Schutzregeln für Handel: Nur mehr bis 19 Uhr offen

Wien - Die Sozialpartner haben sich am Donnerstag auf Schutzmaßnahmen für Handelsangestellte in Zeiten der Corona-Pandemie geeinigt: Geschäfte dürfen nur noch bis 19 Uhr offen haben. Risikogruppen und schwangere Mitarbeiter sollen keinen Kundenkontakt mehr haben. Die Mitarbeiter an den Kassen und im Geschäft werden mit Masken, Handschuhen und Plexiglas geschützt. Das teilten ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer Donnerstag im ORF mit.

Ab Freitag wird Home-Office für viele zur Pflicht

Wien - Mit Freitag wird für viele Arbeitnehmer Home-Office zur Pflicht. Laut einer am Donnerstag ausgegebenen Verordnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wird die Verordnung zu den "Ausgangsbeschränkungen" um diesen Passus erweitert. Damit dürfen "Arbeitsstätten lediglich dann betreten werden, wenn die berufliche Tätigkeit nicht auch außerhalb der Arbeitsstätte durchgeführt werden kann". Reha- und Kuranstalten werden bereits am Freitag bis auf wenige Ausnahmen geschlossen.

Mehr als 2.000 Corona-Infizierte in Österreich

Wien - In Österreich ist die Zahl der mit Coronavirus infizierten Personen am Donnerstag auf über 2.000 gestiegen. Die meisten davon gibt es in Tirol. Die offizielle Zahl der Toten macht sechs Personen aus, noch nicht mit einberechnet waren zwei weitere Todesfälle in Wien. Beim Wiener Krisenstab galten beide jedoch als bereits bestätigte Fälle. In allen Teilen Österreichs sind weiterhin umfassende Maßnahmen in Kraft, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. In Tirol sind alle 279 Gemeinden unter Quarantäne.

Italien meldet mehr Coronavirus-Tote als China

Rom - Italien hat am Donnerstag im Zuge der Coronavirus-Pandemie mehr Todesfälle als China gemeldet und ist mit über 3.400 Opfern das Land mit den meisten offiziell gemeldeten Toten auf der Welt. Genau 3.405 Todesopfer wurden seit Beginn der Epidemie am 21. Februar gemeldet, das sind 427 mehr als am Mittwoch. Die Zahl der Infizierten kletterte auf 33.190, was einem Zuwachs von 4.480 Personen entspricht. In der am stärksten betroffenen Region Lombardei stieg die Zahl der Todesopfer auf 2.168.

USA mit weltweiter Reisewarnung für ihre Bürger

Washington - Die USA warnen ihre Bürgern vor sämtlichen Reisen ins Ausland. Das Außenministerium in Washington forderte am Donnerstag US-Bürger auf, in die USA zurückzukehren. Das Ministerium gab am Donnerstag einen weltweiten Reisehinweis der höchsten Stufe vier heraus. Im Ausland lebende Amerikaner sollen internationale Reisen ebenfalls vermeiden. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat unterdessen eine einwöchige Ausgangssperre im Kampf gegen das Coronavirus verkündet.

Roland Busch wird neuer Chef von Siemens

München - Wechsel an der Spitze des Siemens-Konzerns: Neuer Chef wird der Manager Roland Busch, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in München mitteilte. Der 55-jährige Busch, derzeit stellvertretender CEO, übernimmt den Posten des bisherigen Konzernchefs Joe Kaeser. Busch soll spätestes bei der nächsten Aktionärs-Hauptversammlung am 3. Februar 2021 zum CEO der Siemens AG bestellt werden. Kaeser werde als Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens Energy vorgeschlagen, hieß es weiter.

Filmfestival Cannes wird zumindest verschoben

Cannes - Auch das weltbekannte Filmfestival von Cannes muss der Coronavirus-Krise Rechnung tragen. Das Festival werde nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt (12. bis 23. Mai) stattfinden können, ließen die Veranstalter am Donnerstagabend wissen. Nun würden mehrere Optionen geprüft, darunter eine Verschiebung auf Ende Juni / Anfang Juli. Sobald es die Entwicklung der gesundheitlichen Situation in Frankreich und dem Rest der Welt zulasse, werde man sagen können, welche der Optionen letztendlich gezogen würden.

Formel-1-GP von Monaco erstmals seit 1954 abgesagt

London - Der prestigeträchtige Formel-1-GP von Monaco wird heuer nicht im Fürstentum in Szene gehen. Der Automobil-Club von Monaco gab am Donnerstag die Absage des für 24. Mai geplanten Klassikers wegen der Coronavirus-Pandemie bekannt. Damit werden die Boliden erstmals seit 1954 nicht auf dem Stadtkurs ihre Runden drehen. Zudem werden die WM-Läufe in den Niederlanden (3.5.) und in Barcelona (10.5.) verschoben. Das erste Saison-Rennen wäre nun der GP von Aserbaidschan am 7. Juni. Der GP von Österreich in Spielberg ist am 5. Juli angesetzt.

