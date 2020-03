Österreich bekräftigt Nein zu Coronabonds nach Kritik

Wien - Österreich hat sein Nein zu Coronabonds bekräftigt. "Wir dürfen die Fehler vergangener Krisen nicht wiederholen, sonst droht nach Corona gleich die nächste Schuldenkrise", betonte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Sonntag gegenüber der APA. Für die Unterstützung der am stärksten betroffenen Länder sei "genügend Geld da", sagte Blümel unter Verweis auf den Europäischen Rettungsschirm (ESM). Italiens Ex-Premier Enrico Letta hatte Österreichs Haltung zuvor als "verantwortungslos" kritisiert.

Katzian erwartet nach Corona-Krise Verteilungsdebatte

Wien - ÖGB-Chef Wolfgang Katzian erwartet nach der Corona-Krise eine heftige Verteilungsdebatte und viele gesellschaftliche Umwälzungen. Und er spricht sich dafür aus, dass die Kosten der Krise dem "Geldbörsel" entsprechend verteilt werden. "Jene mit dem ganz großen Vermögen sollen auch einen ganz großen Beitrag leisten", sagte Katzian in der ORF-Pressestunde am Sonntag. In der SPÖ-internen Debatte um Parteichefin Pamela Rendi-Wagner stellte sich der ÖGB-Chef hinter sie.

86 Corona-Tote in Österreich, 931 Erkrankte in Spitälern

Wien - Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Österreich ist am Sonntagvormittag auf 8.552 gestiegen. 931 Personen (Stand: 10.00 Uhr) mussten wegen der Lungenkrankheit Covid-19 in Spitälern behandelt werden, davon 187 auf Intensivstationen. Das teilte das Innenministerium mit. 86 Menschen starben bisher an den Folgen einer Infektion. Mindestens 479 Personen waren inzwischen wieder genesen.

Vermutlich noch rund 23.500 Österreicher im Ausland

Wien - Das Außenministerium hat am Wochenende eine vorläufige Bilanz nach 32 durchgeführten Repatriierungsflügen - am Sonntagvormittag landete eine weitere Sondermaschine mit 280 Urlaubern aus Indonesien und Malaysia - gezogen. Von ursprünglich 47.000 Österreichern, die sich bei Ausbruch der Corona-Pandemie im Ausland aufhielten, dürften sich demnach noch rund 23.500 in der Fremde befinden.

Ungebremster Anstieg der Todesfälle in Europa und USA

Peking - Die Coronavirus-Pandemie hat Europa und die USA weiter fest im Griff: Europaweit sind nach offiziellen Zahlen vom Samstag mehr als 30.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. In den USA stieg die Zahl der Toten auf mehr als 2.100. In Wuhan in China, dem Ausgangspunkt der Pandemie, kehrte wieder etwas Normalität ein. In Spanien wird das öffentliche Leben weiter heruntergefahren.

Deutschland droht großer Jobabbau in Autoindustrie

München - In der deutschen Autoindustrie droht laut Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer der Verlust von mehr als 100.000 Arbeitsplätzen durch die Corona-Krise. Die Nachfrage dürfte heuer um 15 Prozent einbrechen. In den deutschen Werken gebe es über Nacht Überkapazitäten von 1,3 bis 1,7 Mio. Fahrzeugen. Kurzarbeitergeld überbrücke nur kurze Zeiten. Niemand könne ungenutzte Produktionskapazität jahrelang vorhalten. Der Aufholprozess werde mehr als zehn Jahre dauern, so Dudenhöffer.

Polnischer Komponist Penderecki 86-jährig gestorben

Krakau (Krakow) - Der polnische Komponist Krzysztof Penderecki ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 86 Jahren in Krakau, wie die Agentur PAP berichtete. Das polnische Kulturministerium würdigte Penderecki auf Twitter als "einen der größten polnischen Musiker" und "weltweite Autorität auf dem Gebiet der Klassischen Musik". Penderecki war u.a. für seine Filmmusik bekannt, so sorgte er etwa in William Friedkins "Der Exorzist" und Stanley Kubricks "The Shining" für Spannung.

(Schluss) apo/ral