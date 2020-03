7.697 Covid-19-Erkrankte und 68 Todesopfer in Österreich

Wien - 7.697 Menschen sind Samstagfrüh (8.00 Uhr) in Österreich mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Das bedeutet im 24-Stunden-Vergleich einen Anstieg um 835 Fälle bzw. 10,56 Prozent. Das ist das geringste prozentuelle Plus in den vergangenen zwei Wochen. Bestätigte Todesfälle durch Covid-19 gab es 68, das sind um zehn (rund 17 Prozent) mehr als Freitagfrüh. Bisher wurden 42.750 Tests durchgeführt. Die 68 Todesfälle verteilen sich auf alle neun Bundesländer.

Finanzierungsrahmen für Kurzarbeit wird aufgestockt

Wien - Der staatliche Finanzierungsrahmen für die Kurzarbeit wird aufgestockt - von 400 Mio. auf eine Mrd. Euro. Das hat Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Samstag angekündigt. Für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter wegen der Corona-Krise in Kurzarbeit schicken müssen, soll es zudem Überbrückungskredite geben. Damit soll gesichert werden, dass auch finanzschwache Firmen die Löhne vorfinanzieren können.

Kogler will Härtefonds-Bezieherkreis ausweiten

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) will, dass der Kreis der Bezugsberechtigten für den mit einer Milliarde Euro dotierten Corona-Härtefallfonds ausgeweitet wird. Auch Mehrfachversicherte und Leute mit höheren Einkommen sollen zum Zug kommen, sagte Kogler im Ö1-Morgenjournal. Seit Freitag um 17.00 Uhr sind Anträge auf Unterstützung möglich. Bis Samstag um 8.00 Uhr waren 30.000 Anträge gestellt, 45 Prozent davon bereits wieder erledigt, teilte die Wirtschaftskammer mit.

Italiens Premier Conte fordert Wiederaufbauplan für Europa

Rom - Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat in drastischen Worten einen außerordentlichen Wiederaufbauplan für das von der Corona-Krise getroffene Europa gefordert. Sollte die EU nicht sofort Maßnahmen ergreifen, müssten die nächsten Generationen die "immensen Kosten einer zerstörten Wirtschaft" tragen, sagte Conte der Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore". In Anspielung auf den Marshall-Plan der USA nach dem Zweiten Weltkrieg sprach sich Conte für die Ausgabe von "European Recovery Bonds" aus, die den Wiederaufbau des sozialen und wirtschaftlichen Netzes in Europa finanzieren sollen.

USA erstes Land mit mehr als 100.000 Coronavirus-Fällen

Washington - Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in den USA ist am Freitag so stark angestiegen wie noch nie zuvor an einem Tag. Die Behörden meldeten rund 18.000 neue Erkrankungen. Damit wächst die Zahl der bekannten Fälle auf mehr als 103.000. Die USA verzeichnen die meisten bestätigten Ansteckungen weltweit. Erst am Donnerstag hatte das Land China und Italien überholt. Die mit Abstand meisten Fälle wurden in New York registriert, wo fast die Hälfte aller Infektionen auftrat.

China beendet Isolation der Millionenmetropole Wuhan

Wuhan - In der chinesischen Stadt Wuhan kehrt allmählich der Alltag zurück: Die Isolation der Millionenmetropole, die als Ausgangspunkt der Coronavirus-Pandemie gilt, ist am Samstag beendet worden. Die Einreise in die Hauptstadt der Provinz Hubei ist nun wieder erlaubt, während das Ausreiseverbot noch bis zum 8. April gilt. Die Behörden hatten die knapp 60 Millionen Einwohner zählende Provinz zwei Monate lang von der Außenwelt abgeschottet. Zuletzt gingen die Neuerkrankungen stark zurück.

Ungarische Berufs-Pendler dürfen Grenze passieren

Eisenstadt - Nach dem Schritt Ungarns, Berufspendler infolge der Einreise für 14 Tage unter Quarantäne zu stellen, hat sich die Lage in der Realität am Samstagvormittag entspannt dargestellt. Berufspendler durften die Grenzübergänge zum Burgenland in beide Richtungen passieren. Aus dem Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wurde die Forderung nach einer rechtlichen Grundlage erneuert. Die aktuelle Situation für Tagespendler an der Grenze zu Ungarn basiere lediglich auf einem auf informellem Wege entstandenen Agreement, betonte ein Sprecher Doskozils.

NEOS wollen Plan B für Matura

Wien - Die NEOS fordern einen Plan B für die heurige Matura sowie Hilfe für Jugendliche bei der Lehrstellensuche. Maturanten müssten rasch Klarheit bekommen, damit jeder im Herbst ein Studium antreten könne, so Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Derzeit ist geplant, die Zentralmatura zwei Wochen später als geplant durchzuführen.

(Schluss) hhi