Ausweitung der "Maskenpflicht" möglich

Wien - In den Supermärkten sollen sich die Österreicher ab Mitte der Woche an den Mund-Nasen-Schutz gewöhnen - und eine Ausweitung der "Maskenpflicht" scheint durchaus möglich. Man könne sich diese Maßnahmen zur Verhinderung der Coronavirus-Ausbreitung auch für andere "besonders frequentierte Orte" überlegen, sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) Montag in der "ZiB2". Bis Montagabend um 22.00 Uhr gab es 9.618 bestätigte Infizierte und mehr als 100 Tote.

Kurz: "Es gibt keine Alternative" zu den Covid-19-Maßnahmen

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die Bevölkerung noch einmal auf die verschärften Regelungen zur Bewältigung der Corona-Krise eingeschworen. "Ich würde gerne eine Alternative anbieten, aber es gibt keine Alternative", sagte er Montagabend in einer "ZiB"-Spezial. Der Regierungschef hofft, in einer Woche Ausblick auf mögliche Lockerungen im Fall einer Entspannung geben zu können. Noch sieht er keine konkreten Signale, die Beschränkungen im öffentlichen Raum lockern zu können.

Zahl der Tote in den USA auf mehr als 3.000 gestiegen

Washington -In den USA ist die Zahl der Toten durch die Lungenkrankheit Covid-19 auf mehr als 3.000 gestiegen. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins hervor, die am Montagabend (Ortszeit USA) 3.008 Todesfälle verzeichnete. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit Sars-CoV-2 in den Vereinigten Staaten stieg demnach auf mehr als 163.000. US-Präsident Donald Trump kündigte unterdessen an, dass der zunächst auf einen Monat begrenzte Einreisestopp der US-Regierung für Besucher aus Europa verlängert werden soll.

Frankreichs Arzneimittelbehörde warnt vor Nebenwirkungen neuer Therapien

Paris - Frankreichs Arzneimittelbehörde ANSM hat mögliche gefährliche Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen bei neuen Methoden zur Behandlung der Lungenkrankheit Covid-19 festgestellt. Bei Corona-Patienten, die mit Plaquenil oder anderen Medikamenten wie Kaletra behandelt wurden, seien rund 30 verschiedene unerwünschte schwere Nebenwirkungen aufgetreten, sagte ANSM-Direktor Dominique Martin Montag der AFP. So habe es auch drei Todesfälle gegeben.

Verschärfung der Ausgangssperre in Spanien begonnen

Madrid - In Spanien ist in der Nacht auf Dienstag eine ebenso drastische wie umstrittene Verschärfung der Ausgangssperre zur Bekämpfung der Corona-Krise in Kraft getreten. Seit Mitternacht dürfen alle Bürger, die nicht in wesentlichen Wirtschaftssektoren tätig sind, nicht mehr zu ihrer Arbeitsstelle fahren. Das entsprechende Dekret der linken Regierung gilt zunächst bis 9. April. Betroffen sind vor allem das Baugewerbe und weite Teile der Industrie. Zugleich wurden alle Beisetzungszeremonien verboten. Die Teilnehmerzahl bei Bestattungen ist bis auf weiteres auf maximal drei dem Verstorbenen nahe stehende Menschen beschränkt.

Bachmann-Preis 2020 wird nun als Digitalausgabe realisiert

Wien/Klagenfurt - Am Freitag hatte es noch geheißen, dass das heurige Wettlesen um den Bachmann-Preis im Rahmen der "Tage der deutschsprachigen Literatur" in Klagenfurt wegen des Coronavirus abgesagt werden muss. Am Montagabend kündigte der ORF nun aber an, dass der Bachmann-Preis 2020 doch stattfinden wird - als Digitalausgabe im Internet. In den kommenden Tagen werde man mit allen Verantwortlichen gemeinsam unter dem Arbeitstitel "Bachmannpreis digital" das genaue Konzept ausarbeiten.

Harry und Meghan sind keine Hoheiten mehr

London/Hollywood - Der "Megxit" ist am Dienstag zur unroyalen Realität geworden: Weder Prinz Harry (35) noch seine Frau Meghan (38) dürfen sich von nun an "Königliche Hoheit" nennen. Ihre neuen Karrieren werden die beiden von Los Angeles aus starten. Wie sich Harry und Meghan ihren Lebensstil finanzieren wollen, wird sich noch weisen. Spekuliert wird, dass Meghan nun in die Filmbranche zurückkehren könnte. Ursprünglich wollte sich das Paar in Kanada niederlassen.

