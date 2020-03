Regierung kündigt "Corona-Krisenfonds" mit 4 Mrd. Euro an

Wien - Die Regierung hat am Samstag einen vier Milliarden Euro schweren "Corona-Krisenfonds" angekündigt. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach bei einer Pressekonferenz mit Sozialpartnern von einem ersten Schritt. Teil des Pakets ist auch ein neues Kurzarbeitsmodell. Dafür werden laut Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) 400 Mio. Euro zur Verfügung stehen - also deutlich mehr als im Krisenjahr 2009. Neu ist unter anderem, dass die Arbeitszeit auf bis zu Null reduziert werden kann. Der eigentlich für heuer geplante Budgetüberschuss ist Geschichte.

Anschober und Nehammer rufen zur Selbstisolation auf

Wien/Heiligenblut/Ischgl - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) haben alle, die sich seit 28. Februar in den betroffenen Regionen Paznauntal, St. Anton am Arlberg und Heiligenblut aufgehalten haben, dringend aufgefordert, sich in häusliche Selbstisolation zu begeben. Das betrifft konkret Aufenthalte in den Gemeinden Ischgl, Kappl, See, Galtür, Heiligenblut und St. Anton am Arlberg. Auch alle, die Kontakt mit Personen hatten, die in den Regionen waren, sollten sich ebenfalls selbst isolieren.

Auch Heiligenblut wegen Coronavirus unter Quarantäne gestellt

Wien/Österreich-weit - Die Kärntner Gemeinde Heiligenblut steht wegen der Corona-Epidemie bis 29. März unter Quarantäne. Das teilte die Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau am Samstag mit. Ausländische Gäste dürfen aus dem Skigebiet abreisen, für Österreicher ist die An- und Abfahrt gesperrt. In ganz Österreich sind mittlerweile mehr als 600 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aus den isolierten Tiroler Orten im Paznauntal sowie St. Anton am Arlberg sind inzwischen die meisten der ausländischen Gäste bereits abgereist.

602 bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich

Wien/Österreich-weit - Mehr als 600 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das gab das Gesundheitsministerium am Samstagfrüh bekannt. Insgesamt wurden knapp 7.500 Personen auf eine Infektion untersucht. Ein Patient ist bisher in Wien verstorben, sechs sind wieder genesen, zwei davon in Tirol, drei in Wien und einer in Niederösterreich. Die meisten Fälle gibt es mit mehr als 200 in Tirol.

Forderung nach einheitlichen Grenzkontrollen wegen Epidemie

Berlin/Paris - Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus für ein abgestimmtes Vorgehen bei Grenzkontrollen in Europa ausgesprochen. "Der Schutz unserer Bevölkerung erfordert auch Maßnahmen, um das Infektionsrisiko in Folge des globalen Reiseverkehrs einzudämmen", sagte Seehofer am Samstag. Die Staaten Europas könnten hier nur erfolgreich sein, wenn sie in Abstimmung miteinander agierten.

Demokraten und US-Regierung einigten sich auf Hilfspaket

Washington - In den USA haben sich die oppositionellen Demokraten nach Angaben von Oppositionsführerin Nancy Pelosi mit der Regierung von Präsident Donald Trump auf ein Hilfspaket wegen der Coronavirus-Krise geeinigt. Das Gesetz könne nun "bald" verabschiedet werden, gab Pelosi am Freitag nach tagelangen Verhandlungen in Washington bekannt. Das US-Repräsentantenhaus hat bereits zugestimmt. Trump schrieb auf Twitter, er unterstütze das Paket voll und ganz und wolle das Gesetz rasch unterschreiben.

Italiener musizieren gegen den Coronavirus-Blues

Rom - Musik hallt durch die menschenleeren Gassen wie bei einem Straßenfest: Angesichts des Coronavirus verabreden sich die Italiener in diesen Tagen an Fenstern und auf Balkonen für gemeinsame Konzerte. Die Menschen folgen Online-Aufrufen, ein Musikinstrument hervorzuholen oder einfach nur gegen die Einsamkeit anzusingen, damit das Land trotz Coronavirus-Ausgangssperre "für ein paar Minuten ein einziges großes Konzert ist".

