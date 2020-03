Fußball-EM auf 2021 verschoben

Nyon - Die Fußball-EM findet wegen der Coronavirus-Pandemie erst 2021 statt. Diesen Beschluss fasste die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag bei ihrer Krisenkonferenz. Eigentlich hätte die EURO 2020 vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf Städten in Europa und Asien stattfinden sollen. Nun soll Europas wichtigstes Sportereignis vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 nachgeholt werden.

EU-Gipfel zur Eindämmung von Coronavirus

Brüssel - Der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs berät seit Montag um 17.00 Uhr in einer Videokonferenz über die Coronavirus-Krise. Dabei soll es um einen zunächst auf 30 Tage befristeten Einreisestopp an den EU-Außengrenzen gehen, welchem die EU-Regierungen zustimmen müssten. Weitere Themen sind unter anderem Maßnahmen zur Eindämmung des Virus und die Bereitstellung von medizinischer Ausrüstung. Auch die Unterstützung von Forschungsaktivitäten sowie die Begrenzung der wirtschaftlichen Folgen der Krise sollen diskutiert werden.

Coronavirus: Viertes Todesopfer, mehr als 1.300 Infektionen

Wien - Die Coronavirus-Pandemie hat ein viertes Todesopfer in Österreich gefordert. Bereits in der Nacht auf Sonntag ist eine erst 48-jährige Patientin in Heimquarantäne in Wien gestorben, wie erst am Dienstag bekannt wurde. Bis Dienstagnachmittag wurden laut Gesundheitsministerium mehr als 1.300 bestätigte Fälle registriert, die meisten nach wie vor in Tirol, gefolgt von Oberösterreich. Zudem wurden immer mehr Fälle im Bereich des Krankenhauspersonals registriert.

14 Tage Quarantäne für Ausland-Risikogebiet-Rückkehrer

Wien - Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten müssen ab Mittwoch 14 Tage in Heimquarantäne verbringen. Ein entsprechender Erlass soll laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Mittwochfrüh verabschiedet werden und sofort gelten. Betroffen davon sind laut Anschober nahezu alle Einreisende aus europäischen Staaten - nämlich jene, für die es laut Außenministerium eine Reisewarnung gibt. Von den betroffenen Staaten in Europa sind dies neben Italien und der Schweiz u.a. auch Spanien und Frankreich.

Coronavirus: Mit Mai werden 3.000 Milizsoldaten mobilisiert

Wien - Das Bundesheer wird im Kampf gegen das Coronavirus mit Mai rund 3.000 Milizsoldaten mobilisieren. Zudem übernimmt das Heer die Überwachung von Botschaften, damit die Polizei Kapazitäten freispielen kann. Das sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Weiters kündigte die Ministerin an, dass die 2.000 Grundwehrdiener, deren Dienst um zwei Monate verlängert wird, analog zu den Zivildienern zusätzlich zur Entschädigung (228 Euro) 190 Euro Anerkennungsprämie pro Monat bekommen.

Scharfe Kritik am Land Tirol zu Quarantäne-Maßnahmen

Innsbruck/St. Anton am Arlberg/Ischgl - Die Abreise der Gäste aus den Tiroler Wintersportorten Ischgl sowie St. Anton kurz nach Verkündung der Unter-Quarantäne-Stellung am Freitag sorgt für scharfe Kritik. Die NEOS ritten scharfe Angriffe gegen Landeshauptmann Günther Platter und Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (beide ÖVP). Denn wie "Der Standard" berichtet, sollen nicht nur Hunderte Urlauber in Innsbruck gelandet sein, sondern sich viele auch über andere Regionen Tirols verteilt haben. Das Land weist die Kritik zurück.

Coronavirus: Ungarische Grenzsperre bereitet in Nickelsdorf Probleme

Nickelsdorf - Die ungarische Grenzsperre hat am Dienstag für Probleme beim burgenländischen Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gesorgt. Durch die Schließung der Grenze für den Personenverkehr kam es auf der Ostautobahn (A4) zu einem zwischenzeitlich insgesamt mehr als 30 Kilometer langen Stau. Ab 21.00 Uhr soll die ungarische Grenze nun kurzfristig geöffnet werden. Rumänische und bulgarische Staatsbürger dürfen die Grenze dann für einige Stunden passieren. Damit habe sich die Lage am Grenzübergang auch deutlich beruhigt.

Wiener Börse beendet volatilen Handelstag im Minus

Wien - Die Unsicherheit rund um das Coronavirus sorgte am Dienstag erneut für einen äußerst volatilen Handelstag am österreichischen Aktienmarkt. Der Leitindex ATX lag in der Spitze 4,58 Prozent im Plus und am Tiefpunkt 4,63 Prozent im Minus. Aus dem Handel ging er mit einem Kursabschlag von 1,28 Prozent bei 1.768,57 Punkten. Eine Erholungsbewegung nach dem massiven Kursrutsch von Montag gelang somit nicht.

