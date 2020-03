Zahl der Corona-Infektionen in Österreich über 3.000er-Marke

Wien - Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten hat in Österreich erstmals die 3.000er-Marke überschritten. Sonntag früh (Stand 8.00 Uhr) vermeldete das Gesundheitsministerium offiziell 3.026 Erkrankte. Im 24-Stunden-Vergleich mit Samstag (2.664 Personen) ist dies eine Steigerung von 13,6 Prozent, nach 21 Prozent im Vergleichszeitraum tags zuvor. Die meisten Covid-19-Fälle gibt es weiter in Tirol mit 626 erfassten Erkrankten. Neun Todesfälle gab es bisher zu beklagen.

Außenminister ruft Österreicher zu rascher Heimkehr auf

Wien/Schwechat - 3.500 Österreicher sind seit Beginn der Coronakrise zurückgeholt worden. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) appellierte am Sonntag an die Österreicher, die noch im Ausland sind, Eile an den Tag zu legen: "Diese Notflüge wird es nicht zeitlich unbegrenzt geben können", warnte Schallenberg. Eine neue Webseite soll die Heimreise erleichtern. Unter https://heimflug.austrian.com/ könne man sich informieren.

Conte schließt nicht lebenswichtige Produktion in Italien

Rom - Die italienische Regierung lässt im Zuge der Coronavirus-Pandemie alle nicht lebensnotwendigen Produktionsaktivitäten schließen. Davon seien unter anderem Supermärkte, Banken, Post und Apotheken ausgeschlossen, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte. Er sprach von der "größten Herausforderung nach dem Zweiten Weltkrieg". Das Land hatte am Samstag an nur einem Tag fast 800 Tote vermeldet. Bisher starben 4.825 Menschen.

Weltweit bereits mehr als 300.000 Corona-Fälle registriert

Rom/Madrid/Washington - Trotz des weltweiten Kampfes gegen das Coronavirus haben sich nach Angaben von US-Experten inzwischen mehr als 300.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Fast 13.000 Covid-19-Tote seien bisher gezählt worden, berichteten Wissenschafter der US-Universität Johns Hopkins. In den USA schnellte die Zahl der Infizierten binnen nur einer Woche um mehr als das Zehnfache auf mehr als 24.000 Fälle in die Höhe. In Europa war die Lage weiterhin in Italien und Spanien am dramatischsten.

Weniger Corona-Neuansteckungen in Deutschland gemeldet

Berlin - In Deutschland sind am Sonntag erneut weniger Neuansteckungen durch das Coronavirus gemeldet worden. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete 18.610 Infizierte, das waren um 1.948 mehr als am Vortag. Damit sind die Neuansteckungen den vierten Tag in Folge rückläufig, am Samstag war die Zahl der Krankheitsfälle noch um 2.705 gewachsen. Die Zahl der Toten wurde am Sonntag mit 55 angegeben.

Erdbeben erschütterten Zagreb: Verletzte und schwere Schäden

Zagreb - Zwei mittelstarke Erdbeben in einer Abfolge von etwas mehr als einer halben Stunde haben Sonntag früh in der kroatischen Hauptstadt Zagreb schwere Schäden angerichtet. Dutzende Menschen erlitten Verletzungen. Die Bevölkerung in der Steiermark und im südöstlichen Teil Kärntens habe die Erschütterungen "großräumig deutlich verspürt", meldete die ZAMG in Wien. Das in Slowenien gelegene Atomkraftwerk Krsko, das sich etwa 50 Kilometer nordöstlich von Zagreb befindet, war von dem Erdbeben nicht betroffen.

Klimaforscherin: Bekommen unsere Verletzlichkeit vorgeführt

Wien - Die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb ist sich unsicher, ob die Gesellschaft etwas aus der Corona-Krise lernen wird. Es zeige sich derzeit, "dass wir offensichtlich als Gesellschaft nicht resilient sind", also verletzlich und nicht widerstandsfähig. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Maßnahmen würden zeigen, "dass wir einfach zu stark von wenigen, großen Playern und Versorgern abhängig sind". Würden jetzt die "Kleinen übersehen, verlieren wir sie", warnte Kromp-Kolb.

Fünf Prozent mehr Wasserverbrauch gegenüber dem Vorjahr

Tunis - In Österreich ist der Wasserverbrauch im Vergleich zum vergangenen Jahr um etwa fünf Prozent höher. Das sagte der Präsident der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW), Franz Dinhobl, Sonntagfrüh im ORF-Ö1-Journal um acht. "Eine flächendeckende Versorgung" sei aber gesichert, wurde einmal mehr bestätigt. Der höhere Verbrauch liege daran, dass angesichts der Coronavirus-Krise Hunderttausende Menschen zuhause arbeiten, betonte Dinhobl am heutigen Weltwassertag. Viele Menschen sind zudem in Quarantäne.

