Coronavirus bringt historischen Arbeitslosenrekord

Wien - Die Coronavirus-Pandemie hat die Arbeitslosenzahlen in Österreich auf einen historischen Höchststand seit 1946 nach oben schnellen lassen. Ende März gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat um 52,5 Prozent mehr Personen ohne Job. Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet waren 562.522 (+193.543) ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition stieg um 4,7 Prozentpunkte auf 12,2 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer stieg am stärksten im Bereich Beherbergung und Gastronomie (+145,1 Prozent, +60.784 Personen) und am Bau (+94,8 Prozent, +28.191 Personen).

Drei-Jahres-Abschluss in Sozialwirtschafts-KV-Verhandlungen

Wien - Mitten in der Coronakrise haben sich Arbeitgeber und -nehmer in der Sozialwirtschaft in den Kollektivvertragsverhandlungen geeinigt. Als Ergebnis wurde ein Drei-Jahres-Abschluss erzielt, teilte die Gewerkschaft mit. Für die 125.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich bedeutet das heuer ein Lohnplus von 2,7 Prozent und eine Arbeitszeitverkürzung ab 2022. Darüber hinaus erhalten alle Beschäftigten, die während der Coronakrise arbeiten und Kundenkontakt haben, eine Corona-Prämie in der Höhe von 500 Euro.

Rund zehn Prozent der mit Covid-19 Infizierten im Spital

Wien/Österreich-weit - Rund zehn Prozent der mit Covid-19 infizierten Österreicher (1.071) müssen mittlerweile im Spital behandelt werden, berichtete das Innenministerium am Mittwoch. 215 davon werden intensivmedizinisch betreut. Mit Stand 10.00 Uhr haben sich 10.407 Österreicher mit dem Coronavirus angesteckt. 1.436 haben sich wieder davon erholt. 146 erlagen der Krankheit. Die meisten Infizierten gab es weiterhin in Tirol, gefolgt von Niederösterreich, Oberösterreich und dann Wien.

SPÖ zeigt sich bei U-Ausschuss zu Ischgl abwartend

Innsbruck/Ischgl - Nachdem der oberösterreichische LHStv. und FPÖ-Vizebundesparteichef Manfred Haimbuchner in Sachen Ischgl bereits einen U-Ausschuss ins Spiel gebracht hatte, hat sich die SPÖ diesbezüglich vorerst abwartend gegeben. Vielmehr setze man zuerst auf parlamentarische Anfragen, erklärten SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher und Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer am Mittwoch bei einer Videopressekonferenz.

Polizisten ab sofort mit Mundschutz unterwegs

Wien/Österreich-weit - Noch bevor der Mundschutz im Supermarkt für die Menschen in Österreich Pflicht wird, sind am Mittwoch alle heimischen Polizisten mit Masken ausgestattet worden. Jeder Beamte erhielt bei Dienstantritt einen Mund-Nasen-Schutz. Getragen werden muss dieser im Außendienst sowie bei der Überwachung sensibler Objekte wie Botschaften, berichtete etwa die Pressestelle in Wien.

Nationalratsabgeordnete sollen Masken erhalten

Wien - Die kommenden Parlamentssitzungen werfen die Frage auf, wie man im Hohen Haus mit Mund-und-Gesichtsschutz umgehen soll, der ja seit heute in den Supermärkten - so vorhanden - verwendet werden soll. Dazu werden die Parteien heute eine Video-Präsidiale abhalten. Schon davor stellt Parlamentssprecher Karl-Heinz Grundböck klar, dass für alle Abgeordneten Masken zur Verfügung stehen werden.

864 neue Coronavirus-Todesfälle: Über 9.000 Tote in Spanien

Madrid - Im stark von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Spanien sind binnen 24 Stunden 864 neue Todesfälle gezählt worden. Dies ist die bisher höchste Zahl, die an einem Tag registriert wurde, wie das Gesundheitsministerium in Madrid am Mittwoch mitteilte. Es war bereits der fünfte Tag in Folge mit mehr als 800 Toten. Die Gesamtzahl der Todesopfer kletterte damit auf 9.053. Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen stieg indes um knapp 8.000 auf mehr als 102.000.

Frost im April: Einige Rekorde in Österreich gebrochen

Wien - Der Monat hat frostig begonnen: An einigen Orten wurden in der Nacht auf Mittwoch sogar neue Kälterekorde für April erreicht - vor allem in Oberösterreich, in Niederösterreich, im Burgenland, in Kärnten und in der Steiermark, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik berichtete. "Darunter sind Messstationen, die schon mehr als 80 Jahre bestehen", sagte Meteorologe Alexander Orlik. Neue April-Rekorde wurden etwa in Bad Bleiburg mit minus 10,3 Grad und Freistadt mit minus 8,5 Grad registriert.

