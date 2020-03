Regierung kündigt "Corona-Krisenfonds" mit 4 Mrd. Euro an

Wien - Die Regierung hat am Samstag einen vier Milliarden Euro schweren "Corona-Krisenfonds" angekündigt. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach bei einer Pressekonferenz mit Sozialpartnern von einem ersten Schritt. Teil des Pakets ist auch ein neues Kurzarbeitsmodell. Dafür werden laut Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) 400 Mio. Euro zur Verfügung stehen - also deutlich mehr als im Krisenjahr 2009. Neu ist unter anderem, dass die Arbeitszeit auf bis zu Null reduziert werden kann. Der eigentlich für heuer geplante Budgetüberschuss ist Geschichte.

Auch Heiligenblut wegen Coronavirus unter Quarantäne gestellt

Wien/Österreich-weit - Die Kärntner Gemeinde Heiligenblut steht wegen der Corona-Epidemie bis 29. März unter Quarantäne. Das teilte die Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau am Samstag mit. Ausländische Gäste dürfen aus dem Skigebiet abreisen, für Österreicher ist die An- und Abfahrt gesperrt. In ganz Österreich sind mittlerweile mehr als 600 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aus den isolierten Tiroler Orten im Paznauntal sowie St. Anton am Arlberg sind inzwischen die meisten der ausländischen Gäste bereits abgereist.

602 bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich

Wien/Österreich-weit - Mehr als 600 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das gab das Gesundheitsministerium am Samstagfrüh bekannt. Insgesamt wurden knapp 7.500 Personen auf eine Infektion untersucht. Ein Patient ist bisher in Wien verstorben, sechs sind wieder genesen, zwei davon in Tirol, drei in Wien und einer in Niederösterreich. Die meisten Fälle gibt es mit mehr als 200 in Tirol.

Forderung nach einheitlichen Grenzkontrollen wegen Epidemie

Berlin/Paris - Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus für ein abgestimmtes Vorgehen bei Grenzkontrollen in Europa ausgesprochen. "Der Schutz unserer Bevölkerung erfordert auch Maßnahmen, um das Infektionsrisiko in Folge des globalen Reiseverkehrs einzudämmen", sagte Seehofer am Samstag. Die Staaten Europas könnten hier nur erfolgreich sein, wenn sie in Abstimmung miteinander agierten.

Demokraten und US-Regierung einigten sich auf Hilfspaket

Washington - In den USA haben sich die oppositionellen Demokraten nach Angaben von Oppositionsführerin Nancy Pelosi mit der Regierung von Präsident Donald Trump auf ein Hilfspaket wegen der Coronavirus-Krise geeinigt. Das Gesetz könne nun "bald" verabschiedet werden, gab Pelosi am Freitag nach tagelangen Verhandlungen in Washington bekannt. Das US-Repräsentantenhaus hat bereits zugestimmt. Trump schrieb auf Twitter, er unterstütze das Paket voll und ganz und wolle das Gesetz rasch unterschreiben.

Putin unterschreibt Gesetz für umstrittene Verfassungsänderungen

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach der Zustimmung des Parlaments ein Gesetz zur größten Verfassungsreform der Geschichte des Landes unterschrieben. Ein Dokument dazu wurde am Samstag veröffentlicht. Damit die Änderungen in Kraft treten können, muss zunächst das Verfassungsgericht sie binnen sieben Tagen billigen. Dann folgt eine Volksabstimmung; sie ist für den 22. April geplant.

Drehstopps und Milliardenverluste in Hollywood

Los Angeles - Die Covid-19-Pandemie mit rapide steigender Zahl von Infizierten und Toten zeigt immer mehr Parallelen mit Katastrophenszenarien "Made in Hollywood". Auch der Unterhaltungsbetrieb liegt lahm. Film- und TV-Produktionen werden gestoppt, Kinostarts weltweit abgesagt, Messen und Festivals gecancelt. Geht der Stillstand über Monate, rechnen Branchenkenner mit Kinokasseneinbußen bis zu 20 Mrd. Dollar.

Erster Storch in Rust gelandet

Rust - In Rust am Neusiedler See ist am Samstag der erste Storch in diesem Jahr gelandet. Der Neuankömmling sei dabei, sich ein Nest auszusuchen, teilte Josef Karassowitsch, Obmann des örtlichen Storchenvereins, am Vormittag auf APA-Anfrage mit. Er habe den Neuankömmling während des Einkaufens bemerkt und beobachtet.

