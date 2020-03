Regierung präsentiert milliardenschweres Paket

Wien - Die Regierungsspitze wird am Vormittag gemeinsam mit ÖGB und Wirtschaftskammer ein mehrere Milliarden schweres Paket zur wirtschaftlichen Bewältigung der Coronakrise präsentieren. Es soll sich zielgerichtet der Sicherung von Arbeitsplätzen, unter anderem durch Kurzarbeit, der Erhaltung der Liquidität sowie der Vermeidung von Härtefällen widmen. Die geplanten Maßnahmen sollen dann bereits am Nachmittag gleich auf den parlamentarischen Weg gebracht werden.

602 bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich

Wien/Österreich-weit - Mehr als 600 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das gab das Gesundheitsministerium am Samstagfrüh bekannt. Insgesamt wurden knapp 7.500 Personen auf eine Infektion untersucht. Ein Patient ist bisher in Wien verstorben, sechs sind wieder genesen, zwei davon in Tirol, drei in Wien und einer in Niederösterreich. Die meisten Fälle gibt es mit mehr als 200 in Tirol.

Heiligenblut unter Quarantäne gestellt

Heiligenblut - Die Kärntner Gemeinde Heiligenblut steht bis 29. März unter Quarantäne, teilte die Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau am Samstag mit. Ausländische Gäste dürfen aus dem Skigebiet abreisen, für Österreicher ist die An- und Abfahrt gesperrt.

Großteil der Gäste aus isolierten Orten in Tirol abgereist

Ischgl/St. Anton am Arlberg - Nachdem am Freitag die vom Coronavirus betroffenen Tiroler Orte St. Anton am Arlberg und im Paznauntal isoliert worden sind, ist Samstagfrüh der Großteil der ausländischen Gäste bereits abgereist. Jene Touristen, die am Samstag mit dem Flugzeug abreisen, werden gesammelt mit zwei Reisebussen im Laufe des Tages zum Flughafen Innsbruck transportiert, hieß es von der Polizei. Noch bis 01.00 Uhr in der Nacht hatte sich ein rund 14 Kilometer langer Stau bei der Ausfahrt des Paznauntales gebildet. Seither gäbe es nur mehr "mäßigen Verkehr".

Handelskette Rewe beruhigt Kunden - Versorgung gesichert

Wiener Neudorf - Der Handelskonzern Rewe (Billa, Merkur, Bipa, Adeg) hat Samstagfrüh seine Kunden beruhigt. "Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung, die Handelsfirmen (...) sind und bleiben regulär geöffnet, die Versorgung der österreichischen Bevölkerung ist gesichert", so Rewe. Man sei auf verstärkte Nachfrage vorbereitet, die Anlieferungen seien verstärkt worden und die Filialen und Märkte gut versorgt.

Demokraten und US-Regierung einigten sich auf Hilfspaket

Washington - In den USA haben sich die oppositionellen Demokraten nach Angaben von Oppositionsführerin Nancy Pelosi mit der Regierung von Präsident Donald Trump auf ein Hilfspaket wegen der Coronavirus-Krise geeinigt. Das Gesetz könne nun "bald" verabschiedet werden, gab Pelosi am Freitag nach tagelangen Verhandlungen in Washington bekannt. Das US-Repräsentantenhaus hat bereits zugestimmt. Trump schrieb auf Twitter, er unterstütze das Paket voll und ganz und wolle das Gesetz rasch unterschreiben.

Ibiza-U-Ausschuss könnte sich verzögern

Wien - Das Coronavirus bzw. seine Folgen für das öffentliche Leben könnten auch zur Verzögerung des sogenannten Ibiza-U-Ausschusses führen. "Derzeit ist nicht absehbar, wie sich die Krise entwickelt", sagt NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper im APA-Interview: "Wir planen aber so, als gäbe es keine Auswirkungen." Dass die Aufmerksamkeit für den Ausschuss unter der aktuellen Krise leiden könnte, fürchtet sie nicht. Kritik übte Krisper an der Vorsitzführung von Nationalratspräsident Sobotka (ÖVP).

Leichtes Erdbeben im Raum Imst

Imst - Im Raum Imst in Tirol hat sich am Freitagabend ein leichtes Erdbeben ereignet. Wie der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mitteilte, wurde eine Magnitude von 2,1 gemessen. Von einigen Personen sei ein deutliches Zittern wahrgenommen worden. Die Erde bebte demnach um 18.39 Uhr. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und der Magnitude nach auch nicht zu erwarten.

