienten stationär behandelt und nach und nach entlassen werden. Bei ihnen handelt es sich um keine am Coronavirus erkrankten Personen.

Wien - Der frühere FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache soll Taxirechnungen von Familienmitgliedern über die Partei abgerechnet haben. Dieser Vorwurf ergibt sich laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" aus der Einvernahme eines Taxifahrers vom Jänner. Die Rede ist von 38.000 Euro in den Jahren 2016 bis 2019. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Kastanies - Nach einer weiteren Nacht mit Brandflaschen und Tränengas herrschte am Freitagmorgen wieder Ruhe am griechisch-türkischen Grenzübergang bei Kastanies/Pazarkule. Am Vorabend hatten abermals zahlreiche Menschen von der türkischen Seite aus versucht, einen Grenzzaun auf der griechischen Seite zu durchbrechen, um illegal nach Griechenland und damit in die EU einzudringen. Migranten schleuderten Brandflaschen und legten Feuer, die griechischen Sicherheitskräfte setzten Wasserwerfer und Tränengas ein.

Bagdad/Washington - Nach dem Tod von zwei US-Bürgern und einer Britin durch Raketenbeschuss im Irak hat die US-Armee in der Nacht auf Freitag Vergeltungsangriffe geflogen. Dabei seien Waffenlager der pro-iranischen Kataib-Hisbollah-Miliz in verschiedenen Landesteilen angegriffen worden, teilte das Pentagon mit. Die Angriffe seien eine "direkte Antwort" auf die Bedrohung, die von mit Teheran verbündeten Schiitenmilizen für die US-Streitkräfte und ihre Verbündeten ausgehe, hieß es.

Alexandria (Virginia) - Ein US-Gericht hat die Freilassung der früheren Wikileaks-Informantin Chelsea Manning angeordnet. Die gegen die 32-Jährige verhängte Beugehaft sei nicht mehr notwendig, entschied am Donnerstag in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia der Bundesrichter Anthony Trenga. Manning hatte erst am Tag zuvor nach Angaben von Unterstützern versucht, sich das Leben zu nehmen. Die frühere Soldatin hatte durch die Beugehaft dazu gezwungen werden sollen, zum Fall des Wikileaks-Gründers Julian Assange auszusagen.

Melbourne - Nach dem ersten Coronavirus-Fall in der Formel 1 und dem Rückzug des McLaren-Teams für den Grand Prix von Australien ist der Saisonauftakt in Melbourne abgesagt worden. Nach einer Chaosnacht für die Königsklasse des Motorsports teilte die Formel 1 zusammen mit dem Motorsport-Weltverband FIA und dem lokalen Veranstalter diese Entscheidung am Freitag mit. Vor dem McLaren-Rückzug hatte Weltmeister Lewis Hamilton die lange von Veranstalter, Formel 1 und Fia beabsichtigte Austragung des Auftakts in Australien scharf kritisiert.

