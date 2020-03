Erster Coronavirus-Todesfall in Kärnten gemeldet

Klagenfurt - In Kärnten ist am Sonntag der erste Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus bekanntgeworden. Wie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte, starb am Samstag ein 65-jähriger Patient im Klinikum Klagenfurt. Er hatte schwere Vorerkrankungen und war mit dem Coronavirus infiziert. Unterdessen wurden in Völkermarkt mehrere Fälle gemeldet - hier war ein Begräbnis der Grund. Aus Niederösterreich wurde der Tod eines 1939 geborenen Mannes im Universitätsklinikum St. Pölten gemeldet. Er ist das vierte Corona-Todesopfer in Niederösterreich

Gesundheitsminister Anschober lobt Zusammenhalt in der Krise

Wien/Österreich-weit - Mit den Worten "Ich bin begeistert" hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntag auf das Engagement der Österreicher seit dem Ausbruch der Coronakrise vor rund einem Monat reagiert. "Bereits Zehntausende sind aktiv und täglich werden es mehr", stellte der Minister fest. Der Zusammenhalt, den er sich zu Beginn der Krise gewünscht habe, sei eingetreten. Er lobte die ehrenamtlichen Aktivitäten der Österreicher und erwähnte dabei Freiwillige, Ex-Zivildiener und Absolventinnen des Freiwilligen Sozialjahres.

Außenminister ruft Österreicher zu rascher Heimkehr auf

Wien/Schwechat - 3.500 Österreicher sind seit Beginn der Coronakrise zurückgeholt worden. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) appellierte am Sonntag an die Österreicher, die noch im Ausland sind, Eile an den Tag zu legen: "Diese Notflüge wird es nicht zeitlich unbegrenzt geben können", warnte Schallenberg. Eine neue Webseite soll die Heimreise erleichtern. Unter https://heimflug.austrian.com/ könne man sich informieren.

Tschechische Grenzen monatelang geschlossen

Prag/Wien - Die tschechischen Grenzen sollen wegen der Coronavirus-Gefahr "viele Monate" für Ein- und Ausreisende geschlossen bleiben, mindestens aber ein halbes Jahr. Das sagte der Leiter des tschechischen Coronavirus-Krisenstabs, der Epidemiologe Roman Prymula, am Sonntag. Ausländer dürfen ausreisen, aber nicht wieder einreisen. Ausnahmen gelten für grenznahe Berufspendler, die in Österreich, Sachsen und Bayern arbeiten. Auch Lkw-Fahrer dürfen die Grenze passieren, um den Warenverkehr zu gewährleisten.

Conte schließt nicht lebenswichtige Produktion in Italien

Rom - Die italienische Regierung lässt im Zuge der Coronavirus-Pandemie alle nicht lebensnotwendigen Produktionsaktivitäten schließen. Davon seien unter anderem Supermärkte, Banken, Post und Apotheken ausgeschlossen, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte. Er sprach von der "größten Herausforderung nach dem Zweiten Weltkrieg". Das Land hatte am Samstag an nur einem Tag fast 800 Tote vermeldet. Bisher starben 4.825 Menschen.

Schönborn hofft auf Umdenken durch Corona-Krise

Wien - Kardinal Christoph Schönborn hofft als Konsequenz aus der Corona-Krise auf eine Umdenken in der Gesellschaft: "Wir werden die Globalisierung korrigieren müssen", sagte der Wiener Erzbischof am Sonntag in der ORF-"Pressestunde", die aus dem erzbischöflichen Palais gesendet wurde, die Schönborn als Home Office dient. Für den Kardinal stellt sich nun die Frage, ob Konzerne weltweit "Gewinne abgrasen" sollen, ohne Steuern zu bezahlen. Schönborn hält internationale Solidarität für ein "Gebot der Stunde", allerdings mit einer starken regionale Verwurzelung.

Rettungspaket reicht laut IHS-Chef "für einige Monate"

Wien - Das 38 Mrd. Euro schwere Rettungspaket für die heimische Wirtschaft reicht laut IHS-Chef Martin Kocher "sicher für einige Monate". Das sagte er am Sonntag in der ORF-Sendung "Hohes Haus". Allerdings kann er sich auch Szenarien vorstellen, "wo wir noch mehr brauchen". Wenn man etwas aus der Situation gelernt habe, dann, "dass wir nichts ausschließen sollten", so Kocher. Entscheidend für die Schwere der Krise sei die Dauer der Einschränkungen.

Erdbeben erschütterten Zagreb: Verletzte und schwere Schäden

Zagreb - In Zagreb, das am Sonntagfrüh vom stärksten Erdbeben in den letzten 140 Jahren erschüttert wurde, haben die Behörden die Bewohner aufgefordert, vorerst nicht in ihre beschädigten Wohnungen zurückzukehren. Vor allem ältere Gebäude in der Innenstadt wurden stark beschädigt. Bei dem Erdbeben wurde ein 15-jähriges Mädchen schwer verletzt. Das Mädchen befindet sich in kritischem Zustand, hieß es aus dem Kinderspital, wo sie behandelt wird.

