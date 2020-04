Oster-Erlass verbietet große Feste zu Hause

Wien - Ein Oster-Erlass zur Corona-Krise soll großen Festen in den eigenen vier Wänden einen Strich durch die Rechnung machen. Rechtzeitig vor den Feiertagen veranlasste das Gesundheitsministerium, dass an privaten Feiern nicht mehr als fünf Personen teilnehmen dürfen, die nicht im selben Haushalt leben. Gegen den Erlass gab es massive rechtliche und politische Kritik. Clemens Auer, Sonderbeauftragter im Gesundheitsministerium, kündigte am Samstagabend in einer "ZiB2 Spezial" des ORF-Fernsehens an, dass es am Montag eine Klarstellung zum Erlass geben werde.

Kurz für erweiterte Maskenpflicht und "Containment"

Wien - Für das nach Ostern angekündigte schrittweise Ende des "Shutdown" überlegt die Regierung die Ausdehnung der Maskenpflicht. "Was im Supermarkt Sinn macht, macht natürlich auch in anderen Bereichen des Lebens Sinn", so Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Samstag. Geprüft wird auch der Einsatz von Handy-Tracking bzw. ein Schlüsselanhänger für Personen ohne Smartphone.

NEOS für schrittweise Öffnung der Geschäfte nach Ostern

Wien - Die NEOS drängen auf eine schrittweise Öffnung der Geschäfte trotz der Corona-Krise. "Die Regierung muss endlich damit beginnen, nicht nur eine gesundheitliche Katastrophe abzuwenden, sondern alles dafür zu tun, dass die wirtschaftliche Katastrophe nicht noch größer wird", sagte NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn. Begonnen werden könne damit nach den Osterfeiertagen. Er schlägt dazu eine "10-1-1"-Regel vor, also ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche für jedes Geschäft, egal welcher Branche, wobei ein Sicherheitsabstand von zumindest einem Meter gewahrt sein müsse.

Erstmals mehr Genesene als Neuinfizierte im Tagesschnitt

Wien - Erstmals gibt es in Österreich weniger Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 als Genesene. Am Samstag (Stand: 8.00 Uhr) wurden vom Gesundheitsministerium im 24-Stunden-Intervall 354 neue Fälle ausgewiesen, während seit Freitagfrüh weitere 485 Personen als geheilt galten. Insgesamt waren in diesem Zeitpunkt 2.507 Personen als wieder genesen bestätigt. Die Infektionen lagen bis Sonntagfrüh 05.00 Uhr bei 11.766 Fällen. Die bundesweite Zahl an Covid-19-Toten wurde am Samstag mit 186 angegeben.

Bereits mehr als 300.000 Infektionen in den USA

Washington - In den USA gibt es inzwischen rund 312.000 bekannte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus, 8.200 Menschen starben. Eine "außerordentlich schreckliche" Zeit komme auf die USA zu, sagte US-Präsident Donald Trump auf seiner täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus. "Wir haben wahrscheinlich noch nie solche Zahlen gesehen. Vielleicht während des Krieges, während eines Ersten oder Zweiten Weltkriegs oder so." Laut den Prognosen der Regierung könnten in den USA zwischen 100.000 und 240.000 Menschen an der Lungenkrankheit sterben.

Coronakrise: Queen wendet sich in Ansprache an ihr Volk

London - Wegen der verheerenden Corona-Krise wendet sich die britische Königin Elizabeth II. am Sonntag (21.00 Uhr MESZ) mit einer Ansprache an ihr Volk. Die erst vierte Ansprache dieser Art in der 68-jährigen Regentschaft der Queen wird im Fernsehen ausgestrahlt. Die Botschaft der 93-jährigen Königin in diesen Krisenzeiten war in Schloss Windsor aufgenommen worden. Die Ansprache der Queen soll sich an die Menschen in Großbritannien und im gesamten Commonwealth richten.

Elf Tote bei Unglück in kolumbianischer Kohlengrube

Bogota - Bei einem Grubenunglück in einer Kohlenmine in Kolumbien sind am Samstag mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen seien bei der Explosion verletzt worden, teilte die Feuerwehr in der Ortschaft Cucunuba im Departamento Cundinamarca, etwa 90 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bogota, mit. Wie der Gouverneur des Departments, Nicolas Garcia, auf Twitter mitgeteilt hatte, entzündete sich ein explosives Gasgemisch. Erst am Donnerstag waren bei einer Explosion in einem Kohlebergwerk in San Cayetano im Nordosten des Landes sechs Bergleute ums Leben gekommen.

(Schluss) beg