Auch EU schottet sich ab: Einreisestopp an Außengrenze

Paris/Brüssel - Nach den USA schottet sich auch die Europäische Union in der Coronakrise ab. Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag mitteilte, soll es einen zunächst auf 30 Tage befristeten Einreisestopp an den EU-Außengrenzen geben. Dieser betreffe alle "nicht notwendigen Reisen", schrieb von der Leyen auf Twitter. "Je weniger Reisen, desto besser können wir das Virus eindämmen", argumentierte von der Leyen. Nach Angaben des französischen Staatschefs Emmanuel Macron schließt die EU ab Dienstagmittag die Außengrenzen.

Drei Coronavirus-Todesopfer, Zahl der Infektionen steigt

Wien/Österreich-weit - Die Coronavirus-Pandemie hat am Montag ein drittes Todesopfer in Österreich gefordert. In der Steiermark starb in einem Akutspital eine Patientin aus einem Hartberger Seniorenheim, die unter Vorerkrankungen litt. Die Zahl der Infektionen stieg auf mehr als 1.000 österreichweit. In Österreich gibt es drei bestätigte durch SARS-CoV-2 verursachte Todesfälle. Der Zeitraum bis zur Verdoppelung der Covid-19-Fälle beträgt aktuell drei Tage.

G-7-Staaten wollen in Coronavirus-Krise "tun, was immer nötig ist"

Washington - Die G-7-Staaten wollen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie "tun, was immer nötig ist". Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industriestaaten bezeichneten die Pandemie am Montag in einer gemeinsamen Erklärung als "menschliche Tragödie und weltweite Gesundheitskrise", die auch "große Risiken" für die Weltwirtschaft mit sich bringe. "Wir werden unsere Bemühungen koordinieren, um die Ausbreitung des Virus zu verzögern, unter anderem durch geeignete Grenzschutzmaßnahmen", hieß es nach der Videokonferenz.

Coronavirus: Macron erlässt Ausgangssperre für Frankreich

Paris - Im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus schränkt Frankreich die Bewegungsfreiheit seiner Bürger stark ein. Die Menschen dürfen ihre Häuser nur noch verlassen, um einzukaufen oder zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen, sagte Staatschef Emmanuel Macron am Montagabend in einer TV-Ansprache. Auch Sport sei unter bestimmten Bedingungen möglich. Die Einschränkungen sollen von Dienstagmittag an gelten und für mindestens 15 Tage aufrechterhalten werden. "Wir sind im Krieg", sagte Macron.

Zahl der Toten durch Coronavirus stieg in Italien auf 2.158

Rom - Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer und der Infizierten in Italien wächst weiter, allerdings weniger schnell als in den vergangenen Tagen. Am Montag wurden 2.158 Todesfälle gemeldet, das sind 349 mehr als am Sonntag. Am Sonntag war die Zahl der Todesopfer um ein Hoch von 368 Personen gegenüber dem Vortag gestiegen. Die Zahl der Infizierten kletterte um 2.470 auf 23.073. Rund 30 Prozent der weltweit auf das Coronavirus zurückgeführten Todesfälle sind in Italien registriert worden.

Nächstes Demokraten-Duell bei US-Vorwahlen

Washington - Im Duell der demokratischen US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und Bernie Sanders findet am Dienstag der nächste große Vorwahl-Tag statt. Abgestimmt wird in vier US-Staaten: Arizona, Florida, Illinois und Ohio. Insgesamt geht es um 577 Stimmen von Delegierten für den Nominierungsparteitag der Demokraten im Sommer, bei dem der Präsidentschaftskandidat der Partei am Ende offiziell gekürt wird.

Autofabriken in Europa stehen wegen Viruskrise still

Mailand/Hamburg - Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie werden immer mehr Autofabriken in Europa geschlossen. Nach Fiat Chrysler kündigte am Montag auch der Opel-Mutterkonzern PSA an, seine europäischen Werke vorerst bis 27. März dicht zu machen. Opel hat auch ein Werk in Wien-Aspern. Die Produktion ruht vorerst bis 27. März. Auch der Fahrzeugbauer Magna Steyr in Graz stellt seine Produktion für zwei Wochen ein.

