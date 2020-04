Coronavirus - Drittes Corona-Paket im Nationalrat beschlossen

Wien - Der Nationalrat hat in einem vor allem von der FPÖ initiierten Abstimmungsmarathon das dritte Corona-Paket beschlossen. Um es auch umsetzen zu können, braucht es noch die Zustimmung des Bundesrats, der am Samstag zusammentritt. Neben der Koalition stimmte auch die SPÖ für die Vorlagen. Dass es im Nationalrat die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit gab, war einem Entschließungsantrag zu verdanken, in dem die Koalition gemeinsam mit der SPÖ unter anderem mehr Mittel für das AMS und ein zinsenloses Moratorium bis Jahresende für Steuern, Sozialversicherung und Energielieferungen vorschlägt.

Coronavirus - Regierung denkt über Öffnung des Handels nach

Wien - Die Regierung hat am Freitag laut aber vage über eine Öffnung der Geschäfte nachgedacht. Man werde die Fahrpläne für das langsame Hochfahren ab nächster Woche vorstellen, sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Einen Zeitpunkt für eine mögliche Lockerung nannte Kogler nicht. Oberste Maxime bleibe die Gesundheit. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte im Nationalrat, dass man sich mit den Experten am Sonntag die Zahlen ansehen werde. Würden diese es hergeben, werde man am Montag bekannt geben, wo eine Wiederaufnahme des Betriebs machbar ist. Mit Stand Samstag 05.00 Uhr waren in Österreich 11.525 Menschen positiv getestet worden.

Coronavirus - Ban Ki-moon: Globale Krise braucht globale Lösungen

Wien - Der frühere UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat angesichts der Corona-Krise und anderer globaler Herausforderungen appelliert, weltweit zusammenzustehen. "Ich habe immer betont, dass Probleme von globalem Ausmaß auch globaler Lösungen bedürfen", erklärte Ban in einem schriftlich geführten Interview mit der APA. Die Pandemie "kann nur mit gemeinsamen Bemühungen und Einigkeit überwunden werden". Ban, der von 2007 bis 2016 die Vereinten Nationen leitete, warnte zugleich: "Die Angst, angesteckt zu werden, hat auch zu einem Anstieg bei Rassismus und Fremdenfeindlichkeit geführt. Solch ein beklagenswertes Verhalten wird sicherlich nicht dazu dienlich sein, die Ausbreitung des Virus aufzuhalten. Wir dürfen niemals vergessen, dass wir alle in einem Boot sitzen", mahnte der 75-Jährige.

Coronavirus - US-Präsident Trump rät zum Tragen von Gesichtsmasken

Die US-Regierung rät entgegen einer bisher geltenden Richtlinie nun auch zum Tragen von Gesichtsmasken als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus. "Das ist freiwillig", sagte Trump bei seiner täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus. Die Empfehlung beziehe sich auf Masken aus Stoff, die man zu Hause machen könne, nicht aber auf medizinische Schutzmasken. Diese müssten dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben. Trump selbst will darauf verzichten, er könne sich nicht vorstellen, im Oval Office zu sitzen und "Präsidenten, Ministerpräsidenten, Diktatoren, Könige, Königinnen" mit Maske zu begrüßen. In den USA starben innerhalb von 24 Stunden 1.480, es ist erneut die bisher weltweit höchste Zahl von Todesfällen durch das Coronavirus in einem Land innerhalb dieser Zeitspanne.

Coronavirus - China gedenkt der Opfer mit drei Schweigeminuten

China hat mit drei Schweigeminuten der Corona-Toten gedacht. Landesweit heulten am chinesischen Totengedenktag am Samstag um 10.00 Uhr Ortszeit (04.00 Uhr MESZ) die Sirenen. Auch hupten Autos und Schiffe ließen ihre Hörner ertönen. Die Nationalflaggen auf öffentlichen Gebäuden und in chinesischen Botschaften weltweit wehten auf halbmast. Das Gedenken sei zu Ehren der "Märtyrer und Landsleute, die im Kampf gegen die Epidemie ums Leben gekommen sind", wie der Staatsrat mitteilte. Am "Qingming-Fest" trauern die Chinesen um ihre Toten und gehen auf die Friedhöfe. Normalerweise werden Blumen, Essen und andere Gegenstände für die Toten abgelegt und Papiergeld sowie Räucherstäbchen verbrannt. Das staatliche Fernsehen zeigte, wie Präsident Xi Jinping mit weißen Blumen vor einem Regierungsgebäude in Peking stand.

Britische Labour-Partei gibt Nachfolger für Corbyn bekannt

London - Die britische Labour-Partei gibt am Samstag das Ergebnis der Wahl ihres neuen Chefs bekannt. Partei- und Gewerkschaftsmitglieder sowie Labour-Unterstützer konnten vom 21. Februar bis 2. April über die Nachfolge von Jeremy Corbyn abstimmen. Das Ergebnis wird wegen der Coronavirus-Pandemie nicht wie geplant auf einem Sonderparteitag, sondern per Internet verkündet. Als Favorit für Corbyns Nachfolge gilt Brexit-Experte Keir Starmer. Sollte er sich wie erwartet durchsetzen, wäre das eine klare Abkehr von dem linksgerichteten Kurs der britischen Sozialdemokraten in den vergangenen Jahren.

