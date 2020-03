Regierung stemmt sich gegen Coronakrise

Wien - Die Regierung stemmt sich mit einem massiven Hilfspaket gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kündigten am Mittwoch nach dem Ministerrat an, die Hilfsgelder von vier auf 38 Mrd. Euro aufzustocken. Als Ziel nannte Kurz, möglichst viele Arbeitsplätze zu retten: "Koste es, was es wolle." Kogler sprach von der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg.

Budget 2020 kippt in rote Zahlen - Zumindest ein Prozent Defizit

Wien - Die Corona-Krise wird Österreich ein Defizit von zumindest einem Prozent der Wirtschaftsleistung verursachen. Davon geht Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) aus, dessen erstes Budget am Mittwoch im Ministerrat beschlossen wird. Allerdings spricht Blümel von einer "Momentaufnahme". Wie hoch das Defizit tatsächlich ausfallen wird, ist aus seiner Sicht aktuell noch nicht absehbar.

Weitere Coronavirus-Todesfälle in Österreich

Wien - Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus in Österreich steigt weiter an. Nach offiziellen Zahlen des Gesundheitsministerium galten fünf Todesfälle nach einer SARS-CoV-2-Infektion als bestätigt. Dabei handelt es sich um zwei Fälle in Wien und drei aus der Steiermark. Im Laufe des Mittwoch wurden vier weitere Todesfälle in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark gemeldet. Sie werden aber noch nicht alle offiziell dazugerechnet. Der Stand der Infizierten lag am Mittwochnachmittag bei 1.646 Personen.

Nun auch Gasteinertal, Großarltal und Flachau unter Quarantäne

Bad Gastein/Großarl/Flachau - Im Bundesland Salzburg werden wegen des Coronavirus zwei ganze Täler und die Gemeinde Flachau unter Quarantäne gestellt. Betroffen sind das Gasteinertal mit den Gemeinden Bad Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein sowie das Großarltal mit den Kommunen Großarl und Hüttschlag. Das teilte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Mittwochnachmittag in einem Livestream des Landes mit.

Weltarbeitsorganisation befürchtet 25 Mio. mehr Arbeitslose

Genf - Durch die beispiellosen Folgen der Coronavirus-Pandemie könnte die Zahl der Arbeitslosen weltweit in diesem Jahr um fast 25 Millionen steigen. Das ging am Mittwoch aus einer Analyse der Weltarbeitsorganisation (ILO) hervor. Nur wenn die Länder weltweit gemeinsam Lösungen finden, um die Weltwirtschaft zu stützen, könne es glimpflicher ausgehen, teilte die UN-Organisation in Genf mit. Im besten Falle ließe sich die Zahl auf 5,3 Millionen zusätzliche Arbeitslose begrenzen.

Türkei schließt Grenzen zu Griechenland und Bulgarien

Kastanies - Die Türkei schließt einem Medienbericht zufolge ab Mitternacht ihre Grenzen zu Griechenland und Bulgarien. Grund sei die Coronavirus-Pandemie, meldete die türkische Nachrichtenagentur DHA am Mittwoch. Ankara hatte kürzlich seine Grenzen zur EU trotz des Flüchtlingspakts mit Brüssel wieder geöffnet. In der Nacht auf Mittwoch kam es an der griechisch-türkischen Grenze erneut zu Zwischenfällen. Etwa 500 vor allem jugendliche Migranten versuchten am Übergang von Kastanies/Pazarkule, den Grenzzaun auf griechischer Seite nieder zu reißen.

Faßmann darf Uni-Aufnahmeprüfungen verschieben

Wien - Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) erhält am Freitag vom Nationalrat die Möglichkeit, Aufnahmeverfahren an Hochschulen zu verlegen bzw. zeitlich selbst anzusetzen, um wegen der verschobenen Matura das System in Balance zu halten. Konkret geht es um Eignungs-, Aufnahme- und Auswahlverfahren, die noch nicht begonnen bzw. noch nicht abgeschlossen sind. Zurückhaltend gibt sich Faßmann bezüglich einer möglichen Verschiebung der Sommerferien, falls die Schulen wegen der Coronavirus-Pandemie länger als bis Ostern geschlossen bleiben.

Song Contest in Rotterdam wegen Coronavirus-Krise abgesagt

Amsterdam/Wien - Aufgrund der Coronavirus-Krise wird auch der 65. Eurovision Song Contest im niederländischen Rotterdam nicht stattfinden. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt. Der traditionsreiche Gesangswettbewerb hätte von 12. bis 16. Mai über die Bühne gehen sollen. Für Österreich wäre der 34-jährige Sänger Vincent Bueno mit dem Titel "Alive" im 2. Halbfinale am 14. Mai in den Ring gestiegen. "Mit großem Bedauern müssen wir die Absage des Eurovision Song Contests 2020 in Rotterdam bekanntgeben", hieß es.

