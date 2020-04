Neuer Erlass regelt häusliche Zusammenkünfte

Wien - Rechtzeitig vor Ostern hat das Sozialministerium seine Vorgaben zu häuslichen Zusammenkünften in Zeiten der Corona-Pandemie konkretisiert. Laut einem am Samstag veröffentlichten Erlass werden Treffen in einem geschlossenen Raum, an denen mehr als fünf Personen teilnehmen, die nicht im selben Haushalt leben, untersagt. An Begräbnissen dürfen höchstens zehn Personen teilnehmen, an Hochzeiten fünf. Der Erlass ist bis 13. April befristet und zielt darauf ab, große Osterfeiern zu verhindern.

Mehr als 11.500 Corona-Erkrankte in Österreich, 168 Tote

Wien - In Österreich sind mit Stand Samstagfrüh offiziell 11.525 Menschen am Coronavirus SARS-CoV-2 erkrankt. 168 Menschen haben Covid-19 (Stand vom Freitag) nicht überlebt, 2.022 haben sich bereits wieder von der Erkrankung erholt. Das teilte das Innenministerium mit. 1.074 Menschen sind wegen einer Covid-19-Erkrankung in Spitalsbehandlung, davon 245 auf Intensivstationen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden bis Freitagvormittag (9.30 Uhr) 98.343 Tests durchgeführt.

TU-Experte Popper: Druck "höher, als wir gedacht haben"

Wien - Die Covid-19-Simulationsmodelle von österreichischen Forschern bieten noch keinen Grund zu ausgelassenem Optimismus. "Jetzt sehen wir den Benefit der Maßnahmen von vor zwei Wochen", erklärte Niki Popper von der TU Wien zwar. Es dürfe aber kein Nachlassen geben, da das Virus noch infektiöser sei als gedacht: "Der Druck, den wir auf dem Deckel drauf haben, ist noch höher, als wir gedacht haben." Der Experte warnt mit Nachdruck davor, zu glauben, dass das Problem bald vom Tisch sei.

Sobotka für verpflichtende Corona-App

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) plädiert für eine Verpflichtung, die derzeit freiwillige "Stopp Corona App" des Roten Kreuzes zu nutzen. "Wenn evident ist, dass wir die Menschen schützen können und jeder Kontakt festgehalten wird, dann sage ich dazu Ja", sagte er laut "profil". Zudem hält er Teilverstaatlichungen im Gegenzug für Hilfen für sinnvoll.

Wiener Polizei verstärkt Kontrollmaßnahmen

Wien - Die Wiener Polizei verstärkt ihre Coronavirus-Kontrollmaßnahmen. Insbesondere mit Hinblick auf das Frühlingswochenende werden Naherholungsgebiete verstärkt bestreift. An zahlreichen Orten in der Bundeshauptstadt kommt es laut Exekutive derzeit zu "teils massiven Verstößen gegen die gesetzlich vorgegebenen Beschränkungen", hieß es am Samstag. Gemeinsam mit dem Wiener Marktamt werden am Samstag auch verstärkt Bauernmärkte kontrolliert. Auch dort gilt der Mindestabstand von einem Meter.

USA mit erneut höchster Corona-Todeszahl an einem Tag

Washington - Angesichts steigender Corona-Opferzahlen empfiehlt die US-Regierung ihren Bürgern nun doch, außerhalb der Wohnung Mund und Nase zu bedecken. Verpflichtend sei dies aber nicht, betonte US-Präsident Trump. Binnen 24 Stunden wurden 1.480 weitere US-Todesfälle registriert. Gesundheitsminister Alex Azar erklärte, die Behandlungskosten für Corona-Patienten ohne Krankenversicherung würden übernommen. Gesundheitsexperten warnen davor, dass sich viele US-Bürger aus Angst vor den Kosten nicht behandeln ließen, wenn sie sich mit dem Coronavirus infiziert hätten.

New Yorker Luxusrestaurant wird zur Suppenküche

New York - Das New Yorker Luxusrestaurant "Eleven Madison Park" des Schweizer Starkochs Daniel Humm wird in der Corona-Krise zur Suppenküche. Zusammen mit einer Wohltätigkeitsorganisation sollen bis zu 3.000 Mahlzeiten pro Tag gekocht und dann gegen einen geringen Preis an Bedürftige gegeben werden, teilte Humm per Instagram mit. Sein mehrfach ausgezeichnetes Luxusrestaurant mitten in Manhattan hatte zuvor wegen der Corona-Pandemie vorübergehend geschlossen.

