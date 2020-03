919 -Coronavirus-Tote binnen 24 Stunden in Italien

Rom - Italien hat am Freitag seinen eigenen, traurigen Rekord von Corona-Toten gebrochen. Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer kletterte innerhalb von 24 Stunden um 919 auf insgesamt 9.134 Tote, teilte der italienische Zivilschutz mit. Noch nie war seit Beginn der Epidemie am 20. Februar die Zahl der Gestorbenen an einem einzigen Tag so stark gestiegen.

Neuinfektionen stiegen in 24 Stunden um 15,7 Prozent

Wien/Österreich-weit - Von Donnerstag bis Freitag ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Österreich (Stand: 15.00 Uhr) innerhalb von 24 Stunden von 6.398 auf 7.399 Fälle gestiegen. Die aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums bedeuten ein Plus von rund 15,7 Prozent in diesem Zeitraum, nach 15,1 Prozent im Vergleichszeitraum von Mittwoch auf Donnerstag. 58 Personen starben in Österreich bisher offiziell aufgrund des Virus.

Großlieferungen von Schutzausrüstung ab dem Wochenende

Wien - Ab dem Wochenende sollen die ersten Großlieferungen von Schutzausrüstung in Österreich eintreffen. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag auf Anfrage mitteilte, sollen bis Samstag elf Millionen Handschuhe, zwei Millionen FFP2- und FFP3-Masken im Land sein. Dazu kommen 1.500 Liter Desinfektionsmittel, die ab nun jede Woche geliefert werden sollen. Am Montag sollen Schutzanzüge kommen. Der Bund sei vor drei Wochen in die Großbeschaffung eingestiegen, "um akute Versorgungsprobleme zu vermeiden".

US-Kongress beschloss Billionen-Konjunkturpaket

Washington - Der US-Kongress hat wegen der Coronavirus-Pandemie ein massives Konjunkturpaket beschlossen, mit dem rund zwei Billionen US-Dollar (1,82 Billionen Euro) in die Wirtschaft gepumpt werden sollen. Nach dem von den Republikanern dominierten Senat beschloss am Freitag auch das von den Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus den Gesetzesentwurf mit Unterstützung über Parteigrenzen hinweg.

Papst betete auf leerem Petersplatz gegen Pandemie

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Freitag eine ganz besondere Antwort auf die Corona-Pandemie geben: Vor dem Petersdom hielt er eine Andacht und spendete von den Stufen der vatikanischen Basilika herab den Sondersegen "Urbi et orbi". Das Gebet gilt als historisch beispiellose Geste von Papst Franziskus. Wegen der Ausgangsbeschränkungen blieb der Petersplatz, auf dem sich sonst Zehntausende versammeln, für Gläubige gesperrt. "Der allmächtige und barmherzige Gott schaut auf unsere schmerzhafte Lage herab", sagte der Papst.

Boris Johnson positiv auf Corona getestet

London/Moskau/Vatikanstadt - Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilte er am Freitag per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er habe milde Symptome, Husten und Fieber, entwickelt, sagte Johnson in einer Videobotschaft. "Ich arbeite von zuhause, ich bin in Selbstisolation", sagte der Premier. Königin Elizabeth II. (93) traf Johnson zuletzt vor mehr als zwei Wochen persönlich. Sie sei weiterhin bei guter Gesundheit, so der Buckingham-Palast.

5.000 Härtefonds-Hilfsanträge in erster Stunde

Wien - Seit Freitag, 17.00 Uhr können Selbstständige und Kleinstfirmen, die von der Coronakrise betroffen sind, die ersten Soforthilfen aus dem vorerst mit einer Milliarde Euro dotierten staatlichen Härtefall-Notfallfonds online beantragen. Nach gut einer Stunde waren rund 5.000 Anträge eingelangt, die ersten seien bereits zur Zahlung freigegeben, teilte eine Sprecherin der Wirtschaftskammer mit. Als Soforthilfe, die in den nächsten Tagen fließen soll, werden bis zu 1.000 Euro ausgezahlt, über drei Monate verteilt sind es bis zu 6.000 Euro.

170.800 mehr Arbeitslose seit 15. März

Wien - Die Coronavirus-Krise lässt die Arbeitslosenzahlen weiter nach oben schnellen. Vom 15. bis zum 26. März ist die Arbeitslosigkeit in Österreich um rund 170.800 Personen angestiegen, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Freitag mit. Tags zuvor hatte das AMS ein Plus von 163.200 Arbeitslosen bekanntgegeben. Seit 16. März sind die Ausgangsbeschränkungen in Kraft, viele Dienstleistungsbetriebe mussten schließen. Den größten Arbeitslosenanstieg habe es seitdem im Bereich Beherbergung und Gastronomie (plus 56.200 Personen), gefolgt von der Baubranche mit rund 20.800 Personen.

