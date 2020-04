Neuer Erlass regelt häusliche Zusammenkünfte

Wien - Rechtzeitig vor Ostern hat das Sozialministerium seine Vorgaben zu häuslichen Zusammenkünften in Zeiten der Corona-Pandemie konkretisiert. Laut einem am Samstag veröffentlichten Erlass werden Treffen in einem geschlossenen Raum, an denen mehr als fünf Personen teilnehmen, die nicht im selben Haushalt leben, untersagt. An Begräbnissen dürfen höchstens zehn Personen teilnehmen, an Hochzeiten fünf. Der Erlass ist bis 13. April befristet und zielt darauf ab, große Osterfeiern zu verhindern.

Erste FFP2-Masken aus heimischer Produktion

Wien - Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) hat am Samstag die ersten FFP2-Schutzmasken aus heimischer Herstellung präsentiert, die im Kampf gegen SARS-CoV-2 von Ärzten, Pflegepersonal und in Krankenhäusern eingesetzt werden können. Produziert werden die Masken für den medizinischen Bereich von einem Vorarlberger Konsortium um die Grabher-Group. Derzeit werden 15.000 Stück täglich erzeugt. Die Produktion soll in unmittelbarer Zukunft auf 100.000 pro Tag hochgefahren werden. Die Wirtschaftsministerin sprach von einem "wichtigen Schritt in Richtung Autarkie."

11.781Menschen in Österreich an Covid-19 erkrankt, 186 starben

Wien - In Österreich sind mit Stand Samstag, 10.30 Uhr, 11.781 Menschen am Coronavirus SARS-CoV-2 erkrankt. 186 Menschen haben Covid-19 starben, 2.507 erholten sich hingegen bereits wieder von der Erkrankung. Das teilte das Innenministerium mit. 1.071 Menschen sind in Spitalsbehandlung, davon wie am Freitag 245 auf Intensivstationen. Die Tageszahlen würden zeigen, dass in Österreich die Richtung stimmt und die Maßnahmen zu wirken beginnen, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Man müsse diesen Trend noch deutlich verstärken und dann stabilisieren.

Keir Starmer neuer Chef der britischen Labour-Partei

London - Keir Starmer ist zum neuen Chef der Labour-Partei und damit zum Oppositionsführer in Großbritannien gewählt worden. Das teilten die britischen Sozialdemokraten am Samstag mit. Der ehemalige Menschenrechtsanwalt tritt die Nachfolge von Jeremy Corbyn an. Unter dessen Führung hatte Labour bei der Parlamentswahl im vergangenen Dezember die schwerste Niederlage seit 1935 eingefahren.

Australien schickt Visainhaber ohne Finanz-Reserven heim

Canberra - Australien will wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und der zu erwartenden Arbeitslosigkeit Ausländer mit befristeten Visa nach Hause schicken. Nur diejenigen der gut zwei Millionen Ausländer, die ihren Lebensunterhalt in den kommenden sechs Monaten selbst finanzieren könnten, dürften bleiben, sagte der geschäftsführende Einwanderungsminister Alan Tudge am Samstag. Auch die gut 200.000 Touristen müssten so schnell wie möglich in ihre Heimatländer ausreisen, vor allem jene ohne finanzielle Unterstützung seitens der Familien.

Turiner Grabtuch wird am Karsamstag online gezeigt

Vatikanstadt - Zum erstem Mal in der Geschichte wird am Karsamstag das Turiner Grabtuch für ein Online-Gebet ausgestellt. Das Grabtuch, das laut Tradition das Leichnam Jesu umhüllt hatte, soll dank der Online-Plattform live gezeigt werden, kündigte der Erzbischof von Turin Cesare Nosiglia in einer Videobotschaft am Samstag an. "Die Liebe Jesu ist stärker als jedes Leid, jede Krankheit, jede Ansteckung und jede Herausforderung", sagte Nisiglia. Am Karsamstag um 17.00 Uhr werde er vor dem Grabtuch beten. In dieser Zeit wird die ganze Welt das Grabtuch sehen und sich dem Gebet anschließen können.

Brand am Neusiedler See - Heeres-Black Hawk im Löscheinsatz

Illmitz - Am Neusiedler See im Gemeindegebiet von Illmitz wütet seit Freitag ein Schilfbrand. Nach Schätzungen der Feuerwehr vom Samstag wurde bisher eine Fläche von rund 500 Hektar ein Raub der Flammen. Weil der Brand für die Einsatzkräfte am Boden nicht zu löschen war, wurden am Samstag Black Hawk-Hubschrauber des Bundesheeres eingesetzt. "Brand aus" konnte vorerst aber nicht gegeben werden.

(Schluss) apo