Anschober: Corona-Peak "zwischen Mitte April und Mitte Mai"

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erwartet, dass Österreich der Höhepunkt der Coronavirus-Infektionen noch bevorsteht. "Je erfolgreicher wir sind, desto geringer ist der Peak, aber desto länger dauert es auch, bis alle Erkrankungen stattfinden. Ich gehe von einem Zeitfaktor irgendwo zwischen Mitte April bis Mitte Mai aus", sagte Anschober im ORF-Radio am Freitag in der Früh. Die Regierung will heute bewerten, ob die bisher gesetzten Maßnahmen greifen.

China meldet erstmals wieder lokale Coronavirus-Infektion

Peking - In China haben die Behörden am Donnerstag 55 Neu-Infektionen gemeldet. Unter diesen Fällen sei zum ersten Mal seit drei Tagen auch wieder eine sogenannte örtliche Infektion, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Alle anderen Fälle stünden im Zusammenhang mit Reisenden aus dem Ausland. Damit sind insgesamt 81.340 Infektionen bekannt. Die Zahl der Todesopfer stieg um fünf auf 3.292. In Südkorea ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wieder leicht zurückgegangen. Wie die Gesundheitsbehörden am Freitag mitteilten, kamen am Donnerstag 91 Fälle hinzu.

Papst spendet Sondersegen "Urbi et orbi"

Vatikanstadt - Papst Franziskus will am Freitagabend eine ganz besondere Antwort auf die Corona-Pandemie geben: Vor dem Petersdom wird er laut Kathpress eine Andacht halten und von den Stufen der vatikanischen Basilika herab den Sondersegen "Urbi et orbi" spenden. Die Zeremonie auf dem leeren Petersplatz wird in Österreich von ORF III ab 18.00 Uhr live übertragen. Der Segen "Urbi et orbi", "der Stadt und dem Erdkreis", wird heutzutage sonst nur zu Ostern und Weihnachten gespendet oder unmittelbar nach einer Papstwahl.

Katholische Osterfeiern nur "in kleiner Besetzung"

Wien - Die katholischen Osterfeiern werden in diesem Jahr "unter Pandemie-Bedingungen" stattfinden. Die gegenwärtige Ausnahmesituation erfordere, die Osterliturgien in kleiner Besetzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu feiern, heißt es laut "Kathpress" in von der Bischofskonferenz verabschiedeten Richtlinien. Diese sehen vor, dass Priester "in kleiner Besetzung" mit vier Gläubigen feiern. Das Gros der Katholikinnen und Katholiken soll das zentrale christliche Fest zuhause unter Nutzung von Medien und Internet oder aber als "Hauskirche" feiernd mitvollziehen.

Coronavirus könnte Deutschland 1,5 Billionen Euro kosten

Berlin - Die Corona-Pandemie könnte Deutschland nach Einschätzung des Deutsche-Bank-Chefvolkswirts David Folkerts-Landau bis zu 1,5 Billionen Euro kosten. In einem "Focus"-Interview sagte Folkerts-Landau laut Vorabbericht vom Freitag, die Kosten zur Bewältigung der Krise dürften bei einer bis 1,5 Billionen Euro liegen. Deutschland könne das aber "stemmen", meinte der Experte. Das deutsche BIP werde 2020 um rund sieben bis acht Prozent sinken, aber "für 2021 rechnen wir mit einem spürbaren Plus beim Wirtschaftswachstum."

Trump: US-Regierung könnte Anteile von Airlines übernehmen

Washington - Die US-Regierung könnte sich nach Meinung von Präsident Donald Trump im Zuge eines Rettungsprogramms an strauchelnden Fluggesellschaften beteiligen. Die USA könnten es nicht zulassen, dass die Airlines wegen der Coronavirus-Epidemie Pleite gingen, sagte Trump am Donnerstag im Weißen Haus. Falls die Regierung Fluggesellschaften mit Krediten oder Direkthilfen unterstütze, könne sie sich auch an ihnen beteiligen, sagte er.

"Digitaler Krisenstab" identifizierte rund 150 Fake News

Wien - Der "Digitale Krisenstab" im Bundeskanzleramt, der sich mit dem Aufspüren und Richtigstellen von Falschmeldungen rund um das Coronavirus beschäftigt, hat in der vergangenen Woche knapp 150 Fake News identifiziert und als solche gekennzeichnet. Die Falschnachrichten lassen sich demnach in vier Kategorien einteilen: Neben diversen Verschwörungstheorien kursierten Verharmlosungen des Coronavirus, Vorschläge zur Behandlung oder Selbstdiagnose, die zum Teil sehr gefährlich seien, sowie Falschmeldungen über angeblich bevorstehende Verordnungen oder Einschränkungen für die Bevölkerung.

Maduro reagierte wütend auf US-Anklage wegen Drogenhandels

Caracas - Der venezolanische Staatschef Nicolas Maduro hat erzürnt auf die in den USA gegen ihn erhobene Anklage wegen Drogenhandels reagiert. "Du bist ein Widerling, Donald Trump!" sagte Maduro am Donnerstag in einer Fernsehansprache über den US-Präsidenten. Der linksnationalistische Staatschef nannte Trump auch einen "Cowboy" und "Rassisten" und beschuldigte ihn, Erpressungsmethoden anzuwenden. Die Trump-Regierung unterstützt im Machtkampf in Venezuela den Oppositionsführer Juan Guaido und hat bereits eine Reihe von Sanktionen gegen die Maduro-Regierung verhängt.

