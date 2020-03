Erste Miliz-Teilmobilmachung in der Geschichte läuft an

Wien - Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden erstmals in der Geschichte Teile der Miliz mobilgemacht. Es werden 3.000 Mann einberufen, das sind zehn Prozent aller Milizsoldaten. Es werden nur Jägerkompanien (rund 200 Mann) einberufen und keine ganzen Bataillone, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz mit Generalstabschef Robert Brieger und dem Milizbeauftragten Erwin Hameseder am Montag. Die Einberufungsbefehle werden noch im April zugestellt, Dienstbeginn ist am 4. Mai.

Coronavirus: Trend bei Neuinfektionen in Österreich leicht gestiegen

Innsbruck - Der Trend der SARS-CoV-2 Zuwachsraten in Österreich hat nach einer Abflachung am Sonntag am Montag wieder zugenommen. Am Nachmittag stiegen die bestätigten Infektionen innerhalb eines Tages von 3.244 auf 3.924, wie aus den Zahlen des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Das bedeutet im 24-Stunden-Vergleich eine Zunahme von 20,26 Prozent. Am Vortag betrug der prozentuelle Zuwachs nur 15,28 Prozent. In Tirol gab es am Montag die beiden ersten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus, teilte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) mit.

Rund 4.000 Österreicher bereits zurückgeholt

Wien - Rund 4.000 Österreicher sind seit Beginn der Coronavirus-Krise mit dutzenden Notflügen in ihre Heimat zurückgeholt worden. So startet Montagabend beispielsweise noch ein Notflug aus Washington DC, der Dienstagfrüh in Schwechat landen soll. Am Dienstag gibt es außerdem Repatriierungsflüge aus Mexiko, Kuba sowie der Dominikanischen Republik, teilte das Außenministerium auf APA-Anfrage mit. Weitere Notflüge werden in den kommenden Tagen folgen, etwa aus Sri Lanka und Indien.

In mehr als 50 Ländern Bewegungsfreiheit eingeschränkt

New York/Berlin/Madrid - Im Kampf gegen das Coronavirus gelten rund um den Globus inzwischen für mehr als eine Milliarde Menschen Ausgangssperren oder -beschränkungen. Weltweit schränkten mittlerweile mehr als 50 Länder und Gebiete die Bewegungsfreiheit ihrer Bürger ein. Zugespitzt hat sich die Krise in den USA. Der Bundesstaat New York ist bisher mit mehr als 15.000 SARS-CoV-2-Infektionen landesweit am schlimmsten betroffen, in der Metropole sind die meisten Geschäfte und viele Restaurants geschlossen.

Viele Mediziner in Spanien sind selbst infiziert

Madrid/Manila - In Spanien gehören Mediziner zu den besonders stark vom Coronavirus befallenen Menschen. Fast 4.000 Ärzte und Pfleger sind offiziellen Angaben vom Montag zufolge infiziert - das ist fast jede zehnte Infektion. Auch in Spanien klagen Krankenschwestern, Ärzte und andere Beschäftigte im Gesundheitswesen darüber, nicht ausreichend mit Schutzausrüstung versorgt zu sein. Am Montag wurden in Spanien 33.089 Corona-Infektionen gezählt, am Sonntag waren es noch 28.572. Die Zahl der Corona-Toten stieg um 462 auf 2.182.

Appell von 150 NGOs: Evakuierung der Flüchtlingslager in Griechenland

Athen/Lesbos/Wien - Rund 150 zivilgesellschaftliche und kirchliche Organisationen aus Österreich und aus ganz Europa haben am Montag einen dringenden Appell an Spitzenpolitiker der EU und den griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis gerichtet und angesichts der Coronavirus-Pandemie die Evakuierung der griechischen Flüchtlingslager gefordert. "Es gibt keine Chance, einen Ausbruch in einem Lager einzudämmen", fordern die Organisationen auch Österreich zum Handeln auf.

Suche nach Mitteln und Impfstoffen läuft auf Hochtouren

Paris - Die Suche nach Medikamenten und Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus läuft auf Hochtouren: In Europa laufen klinische Tests von vier Arzneimitteln an insgesamt 3.200 Infizierten, wie die französische Forschungszentrale Inserm am Sonntag mitteilte. Auch Patienten in Deutschland werden demnach einbezogen. China will erstmals einen möglichen Impfstoff gegen Covid-19 testen.

ORF-ZiB-Moderatoren ziehen in Isolationsbereiche

Wien - Der ORF setzt weitere Maßnahmen, um den Betrieb in Zeiten des Coronavirus sicherzustellen. So werden die "Zeit im Bild"-Sendungen ab Dienstag aus einem isolierten Studiobereich gesendet. Die Moderatoren Armin Wolf, Nadja Bernhard, Tarek Leitner und Margit Laufer ziehen dafür für zwei Wochen in das isolierte Areal am Küniglberg, wo sie sich rund um die Uhr aufhalten werden. Später soll auch Tobias Pötzelsberger dazustoßen. Auch in Landesstudios, Radios und bei ORF III werden Isolationsbereiche vorbereitet.

