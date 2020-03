Drei weitere Salzburger Gemeinden in Quarantäne

Flachau/Bad Gastein/Großarl - Das Land Salzburg weitet die Quarantäne um drei weitere Gemeinden aus. Neben Flachau, dem Großarltal und dem Gasteinertal werden nun auch Altenmarkt im Pongau sowie die Pinzgauer Gemeinden Zell am See und Saalbach unter Isolation gestellt, teilte Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Dienstag in einem Video-Livestream mit. Für die 2.800-Einwohner-Gemeinde Flachau wird die Quarantäne noch verschärft. Dort wird künftig auch der Berufsverkehr untersagt.

Zahl der Corona-Infizierten in Tirol erstmals rückläufig

Innsbruck - In Tirol, dem wohl am stärksten vom Coronavirus betroffenen Bundesland Österreichs, ist die Anzahl der aktuell Infizierten erstmals rückläufig. Während am Montagvormittag noch 1.984 Personen als infiziert galten, waren es 24 Stunden später am Dienstagvormittag nur mehr 1.914 - wie aus den Zahlen hervorgeht, die das Land veröffentlichte. Der Grund dafür dürfte darin liegen, dass die Zahl jener, die pro Tag genesen, mittlerweile die Anzahl an Neuinfektionen übersteigt.

Med-Uni Innsbruck macht Antikörpertests in Ischgl

Innsbruck/Ischgl - Die Medizinische Universität Innsbruck will im Tiroler Corona-Hotspot Ischgl sogenannte Antikörpertests durchführen. Damit sollen Rückschlüsse möglich werden, wie viele Infektionen asymptomatisch verlaufen, berichtete das ORF-Radio am Dienstag. Laut der Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer könnte in Ischgl bereits eine Art lokaler Herdenimmunität entstanden sein. 300 Antikörpertests sollen ab kommender Woche in Ischgl durchgeführt werden. Die Daten sollen dann auch Hinweise auf die Corona-Sterblichkeitsrate liefern.

OeNB erwartet 3% BIP-Rückgang

Wien - Die Nationalbank geht für heuer in einem "moderaten COVID-19-Szenario" von einem Schrumpfen der österreichischen Wirtschaft um drei Prozent aus. Für 2021 könnte aber dafür ein "vergleichsweise kräftiger Aufschwung" folgen, so die erste Schätzung der OeNB-Prognostiker. Sollten die Einschränkungen der Regierung nicht vor dem Sommer gelockert werden, schrumpft die Wirtschaft stärker. Die Nationalbank räumt aber große Unsicherheiten bei der Prognose ein.

Kurzarbeit für alle 3.000 Mitarbeiter in Verkehrsbüro-Gruppe

Wien - Die Verkehrsbüro-Gruppe, Österreichs größter Tourismuskonzern, hat alle 3.000 Mitarbeiter in Österreich für vorerst drei Monate zur Kurzarbeit angemeldet. Die Anträge für die Holding sowie für die operativen Tochtergesellschaften Ruefa, Eurotours, Verkehrsbüro Business Touristik, die Verkehrsbüro Hotellerie und Palais Events mit dem Cafe Central seien bei den AMS-Stellen eingebracht worden, hieß es. Bei den meisten Mitarbeitern beträgt die Reduktion 90 Prozent, bei einigen 50 Prozent.

Verschärfung der Ausgangssperre in Spanien hat begonnen

Madrid - In Spanien ist in der Nacht auf Dienstag eine ebenso drastische wie umstrittene Verschärfung der Ausgangssperre zur Bekämpfung der Corona-Krise in Kraft getreten. Seit Mitternacht dürfen alle Bürger, die nicht in wesentlichen Wirtschaftssektoren tätig sind, nicht mehr zu ihrer Arbeitsstelle fahren. Das entsprechende Dekret der linken Regierung gilt zunächst bis 9. April. Selbst Beerdigungszeremonien wurden zuletzt verboten. Mit mehr als 85.000 Infektionsfällen und über 7.300 Toten ist Spanien nach Italien das am heftigsten von der Krise betroffene Land Europas.

Unterschiedliche Coronavirus-Entwicklungen in Asien

Seoul - In den großen Staaten Asiens gibt es derzeit unterschiedliche Tendenzen bei der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. In Südkorea stieg die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen zuletzt wieder auf mehr als 100. Sorge bereitet den Behörden eine zunehmende Zahl "importierter" Fälle. Die Regierung warnt daher vor einer zweiten Infektionswelle, falls die getroffenen Maßnahmen nicht weiter streng umgesetzt werden. China meldete am Dienstag 48 neue Infektionen, die allesamt aus dem Ausland "importiert" wurden. In Japan stieg die Zahl zuletzt auf 2.000 Infizierte.

Widhölzl wird neuer Cheftrainer der Skispringer

Innsbruck - Andreas Widhölzl wird im ÖSV die Nachfolge des zurückgetretenen Andreas Felder als Herren-Cheftrainer der Skispringer antreten. Der 43-jährige Tiroler hat zuletzt die Kontinentalcup-Gruppe betreut. Der Team-Olympiasieger von 2006 wird von den bisherigen Co-Trainern Harald Diess und Robert Treintinger unterstützt.

(Schluss) pin