Zahl der Infektionen in Österreich kletterte auf 2.666

Wien - Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen in Österreich ist bis Samstag (Stand 8.00 Uhr) auf 2.666 geklettert. Das sind um 463 mehr als Freitag früh, was eine Steigerung von 21 Prozent innerhalb von 24 Stunden bedeutet. Die meisten Covid-19-Fälle gibt es weiterhin in Tirol mit 568, gefolgt von Oberösterreich mit 507, berichtete das Gesundheitsministerium. Bisher wurden 18.545 Testungen durchgeführt. Sieben Todesfälle laut Ministerium als bestätigt.

Italien verschärft Ausgangssperre

Rom - Im Rahmen einer Verschärfung der seit vergangener Woche geltenden Ausgangssperre hat die italienische Regierung am Freitag die landesweite Schließung von Parks, Grünflächen und Spielplätzen beschlossen. Verboten sind auch Freizeitaktivitäten außer Haus, geht aus der neuen Verordnung der Regierung hervor, die bis 25. März gilt. 627 Todesopfer mehr als am Vortag wurden am Freitag in Italien gemeldet - ein Rekordzuwachs seit Beginn der Epidemie.

Experte: "Stunde der Nationalstaaten" schlägt

Brüssel/Wien/EU-weit - Nach Ansicht des Europaexperten Stefan Lehne schwächt die Corona-Krise die EU "erheblich", während die "Stunde der Nationalstaaten" schlägt. "Rechtlich, weil bei ihnen die Kompetenzen für die Gesundheitspolitik und die Wirtschaftspolitik liegen und psychologisch, weil in der Krise das nationale Hemd näher ist als der europäische Rock", erklärte Lehne gegenüber der APA. Für den wirtschaftlichen Genesungsprozess werde die EU aber eine wichtige Rolle spielen, glaubt der Experte.

Nordkorea feuerte zwei Kurzstreckenraketen ab

Seoul - Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea hat zum dritten Mal in diesem Monat Raketen in Richtung Meer abgefeuert. Zwei Flugkörper, bei denen es sich vermutlich um ballistische Kurzstreckenraketen handle, seien am Samstag nach ihrem kurz aufeinanderfolgenden Start im Westen von Nordkorea über das Land geflogen und dann vor der Ostküste ins Wasser gestürzt, teilte der Generalstab in Südkorea mit. Die höchste Kommandobehörde kritisierte die Tests als "sehr unangemessene Aktion".

Kärntner schwebt nach Messerattacke in Lebensgefahr

St. Jakob/Rosental - Ein 49 Jahre alter Unternehmer aus St. Jakob/Rosental (Bezirk Villach-Land) ist in der Nacht auf Freitag von seinem 54-jährigen Angestellten aus Slowenien im Streit lebensgefährlich verletzt worden. Der Angreifer stach seinem Opfer laut Polizei Kärnten mit einem Messer in den Kopf und in den Rücken. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes. Der Verdächtige wurde festgenommen. Der Grund für den Streit ist noch unklar.

Dritter Tag in Folge in China keine Ansteckung im Inland

Peking - China meldet den dritten Tag in Folge keine neue Ansteckung mit dem Coronavirus im Inland. Allerdings nahm die Zahl der Infizierten, die aus dem Ausland eingereist sind, um 41 zu, wie die Nationale Gesundheitskommission mitteilt. Die Gesamtzahl der Infektionen liegt in China damit bei 81.008. In Südkorea stiegen die Fallzahlen zuletzt wieder um 147, insgesamt gibt es dort 8.799 Infektionen.

Amerikaner decken sich wegen Coronavirus mit Waffen ein

Washington - Die Ausbreitung des Coronavirus verunsichert nicht nur viele Menschen - in den USA führt die Krise auch zu einem Ansturm auf Waffen und Munition. Der Munitionshändler Ammo.com teilte in dieser Woche mit: "Wir haben einen signifikanten Anstieg der Verkäufe verzeichnet, der direkt mit der Zunahme von Covid-19 und seiner Verbreitung im ganzen Land zusammenhängt." Menschen horteten nicht nur Dinge wie Toilettenpapier und Grundnahrungsmittel, sondern auch Munition und Waffen.

Rainhard Fendrich singt Lied für Österreich von daheim

Wien - Austropop-Legende Rainhard Fendrich hat sich in der Coronakrise mit einem Video auf Facebook gemeldet. In diesem performt er für Österreich "von daheim" seinen Hit "I am from Austria". Der 65-jährige Musiker sitzt dabei in einem Raum auf einem Hocker mit seiner Gitarre. Das Video ist am Freitag online gegangen und hat schon über eine halbe Million Aufrufe, einer davon von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

