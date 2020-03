ÖGB-Chef Katzian fordert höheres Arbeitslosengeld

Wien - ÖGB-Chef Wolfgang Katzian hat angesichts der stark gestiegenen Arbeitslosenzahlen eine Anhebung des Arbeitslosengelds gefordert. Die Nettoersatzrate von 55 Prozent des letzten Einkommens sei zu niedrig. "Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, das Arbeitslosengeld anzuheben, weil die Leute keine Chance haben einen neuen Job zu finden", sagte er am Sonntag in der ORF-Pressestunde. In der Gesellschaft ortet Katzian ein Umdenken hin zu einer größeren Wertschätzung der wirklich wichtigen Berufe für die Gesellschaft.

Österreich bekräftigt Nein zu Coronabonds nach Kritik

Wien - Österreich hat sein Nein zu Coronabonds bekräftigt. "Wir dürfen die Fehler vergangener Krisen nicht wiederholen, sonst droht nach Corona gleich die nächste Schuldenkrise", betonte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Sonntag gegenüber der APA. Für die Unterstützung der am stärksten betroffenen Länder sei "genügend Geld da", sagte Blümel unter Verweis auf den Europäischen Rettungsschirm (ESM). Italiens Ex-Premier Enrico Letta hatte Österreichs Haltung zuvor als "verantwortungslos" kritisiert.

86 Corona-Tote in Österreich, 931 Erkrankte in Spitälern

Wien - Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Österreich ist am Sonntagvormittag auf 8.552 gestiegen. 931 Personen (Stand: 10.00 Uhr) mussten wegen der Lungenkrankheit Covid-19 in Spitälern behandelt werden, davon 187 auf Intensivstationen. Das teilte das Innenministerium mit. 86 Menschen starben bisher an den Folgen einer Infektion. Mindestens 479 Personen waren inzwischen wieder genesen.

Gärtnerei verzweifelt: Millionen Pflanzen gehen ein

Wien - Auf die schwierige Lage des Gartenfachhandels macht die Gärtnerei Starkl in einem Offenen Brief an die Bundesregierung aufmerksam. Während in den Supermärkten billig eingekaufte Ware verkauft werden dürfe, sei der Fachhandel die einzige Branche, die mit Frischware arbeite, aber diese nicht verkaufen dürfe. Nun drohe die Vernichtung der Pflanzen. An die Konsumentinnen und Konsumenten appelliert Starkl, die Online-Einkaufsmöglichkeiten der Gärtnereien zu nutzen und direkt dort zu bestellen.

Papst unterstützt UN-Aufruf zu weltweiter Waffenruhe

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat angesichts der Corona-Pandemie eine sofortige weltweite Waffenruhe verlangt. Das Kirchenoberhaupt stellte sich am Sonntag ausdrücklich hinter einen entsprechenden Aufruf von UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres. Er sprach sich für die Schaffung humanitärer Korridore aus. Die Diplomatie solle Menschen in Not Hilfe leisten, forderte das Kirchenoberhaupt. Franziskus sprach zum vierten Mal seit dem Ausbruch der Coronavirus-Epidemie in Italien per Video live aus dem Papstpalast zu den Gläubigen.

Mit Tauchermasken gegen die Atemnot von Corona-Patienten

Brüssel - Der Mangel an Beatmungsgeräten ist eine große Herausforderung in der Corona-Krise, zwingt Ärzte und Krankenpfleger zu kreativen Lösungen. Aus Italien stammt die Idee, dass Corona-Patienten in Notfällen auch mit Hilfe herkömmlicher Tauchermasken künstlich beatmet werden können. Inzwischen haben Krankenhäuser anderswo in Europa die Idee aufgegriffen. In Belgien sind Tests an Patienten geplant.

Polnischer Komponist Penderecki 86-jährig gestorben

Krakau (Krakow) - Der polnische Komponist Krzysztof Penderecki ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 86 Jahren in Krakau, wie die Agentur PAP berichtete. Das polnische Kulturministerium würdigte Penderecki auf Twitter als "einen der größten polnischen Musiker" und "weltweite Autorität auf dem Gebiet der Klassischen Musik". Penderecki war u.a. für seine Filmmusik bekannt, so sorgte er etwa in William Friedkins "Der Exorzist" und Stanley Kubricks "The Shining" für Spannung.

Wochenbeginn bringt Schnee und Frost - ab Mittwoch sonniger

Wien - Die neue Woche startet mit spätwinterlichem Wetter. Die Schneefallgrenze sinkt ab der Nacht auf Montag bis in tiefe Lagen, im östlichen Flachland werden aber nur einzelne Schneeschauer erwartet. Ab Mittwoch ist es oft sonnig, vorerst herrscht aber noch große Nachtfrostgefahr, teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag mit.

