Parlament beschließt Corona-Krisengesetze

Wien - Das Parlament wird am Sonntag gesetzlich auf die Corona-Krise reagieren. Beschlossen wird von National- und Bundesrat ein Paket, das wirtschaftliche Hilfen sicherstellt und die gesetzliche Grundlage für die Einschränkungen in Handel und Gastronomie bringt. Außerdem soll die Möglichkeit geschaffen werden, das Betreten bestimmter Orte zu untersagen. Kern der Gesetzesinitiative ist ein Fonds, über den Hilfen bis zu vier Milliarden Euro vergeben werden können - einerseits an die Wirtschaft bzw. zum Wohl der Arbeitnehmer, andererseits für Maßnahmen, die etwa zur Stärkung der Gesundheitseinrichtungen beitragen können.

Kurz verteidigt Maßnahmen gegen Coronavirus

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die drastischen Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Coronavirus-Krise verteidigt. In einer "ZiB Spezial" am Samstagabend betonte der Kanzler, man dürfe hier nicht irgendetwas beschönigen und meinen, das Vorgehen gegen die Krankheit sei übertrieben. "Wir stehen vor der größten Herausforderung in Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg." Der Kanzler appellierte an die Bürger, ihren Beitrag zu leisten, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Dazu gehöre unter anderem, nur aus dem Haus zu gehen, wenn es unbedingt nötig sei, und Hygieneregeln einzuhalten.

Spanien fast vollständig unter Quarantäne gestellt

Madrid - Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus stellt die Regierung in Spanien das Land fast vollständig unter Quarantäne. Nur Wege zur Arbeit und für wirklich notwendige Besorgungen sind noch erlaubt, wie Premier Pedro Sanchez am Samstagabend mitteilte. Spanien ist mit mehr als 5.700 Fällen eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder. Zur wirksameren Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie wurde ein zweiwöchiger sogenannter Alarmzustand verhängt, der auf die Einschränkung der Bewegungsfreiheit hinausläuft. Die Regierung teilte zudem mit, dass sich auch die Frau des Premiers, Begona Gomez, mit dem Virus infiziert habe. Beiden gehe es jedoch "gut".

US-Präsident Trump nicht mit Coronavirus infiziert

Washington - US-Präsident Donald Trump ist trotz Kontakten mit mindestens zwei infizierten Personen nach Angaben des Weißen Hauses negativ auf das Coronavirus getestet worden. In einem am Samstagabend (Ortszeit) verbreiteten Schreiben von Trumps Leibarzt Sean Conley hieß es: "Heute Abend habe ich die Bestätigung erhalten, dass der Test negativ ist." Trump weise eine Woche nach dem Abendessen mit einer Delegation des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro in seinem Feriendomizil Mar-a-Lago in Florida keine Symptome auf. Auch Bolsonaro hatte am Freitag mitgeteilt, er sei negativ auf das Virus getestet worden.

Macron vor Stimmungstest bei Kommunalwahlen in Frankreich

Paris - Trotz der Coronavirus-Krise werden am Sonntag in Frankreich tausende neue Bürgermeister und Gemeindevertreter gewählt. Rund 48 Millionen Wähler können ihre Stimme abgeben. Auch in Frankreich lebende EU-Bürger dürfen mitbestimmen. Die Wahl gilt als Stimmungstest für Präsident Emmanuel Macron. Spannend dürfte auch werden, wer sich im Rennen um das Bürgermeisteramt in Paris behauptet - dort tritt die für ihre fahrradfreundliche Politik bekannte Sozialistin Anne Hidalgo noch einmal an und liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Konservativen Rachida Dati.

Kommunalwahlen in Bayern inmitten der Corona-Krise

München - Inmitten der Corona-Krise finden am Sonntag in Bayern Kommunalwahlen statt. Bei bayernweit 4.000 Wahlen sind in Summe fast 40.000 Mandate zu vergeben. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Freitag noch einmal betont, dass die Kommunalwahlen ungeachtet der Ausbreitung des Coronavirus wie geplant stattfinden. Die nötigen Vorkehrungen seien getroffen. Schon wenige Tage vor den Urnengängen hatte sich aber vielerorts ein deutliches Plus bei den Briefwählern abgezeichnet.

Russland und Türkei beginnen gemeinsame Patrouillen in Idlib

Idlib - Russland und die Türkei wollen am Sonntag in Syriens letztem großen Rebellengebiet um die Stadt Idlib mit gemeinsamen Patrouillen entlang einer wichtigen Schnellstraße beginnen. Darauf hatten sich die beiden Länder vor mehr als einer Woche geeinigt. Die ebenfalls vereinbarte Waffenruhe für die umkämpfte Region hält seitdem weitestgehend. Russland unterstützt im Syrien-Krieg die Regierung, die Türkei steht an der Seite der Rebellen. Am Sonntag jährt sich zugleich der Ausbruch des Konflikts zum neunten Mal.

