Italien meldet mehr Coronavirus-Tote als China

Rom - Italien hat am Donnerstag im Zuge der Coronavirus-Pandemie mehr Todesfälle als China gemeldet und ist mit über 3.400 Opfern das Land mit den meisten offiziell gemeldeten Toten auf der Welt. Genau 3.405 Todesopfer wurden seit Beginn der Epidemie am 21. Februar gemeldet, das sind 427 mehr als am Mittwoch. Die Zahl der Infizierten kletterte auf 33.190, was einem Zuwachs von 4.480 Personen entspricht. In der am stärksten betroffenen Region Lombardei stieg die Zahl der Todesopfer auf 2.168.

Nationalrat schickt nächstes Corona-Paket auf den Weg

Wien - Der Nationalrat hat am Donnerstagabend den Weg zum nächsten großen Paket zur Bekämpfung der Coronakrise eingeschlagen. In zwei kurzen Nationalratssitzungen ohne Redebeiträge wurde das von der Koalition eingebrachte Werk, das gut 40 Gesetze ändert, dem Budgetausschuss zugewiesen. Damit kann es aller Voraussicht nach am Freitag vom Nationalrat und am Samstag vom Bundesrat durchgewunken werden. So werden die Regeln für die Kurzarbeit fixiert, ebenso die Modalitäten für die Vergabe der Mittel aus dem mit bis zu einer Milliarde dotierten Härtefonds für Kleinunternehmer.

Zahl der Infektionen in Österreich auf über 2.000 gestiegen

Wien - Das Coronavirus hat Österreich weiter fest im Griff. Die Zahl der Infizierten kletterte am Donnerstag über die 2.000er-Marke, die Infektionskurve zeigt weiter keine Abflachung. Sieben Menschen sind hierzulande bisher an der neuartigen Krankheit gestorben, zuletzt eine 94-jährige Frau in Wien. Seitens der Regierung kam ein eindringlicher Appell an die Bevölkerung, die geltende 1-Meter-Abstandsregel einzuhalten. Parks und Spielplätze dürfen aber weiterhin offenhalten, geschlossen werden ab dem Wochenende Kur- und Reha-Einrichtungen.

Brexit-Gespräche gehen trotz Barniers Infektion weiter

London - Die Brexit-Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien gehen trotz der Corona-Erkrankung des EU-Chefunterhändlers Michel Barnier weiter. Die Gespräche würden ungeachtet der gegenwärtigen Umstände fortgesetzt, teilte die EU-Kommission mit. Der britische Premierminister Boris Johnson sandte dem positiv auf das Virus getesteten Barnier nach Angaben seines Sprechers Genesungswünsche.

Mehr als 650 Anzeigen wegen Verstößen gegen Corona-Maßnahmen

Wien - Seit Montag gibt es in Österreich strenge Ausgangsbeschränkungen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Bei Verstößen drohen Verwaltungsstrafen bis zu 3.600 Euro. Bis Donnerstagnachmittag wurden über 650 Anzeigen erstattet, berichtete der "Kurier" in seiner Online-Ausgabe. 323 Verstöße wurden alleine in Wien bis Donnerstag, 16.00 Uhr angezeigt. Dazu gehören beispielsweise Versammlungen von mehr als fünf Personen oder das ungerechtfertigte Benützen von Massenbeförderungsmitteln.

Arbeitslosigkeit steigt weiter - neue Kurzarbeit startet

Wien - Die Corona-Krise und die verordneten Betriebsschließungen lassen in Österreich weiterhin stark die Arbeitslosenzahlen steigen. Seit dem Start der Ausgangsbeschränkungen gibt es Montag bis Mittwoch zusammengerechnet um 74.000 mehr Arbeitslose als noch Sonntagabend, sagte AMS-Vorstand Johannes Kopf zur APA. Von den 74.000 neuen Arbeitslosen würden 29.000 aus dem Tourismus, 8.000 vom Bau und 6.500 hauptsächlich aus der Leiharbeitsbranche stammen. Ab sofort können Unternehmen die neue Kurzarbeitsregelung in Anspruch nehmen und beim AMS beantragen.

Breite Unterstützung für Belgiens Drei-Parteien-Regierung

Brüssel - Belgiens Ministerpräsidentin Sophie Wilm�s hat im Parlament eine breite Mehrheit für ihre Drei-Parteien-Regierung erhalten. 84 Abgeordnete sprachen der frankophonen Liberalen am Donnerstag ihr Vertrauen aus, 44 stimmten dagegen. Die drei Parteien, die in der Regierung vertreten sind, verfügen lediglich über 38 der 150 Sitze in der belgischen Abgeordnetenkammer. Die Regierung soll mit Sondervollmachten ausgestattet werden, um angesichts der Coronavirus-Pandemie notfalls auch ohne das Parlament Entscheidungen treffen zu können.

