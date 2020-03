"Realistisch gesehen" kein regulärer Schulbetrieb im April

Wien - An den Schulen und Hochschulen wird es "realistisch gesehen" keinen regulären Betrieb im April geben. Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Dienstag an. Eine finale Entscheidung über ein konkretes Datum gebe es aber noch nicht. Die Rückkehr der Schüler werde dann stufenweise erfolgen - zunächst die Maturanten bzw. Schüler anderer Abschlussklassen. Die Lehrer sollen dementsprechend den Schülern Arbeitspakete bis Ende April zusammenstellen und übermitteln.

Bildungsminister für "neutrales Semester" an Unis

Wien - Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will das derzeit laufende Sommersemester an den Hochschulen als "neutrales Semester" bewerten. Damit können etwa Beihilfen länger bezogen werden. Er werde dafür um eine Verordnungsermächtigung des Parlaments ersuchen, so Faßmann. Wie an den Schulen wird an den Unis bis Ende April voraussichtlich kein regulärer Betrieb stattfinden. Trotzdem sollen so weit als möglich Lehrveranstaltungen online abgehalten bzw. wissenschaftliche Arbeiten weiter betreut werden.

Drei weitere Salzburger Gemeinden in Quarantäne

Flachau/Bad Gastein/Großarl - Das Land Salzburg weitet die Quarantäne um drei weitere Gemeinden aus. Neben Flachau, dem Großarltal und dem Gasteinertal werden nun auch Altenmarkt im Pongau sowie die Pinzgauer Gemeinden Zell am See und Saalbach unter Isolation gestellt, teilte Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Dienstag in einem Video-Livestream mit. Für die 2.800-Einwohner-Gemeinde Flachau wird die Quarantäne noch verschärft. Dort wird künftig auch der Berufsverkehr untersagt.

Ruf nach mehr Schutz für Ärzte, Pfleger und Patienten

Wien - Angesichts der Coronakrise gibt es neuerlich Rufe, Ärzte, Patienten und den Pflegebereich besser zu schützen. Ärztekammer-Vizepräsident Johannes Steinhart sprach sich am Dienstag für mehr Schutzmaterialien für den niedergelassenen Bereich aus. Aus der Steiermark kam der Ruf nach einer zentralen Beschaffung von Mund- und Nasenschutz für jene, die Arztpraxen und Apotheken besuchen.

SPÖ will Staatshilfen an Dividendenverbot knüpfen

Wien - Die Rufe nach einem Dividendenverzicht für Unternehmen, die in der Coronakrise staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen, werden lauter. In der Debatte schlägt nun die SPÖ vor, die Vergabe von staatlichen Hilfen an ein Dividendenverbot zu knüpfen. Auch aus heimischen Firmen selbst werden schon erste Forderungen nach einem Dividendenverzicht gestellt.

3.500 außerordentliche Zivildiener ab morgen im Dienst

Wien - Am Mittwoch treten rund 3.500 außerordentliche Zivildiener ihren Dienst an. 2.000 davon sind ehemalige Zivildiener, die sich freiwillig gemeldet haben. 1.500 weitere sind Aktive, die verlängert werden. Diese Maßnahme wird zum ersten Mal in der Zweiten Republik angewandt. Die "Zivis" werden bei der Versorgung und Betreuung älterer Menschen sowie bei Kranken- und Rettungstransporten helfen. Sie wurden von den Landesstellen des Roten Kreuzes in den Bundesländern zugewiesen.

Von der Leyen rügt Ungarn indirekt

Budapest/Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die von Ungarn ergriffene Ausschaltung des Parlaments im Zuge der Corona-Krise indirekt kritisiert. "Alle Notmaßnahmen müssen auf das Notwendige begrenzt und strikt verhältnismäßig sein. Sie dürfen nicht unbegrenzt andauern", erklärte von der Leyen am Dienstag. Die EU-Kommission werde die Anwendung von Notfallmaßnahmen in allen EU-Mitgliedstaaten genau beobachten.

Astrid-Lindgren-Preis geht an Südkoreanerin Baek Heena

Stockholm - Der renommierte Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis geht in diesem Jahr an die südkoreanische Kinderbuch-Illustratorin Baek Heena. Sie erhalte den Preis für ihr außerordentliches Gefühl für Materialien, Gesichtsausdrücke und Gestik, mit denen sie Geschichten über die Einsamkeit, Begegnungen und Gemeinschaft von Kindern in Szene setze, teilte die zuständige Preisjury am Dienstag in Stockholm mit. Die Auszeichnung ist mit umgerechnet 455.000 Euro dotiert.

Hitzewelle in der Antarktis

Canberra/Antarktis - Außergewöhnliche Wärme in der Antarktis hat Forscher aus Australien Alarm schlagen lassen. Angesichts einer im Jänner erstmals an der Casey Forschungsstation in der Ostantarktis gemessen Hitzewelle, warnten die Experten vor drastischen Schäden für die antarktischen Lebewesen sowie für die Ökosysteme der Erde. Während die Temperaturen im Jänner im Minimum jeweils über Null Grad blieben, wurde es am 24. Jänner in der Spitze bis zu 9,2 Grad Celsius warm.

