Regierung ruft "Ausgangsbeschränkungen" für Österreich aus

Wien - Die Bundesregierung ruft wegen der Corona-Epidemie für ganz Österreich eine "Ausgangsbeschränkung" aus. Das sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntag gegenüber der APA. Für Ausnahmen, das Haus zu verlassen, soll es nur drei Gründe geben: Berufsarbeit, dringend notwendige Besorgungen (Lebensmittel) und wenn man anderen Menschen helfen muss. Wer im dringenden Fall ins Freie möchte, "der darf das ausschließlich alleine machen oder mit den Personen, mit denen er in der Wohnung gemeinsam zusammenlebt". In Tirol gibt es de facto eine Ausgangssperre.

800 bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich

Wien/Österreich-weit - Die Zahl der an dem Coronavirus infizierten Personen ist in Österreich stark angestiegen: Mittwoch waren es 206, am Donnerstag 302, am Freitag 428, am Samstag 602 und am Sonntag bereits 800 Erkrankte. "Diese Steigerung darf sich nicht fortsetzen - wir müssen durch sehr konsequente Maßnahmen dafür sorgen, dass sich die Steigerung verlangsamt", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

Todesfall in Wien - 65-Jähriger war Verdachtsfall

Wien - Ein 65-jähriger Mann, der im Verdacht stand, sich mit dem neuen Coronavirus infiziert zu haben, ist am Sonntag im Kaiser-Franz-Josef gestorben. Der Patient wies schwere Vorerkrankungen auf und wurde seit Samstag intensivmedizinisch betreut, gab der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bekannt. Falls sich der Mann tatsächlich mit dem Virus infiziert haben sollte, so wäre dies der zweite Todesfall in Österreich.

AMS-Aufruf: Arbeitslose sollen Ämtern fern bleiben

Wien - Das Arbeitsmarktservice (AMS) ruft Arbeitssuchende dazu auf, den Geschäftsstellen fernzubleiben. "Wir kümmern uns um Sie, auch ohne Sie zu sehen", erklärte AMS-Chef Johannes Kopf auf Twitter. Die Arbeitsämter rechnen wegen der Coronavirus-Pandemie ab Montag mit einem massiven Andrang. Die Gesundheit stehe an erster Stelle. Deshalb habe Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) per Erlass ermöglicht, den Antrag auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe auch ohne persönliche Vorsprache zu stellen, so Kopf. Das AMS wird Formulare auch per Post verschicken, diese können telefonisch oder per E-Mail angefordert werden.

Weitere Landeverbote für vier Länder in Österreich

Wien - Die Liste der Länder, die keine Landerlaubnis in Österreich mehr haben, ist wieder länger geworden. Seit Sonntag dürfen auch keine Flüge mehr aus Großbritannien, den Niederlanden, Russland und der Ukraine in Österreich landen. Österreichischen Reisenden wird dringend empfohlen, die Heimreise aus diesen Ländern anzutreten, hieß es seitens der Außenministeriums. Das Außenministerium rief aber auch generell Urlaubsreisende dazu auf, besser die Heimreise anzutreten, da immer mehr Länder - auch kurzfristig - mit Landeverboten belegt werden könnten.

Zwei Drittel der Österreicher stehen hinter Regierung

Wien/Österreich-weit - Die Österreicher stehen im Kampf gegen das Coronavirus hinter der Bundesregierung. Fast zwei Drittel (63,5Prozent) waren bei einer Gallup-Umfrage der Meinung, dass die Regierung mit der Situation richtig umgeht. Fast 80 Prozent der Befragten zeigten sich bereit, Einschränkungen in Ihren persönlichen Freiheiten in Kauf zu nehmen, wenn es hilft, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Bei den Schutzmaßnahmen setzen die Österreicher mit 80 Prozent vor allem auf das Waschen und Desinfizieren der Hände, acht Prozent benutzen Schutzmasken.

China meldet nur 20 neue Coronavirus-Fälle

Peking - In China ist die Zahl der Infektionen durch das Coronavirus laut offiziellen Angaben erneut nur leicht gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Sonntag mitteilte, kamen landesweit 20 Erkrankungen hinzu. 16 der Fälle wurden demnach bei Menschen nachgewiesen, die aus dem Ausland nach China zurückkehrten. Zudem gab es zehn weitere Todesfälle. Seit Beginn der Epidemie im Dezember haben sich nach der offiziellen Statistik insgesamt 80.844 Menschen in China mit dem Virus infiziert. Mehr als 65.000 haben die Krankenhäuser wieder verlassen.

Russland und Türkei beginnen gemeinsame Patrouillen in Idlib

Idlib - Russland und die Türkei haben am Sonntag ihre ersten gemeinsamen Patrouillen in der syrischen Provinz Idlib gestartet. Russland habe dazu Militärpolizisten und gepanzerte Fahrzeuge bereitgestellt, berichteten mehrere russische Nachrichtenagenturen. Die Patrouillen begannen demnach in der Ortschaft Tronba entlang der wichtigen Hauptverkehrsstraße M4. Vorausgegangen war eine Feuerpause, die der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Staatschef Wladimir Putin am 5. März in Moskau ausgehandelt hatten.

