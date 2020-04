Oster-Erlass verbietet große Feste zu Hause

Wien - Ein Oster-Erlass zur Corona-Krise soll großen Festen in den eigenen vier Wänden einen Strich durch die Rechnung machen. Rechtzeitig vor den Feiertagen veranlasste das Gesundheitsministerium, dass an privaten Feiern nicht mehr als fünf Personen teilnehmen dürfen, die nicht im selben Haushalt leben. "Das heißt, leben im gemeinsamen Haushalt zum Beispiel schon vier Personen, dürfen trotzdem fünf Personen dazukommen", erläuterte das Ministerium am Samstagabend. Kritik an dem Erlass kam nicht nur aus der Opposition, auch für Verfassungsexperten ist dies nicht haltbar.

Kurz für erweiterte Maskenpflicht und "Containment"

Wien - Für das nach Ostern angekündigte schrittweise Ende des "Shutdown" überlegt die Regierung die Ausdehnung der Maskenpflicht. "Was im Supermarkt Sinn macht, macht natürlich auch in anderen Bereichen des Lebens Sinn", so Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Samstag. Geprüft wird auch der Einsatz von Handy-Tracking bzw. ein Schlüsselanhänger für Personen ohne Smartphone.

Erstmals mehr Genesene als Neuinfizierte im Tagesschnitt

Wien - Erstmals gibt es in Österreich weniger Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 als Genesene. Am Samstag (Stand: 8.00 Uhr) wurden vom Gesundheitsministerium im 24-Stunden-Intervall 354 neue Fälle ausgewiesen, während seit Freitagfrüh weitere 485 Personen als geheilt galten. Insgesamt waren in diesem Zeitpunkt 2.507 Personen als wieder genesen bestätigt. Die Infektionen lagen bis 10.30 Uhr bei 11.781 Fällen. Die bundesweite Zahl an Covid-19-Toten wurde am Samstag mit 186 angegeben.

Neuer Labour-Chef Starmer soll die Partei einen

London - Er machte sich einen Namen als Verteidiger von Menschenrechten und leitender Staatsanwalt - jetzt soll Keir Starmer als neuer Oppositionsführer in Großbritannien die tief zerstrittene Labour-Partei einen. Wie die britischen Sozialdemokraten am Samstag mitteilten, wurde der 57-Jährige zum neuen Labour-Chef gewählt. Er tritt die Nachfolge von Jeremy Corbyn an. Unter dessen Führung hatte Labour bei der Parlamentswahl im vergangenen Dezember die schwerste Niederlage seit 1935 eingefahren. Zur Vizechefin wurde die bisherige bildungspolitische Sprecherin Angela Rayner gewählt.

Fünfjähriges Kind starb in Großbritannien an Covid-19

London - In Großbritannien ist ein fünfjähriges Kind an der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Bisher war das jüngste Todesopfer in Großbritannien ein 13-jähriger Jugendlicher gewesen. Insgesamt wurden in Großbritannien innerhalb von 24 Stunden 708 neue Todesfälle registriert. Dies ist die höchste Zahl seit Ausbruch des Coronavirus im Königreich.Insgesamt starben in Großbritannien bereits mehr als 4.300 Menschen an Covid-19.

Wegen fehlender Maske: Mann auf den Philippinen getötet

Manila - Ein Mann ist auf den Philippinen an einem Corona-Kontrollposten wegen fehlender Gesichtsmaske in Streit mit den dortigen Beamten geraten und erschossen worden. Der 63-Jährige habe in dem Ort Nasipit im Süden des Inselstaates aggressiv auf den Hinweis reagiert, er müsse eine Gesichtsmaske tragen und das Personal mit einer Sense angegriffen, hieß es am Samstag in einem Polizeibericht. Ein Polizist, der den offenbar alkoholisierten Mann beruhigen wollte, habe ihn getötet. Präsident Rodrigo Duterte hatte jüngst der Polizei und dem Militär befohlen, auf jeden zu schießen, der Ärger mache.

"Brand aus" bei Schilfbrand am Neusiedler See

Illmitz - Aufatmen für die Einsatzkräfte beim Schilfbrand in Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) am Neusiedler See im Burgenland: Samstagnachmittag konnte "Brand aus" gegeben werden, teilte die Feuerwehr der APA mit. Nach bisherigen Schätzungen dürften die Flammen eine Fläche von rund 600 bis 700 Hektar in Mitleidenschaft gezogen haben. Der Brand war Freitagmittag ausgebrochen, das Bundesheer war mit zwei Hubschraubern an den Löscharbeiten beteiligt. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung auf.

Zwei Tote bei Wohnhaus-Einsturz nach Gasexplosion bei Moskau

Moskau - Nach dem Einsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses nach einer Gasexplosion in Orechowo-Sujewo (95 km östlich von Russlands Hauptstadt Moskau) ist die Zahl der Toten auf zwei gestiegen. Zudem wurden mindestens sechs weitere Menschen verletzt, meldete die russische Agentur Tass am Samstag unter Berufung auf den Zivilschutz. Die Einsatzkräfte retteten demnach mehrere Bewohner, die unter den Trümmern verschüttet waren. Rund 200 Menschen wurden unverletzt in Sicherheit gebracht.

