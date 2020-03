Erste Miliz-Teilmobilmachung in der Geschichte läuft an

Wien - Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden erstmals in der Geschichte Teile der Miliz mobilgemacht. Es werden 3.000 Mann einberufen, das sind zehn Prozent aller Milizsoldaten. Es werden nur Jägerkompanien (rund 200 Mann) einberufen und keine ganzen Bataillone, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz mit Generalstabschef Robert Brieger und dem Milizbeauftragten Erwin Hameseder am Montag. Die Einberufungsbefehle werden noch im April zugestellt, Dienstbeginn ist am 4. Mai.

Anschober erteilt flächendeckenden Coronavirus-Tests Absage

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat der Forderung von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nach flächendeckenden Testungen zum Coronavirus eine Absage erteilt. "Eine flächendeckende Testung wird von unserem Fachbeirat als nicht sinnvoll bewertet und ist auch aufgrund der Ressourcen nicht umsetzbar", erläuterte der Ressortchef am Montag auf Anfrage der APA. Man sei aber bereits dabei, die Zahl der Tests in Österreich schrittweise massiv zu erhöhen - im Laufe der vergangenen Woche wurde sie bereits verdoppelt.

Erste Todesfälle in Tirol - 3.611 Infektionen in Österreich

Innsbruck - In Tirol gibt es die beiden ersten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das teilte Landeshauptmann Günther Platter ÖVP) am Montag mit. In beiden Fällen handle es sich um Patienten mit Vorerkrankungen. Die Zahl der Infektionen in Österreich stieg Montag früh (8.00 Uhr) auf 3.611. Das bedeutet im 24-Stunden-Vergleich eine Zunahme von 19,33 Prozent, nach dem geringsten täglichen prozentuellen Zuwachs von 15 Prozent am Vortag.

AUA stellt Flugbetrieb wegen Coronavirus bis 19. April ein

Wien/Schwechat - Aufgrund der anhaltenden weltweiten Reisestopps stellen die Austrian Airlines ihren Flugbetrieb für drei Wochen länger ein als zunächst geplant. Bis 19. April bleiben alle Maschinen am Boden, wie die Lufthansa-Tochter am Montag mitteilte. Rückholflüge sollen aber weiterhin stattfinden. In weiterer Folge schicke die AUA alle ihre Mitarbeiter bis 19. April in Kurzarbeit. Für Kunden gebe es die Möglichkeit, gebuchte Flüge kostenlos umzubuchen oder auch Tickets ruhend zu stellen.

Zwei Wochen "Vorlaufzeit" für Maturanten

Wien - Für den geplanten Start der Zentralmatura in der Woche ab dem 18. Mai braucht es laut Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) eine gewisse Vorlaufzeit. "Zwei Wochen wären ratsam", so Faßmann am Montag. In dieser Zeit sollen nötige Schularbeiten der achten Klasse nachgeholt werden und die Maturanten wieder in den "Schulmodus" kommen. Die derzeit an den Schulen für Sechs- bis 14-Jährige angebotene Betreuung nimmt nur rund ein Prozent der Schüler in Anspruch, so Faßmann.

Deutsche Regierung beschließt Milliarden-Hilfspaket

Berlin - Die deutsche Bundesregierung hat in einer Sondersitzung am Montag Nothilfen im Umfang von mehreren hundert Milliarden Euro gebilligt, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern. Die Ministerrunde brachte unter anderem einen Nachtragshaushalt auf den Weg, um die Hilfsmaßnahmen mit einer Neuverschuldung in Höhe von rund 156 Milliarden Euro zu finanzieren. Das Maßnahmenpaket soll Familien, Mieter, Beschäftigte, Selbstständige und Unternehmen in der Corona-Krise unterstützen.

Nach Frostnacht Schäden bei steirischen Obstkulturen

Graz - Nach der ersten von mehreren angekündigten Frostnächten in der Steiermark atmen Landwirte nur teilweise auf: Bei Kernobst wie Äpfeln und Birnen blieben Schäden wie 2016 und 2017 aus. Vereinzelt verursachten die Temperaturen von minus 4 Grad Celsius aber Schäden bei den schon geöffneten Blüten: Marillen, die nach dem zuletzt milden Wetter sogar schon in der Abblühphase sind, traf es schwer. Das tatsächliche Ausmaß werde aber erst nach der Blüte Mitte Mai abschätzbar sein.

Freitag der 13. war neuer Bankomat-Rekordtag

Wien - Am Freitag, 13. März 2020, hat die Regierung erste massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens verlautbart. An diesem Tag stürmten viele Österreicher die Geschäfte, um sich mit Lebensmitteln, Toilettenpapier und Co. einzudecken. So gab es an dem Tag mehr Bankomatbehebungen und -zahlungen als am stärksten Weihnachtstag, dem 23. Dezember 2019. Die PSA Payment Services Austria zählte 4,8 Millionen Transaktionen. Am 23. Dezember 2019, dem stärksten Tag des vergangenen Jahres, waren es 4,5 Mio. Transaktionen.

