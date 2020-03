Fußball-EM auf 2021 verschoben

Nyon - Die für 12. Juni bis 12. Juli dieses Jahres geplante Fußball-EM in zwölf Ländern findet erst im nächsten Jahr von 11. Juni bis 11. Juli statt. Diesen Beschluss fasste die UEFA nach ihrer wegen der Coronavirus-Pandemie einberufenen Krisenkonferenz am Dienstag.

Gesamte Vorarlberger Arlbergregion unter Quarantäne

Bregenz - Die gesamte Vorarlberger Arlbergregion - die Gemeinden Lech, Klösterle, Warth und Schröcken - steht ab sofort unter Quarantäne. "Die Region wurde um 12.00 Uhr abgeriegelt", erklärte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Das Gebiet dürfe bis 3. April von niemandem mehr betreten oder verlassen werden, sagte Wallner. Die Versorgung werde selbstverständlich sichergestellt. Alle Personen, die sich in den vergangenen zwei Wochen in der Arlbergregion aufgehalten haben, müssen "sich selbst in Quarantäne begeben".

Scharfe Kritik am Land Tirol zu Quarantäne-Maßnahmen

Innsbruck/St. Anton am Arlberg/Ischgl - Die Abreise der Gäste aus den Tiroler Wintersportorten Ischgl sowie St. Anton kurz nach Verkündung der Unter-Quarantäne-Stellung am Freitag sorgt für scharfe Kritik. Die NEOS ritten scharfe Angriffe gegen Landeshauptmann Günther Platter und Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (beide ÖVP). Denn wie "Der Standard" berichtet, sollen nicht nur Hunderte Urlauber in Innsbruck gelandet sein, sondern sich viele auch über andere Regionen Tirols verteilt haben. Das Land weist die Kritik zurück.

Zwei Ärzte am Wiener AKH positiv getestet

Wien - Zwei Anästhesisten am Wiener AKH sind positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Die Betroffenen haben am vorvergangenen Wochenende an einem Ärztekongress in Zürs am Arlberg teilgenommen und dürften sich dabei infiziert haben. Die Erkrankung der beiden Infizierten verlaufe jeweils moderat, ihr Gesundheitszustand sei "gut". Medienberichte, denen zufolge Abteilungen gesperrt worden seien, wies das AKH als unrichtig zurück.

900 Soldaten in Corona-Krise im Einsatz

Wien - Das Bundesheer ist aktuell in der Corona-Krise mit rund 900 Soldaten im Einsatz. Der Großteil der Soldaten hilft in den Supermarklagern für die Lebensmittelversorgung. Auch die ersten Beschäftigten aus Handelsbranchen, die derzeit geschlossen haben, wechseln in den Lebensmittelhandel. 400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Möbelketten Kika und Leiner werden in den nächsten Wochen in Supermarktketten tätig sein. Interesse am freiwilligen Zivildienst haben bisher 2.500 Ex-Zivildiener gemeldet.

US-Regierung will 850-Milliarden-Konjunkturpaket

Washington - Inmitten der Virus-Krise strebt die US-Regierung offenbar ein großes Konjunkturpaket an. Insgesamt sollten dafür 850 Milliarden Dollar bereitgestellt werden, berichtete die "Washington Post" am Dienstag. Etwa 50 Milliarden Dollar seien für die von der Krise besonders hart getroffene Luftfahrtbranche vorgesehen. Für die Pläne sollten die Lohnsteuer oder andere Mechanismen genutzt werden.

Großbritannien verschärft Maßnahmen

London - Die Maßnahmen der britischen Regierung im Kampf gegen das neuartige Coronavirus verändern das Londoner Stadtbild: Angesichts der Aufforderung der Regierung, auf "nicht zwingende" Sozialkontakte zu verzichten, ließen zahlreiche Unternehmen ihre Mitarbeiter am Dienstag zu Hause arbeiten, in der U-Bahn waren nur wenige unterwegs. Das Außenministerium rief zum Verzicht auf Auslandsreisen auf. Die Anweisungen gelten zunächst für 30 Tage.

Wiener Börse am Nachmittag erneut unter Druck

Wien - Ein Erholungsversuch am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag rasch gescheitert. Der Leitindex ATX drehte noch in der ersten Handelsstunde ins Minus. Mit Fortdauer des Handelstages weitete er seine Kursverluste aus und lag am Nachmittag 2,69 Prozent im Minus bei 1.743,18 Punkten. Zu Wochenbeginn war der ATX vor dem Hintergrund der Coronavirus bereits um zehneinhalb Prozent abgestürzt.

