Mehr als 2.800 Infektionen: Anstieg weiter stabil und mehr Tests

Wien - Mit mehr als 2.800 offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen am Samstag hält sich die Entwicklung in Österreich nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums stabil. "Sie muss sich jedoch in der kommenden Woche weiter deutlich absenken", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Er verwies zudem auf den deutlichen Anstieg an Testungen. Anschober verwies bezüglich der Tests auf die Kriterien: klarer Symptome und Bezug zu einer Risikoregion oder enger Kontakt zu einem bestätigten Fall oder aber die Entscheidung eines Mediziners - beim Krankenhauspersonal soll verstärkt getestet werden.

Bundesrat gibt Grünes Licht für zweites Corona-Paket

Wien - Der Bundesrat hat dem zweiten Gesetzespaket zur Bekämpfung der Coronakrise in Österreich am Samstag zugestimmt. Wie schon im Nationalrat am Freitag fiel der Beschluss für das Covid-19-Paket einstimmig aus. Für ein Inkrafttreten fehlten danach nur noch die Unterschriften von Bundespräsident und Bundeskanzler und die anschließende Kundmachung im Bundesgesetzblatt. Mit dem Corona-Paket werden 39 Gesetze novelliert und fünf neu eingeführt, dementsprechend breit sind die Anwendungsbereiche gestreut.

Mehr als 3.500 Österreicher zurückgeholt

Wien - Mehr als 3.500 Österreicher sind seit Beginn der Coronakrise aus dem Ausland zurückgeholt worden. Das sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) dem "Kurier" (Sonntag-Ausgabe). "Insgesamt haben 14 österreichische Flüge - das heißt Flüge des Außenministeriums in Kooperation mit Austrian Airlines, Lauda Motion und Level - stattgefunden und einer in Kooperation mit der EU." Viele weitere österreichische Reisende würden "in den kommenden Tagen und Wochen" nach Hause gebracht werden, ergänzte Schallenberg.

Ärztekammer-Präsident: Hilferuf wegen Schutzausrüstung

Wien - Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres hat am Samstagabend wegen des Mangels an Schutzausrüstung für Gesundheitsberufe infolge der Corona-Krise einen Hilferuf an die Ärzteschaft verfasst. "Die Ärztekammer versucht seit 8 Tagen Schutzausrüstung für Gesundheitsberufe zu bekommen. Es klappt schlicht nicht, obwohl sogar der Bundeskanzler seine Hilfe zugesagt hat", schrieb er auf seiner Facebook-Seite. Als Kritik an Kurz will Szekeres das aber nicht verstanden wissen, wie er gegenüber der APA erklärte.

Fast 800 Tote binnen 24 Stunden in Italien

Rom - Italien hat am Samstag seinen eigenen, traurigen Rekord von Corona-Toten gebrochen. Binnen 24 Stunden starben 793 Menschen an der neuartigen Lungenkrankheit - so viele wie noch nie an einem Tag seit dem Ausbruch im Land, wie der Zivilschutz in Rom am Abend mitteilte. Die Bilanz der Todesopfer kletterte damit auf 4.825 Personen. Die Zahl der Infizierten stieg auf 42.681. 2.857 Menschen liegen in Italien derzeit auf der Intensivstation, das sind sieben Prozent aller Infizierten, so Italiens Zivilschutzchef Angelo Borrelli. 6.072 Menschen sind inzwischen genesen.

Orban will sich Regieren per Dekret absegnen lassen

Budapest - Mit Verweis auf die Coronavirus-Pandemie fordert Ungarns Regierungschef Viktor Orban die Bevollmächtigung, im Rahmen eines Notstands von womöglich unbegrenzter Dauer per Dekret zu regieren. Der von Orban dem Parlament vorgelegte Gesetzesentwurf wurde bereits am Freitagabend auf der Website der Volksvertretung veröffentlicht.

Brief Trumps an Kim Jong-un für Verbesserung von Beziehungen

Washington/Pjöngjang - US-Präsident Donald Trump hat dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un nach Angaben aus Pjöngjang in einem Brief eine Verbesserung der Beziehungen angeboten. In dem Schreiben habe Trump "seinen Plan" dargelegt, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern "voranzubringen", berichtete Nordkoreas amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag unter Berufung auf Kims Schwester Kim Yo-jong. Die Atomverhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington liegen seit mehr als einem Jahr auf Eis.

Rechtsextremer "Flügel" in der AfD löst sich offenbar auf

Berlin - Der rechtsextreme "Flügel" in der AfD löst sich offenbar auf. Sein Gründer Björn Höcke sagte in einem am Samstagabend veröffentlichten Interview, die vom AfD-Bundesvorstand geforderte Auflösung sei "ein Vorgang, den der 'Flügel' längst umsetzt: seine Historisierung". Höcke betonte, die Gruppierung habe die AfD maßgeblich geprägt. Der AfD-Vorstand hatte am Freitag die Auflösung des "Flügels" gefordert, nachdem der Verfassungsschutz ihn als rechtsextrem eingestuft hatte.

