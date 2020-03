Einigung in den USA auf Zwei-Billionen-Dollar-Konjunkturpaket

Washington - In den USA ist der Weg frei für das Konjunkturpaket zur Linderung der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie. Es soll laut der Nachrichtenagentur Bloomberg zwei Billionen Dollar (1.844,51 Mrd. Euro) umfassen.

Weit über 5.000 Coronavirus-Fälle in Österreich, 30 Tote

Wien - Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Österreich ist am Mittwoch auf 5.282 gestiegen (Stand 8.00 Uhr). Damit ist die Zunahme mit 17,74 Prozent wieder leicht abgeflacht. Zuvor stieg der Wert um rund 24 Prozent. Allerdings wird von den Behörden ein Wachstum der Kurve im einstelligen Bereich angestrebt. Mittlerweile sind 30 Österreicher offiziell dem SARS-CoV-2-Erreger erlegen.

Blümel: Konjunkturpaket nach der Corona-Krise wahrscheinlich

Wien - "Ein Konjunkturpaket wird es wahrscheinlich für die Zeit nach der Krise brauchen", sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Dienstagabend dem ORF. Jetzt werde möglichst wenig Geschäftstätigkeit zugelassen, um das Coronavirus zu bekämpfen, da es darum gehe, Leben zu retten und Arbeitsplätze zu erhalten. Sobald Normalität eingekehrt ist, könne man über Konjunkturankurbelung nachdenken. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sprach davon, dass der Wirtschaftseinbruch fünf Prozent oder auch mehr ausmachen könne.

Brasiliens Präsident kritisiert Ausgangsbeschränkungen

Brasilia - Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat die von einigen Städten und Regionen des Landes verhängten Einschränkungen des öffentlichen Lebens zum Schutz gegen das Coronavirus scharf kritisiert. In einer Ansprache am Dienstag warf der rechtsgerichtete Politiker diesen Behörden eine Politik der "verbrannten Erde" vor. Er beschuldigte auch erneut die Medien, "Hysterie" wegen der Pandemie zu schüren. Brasilien sei aufgrund seiner im Schnitt jungen Bevölkerung und tropischen Temperaturen kein Terrain, auf dem sich der neuartige Erreger leicht verbreiten könne.

Euro-Finanzminister für vorsorgliche ESM-Kreditlinie

Brüssel - Die Euro-Finanzminister sprechen sich für die Einrichtung einer vorsorglichen Kreditlinie beim Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM aus. Sie soll Euro-Staaten dienen, die die Bewältigung der Corona-Krise finanziell nicht mehr stemmen können. Das teilte Euro-Gruppen-Chef Mario Centeno nach der Beratung der Finanzminister mit. Es gehe um eine Größenordnung von zwei Prozent der Wirtschaftskraft des jeweiligen Mitgliedsstaats. Aber: "Die Diskussion hat erst begonnen, es bleibt noch Arbeit zu tun."

Angreifer nehmen 150 Geiseln in Sikh-Tempel in Kabul

Kabul - Mehrere Angreifer haben im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul einen Tempel der Sikh-Religion gestürmt und mindestens 150 Menschen in ihre Gewalt gebracht. "Die Angreifer haben etwa 150 bis 200 Menschen als Geiseln genommen, darunter auch Frauen und Kinder", sagte ein Vertreter der Sikh- und Hindugemeinschaft im afghanischen Parlament der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Zwei Menschen sollen bei dem Angriff getötet worden sein, wie ein leitender Sicherheitsbeamter sagte.

UNO-Sicherheitsrat tagte erstmals per Video

New York - Erstmals in seiner Geschichte hat der UN-Sicherheitsrat per Videokonferenz getagt. Wegen der Coronavirus-Pandemie konferierten die Diplomaten am Dienstag von zuhause aus miteinander. Während der mehr als vierstündigen Sitzung gab es allerdings technische Probleme, wie anschließend aus Diplomatenkreisen am UNO-Hauptquartier in New York verlautete.

Sieben Tote bei Wohnhausbrand in Russland

Moskau - Beim Brand eines Wohnhauses in Russland sind in der Nacht zum Mittwoch sieben Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen drei Kinder. Beim Eintreffen der Feuerwehr bei dem Gebäude in Nischni Lomow in der Oblast Pensa, knapp 550 Kilometer südöstlich von Moskau, hatten die Flammen das Holzhaus bereits voll erfasst, berichtete die Agentur Tass. In den Trümmern des Hauses seien später die Leichen der Bewohner entdeckt worden.

