Oster-Erlass: Anschober verspricht Aufklärung am Montag

Wien - Der Oster-Erlass des Gesundheitsministeriums hat am Wochenende für reichlich Kritik und Verwirrung gesorgt. Laut Gesundheitsministerium soll der Erlass gerade rund um das Osterfest große Zusammenkünfte auch in Haushalten verhindern. Zudem sollen dadurch "Corona-Partys" unterbunden werden. Für Montag versprach Gesundheitsminister Rudolf Anschober Aufklärung. Auch Innenminister Karl Nehammer kündigte einen "neuen Sammelerlass" anlässlich der bevorstehenden Osterfeiertage an.

Zahl aktiver Covid-19-Fälle in Österreich weiter rückläufig

Österreich-weit - Erneut lassen die aktuellen Zahlen zum Coronavirus in Österreich einen positiven Trend erkennen: So blieb die kritische Zahl der Covid-19-Erkrankten auf Intensivstationen mit 244 am Sonntag zum dritten Mal infolge fast unverändert und sank im Vergleich zu Samstag sogar um eine Person. Auch die Gesamtzahl der aktiven Covid-19-Fälle ging laut Zahlen des Innenministeriums um drei Prozent zurück. Die Gesamtzahl der in Österreich positiv Getesteten stieg auf 11.767 Fälle an.

Leichter Anstieg der häuslichen Gewalt im März

Wien - Bundesweit sind im März 961 Betretungs- und Annäherungsverbote verhängt worden. Im Monat davor war dieser Schritt gegen häusliche Gewalt 874 Mal gesetzt worden. "Das ist eine kleine Steigerung. Genau die ist es, die uns alarmiert", meinte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei der Präsentation dieser Zahlen am Sonntag. Gemeinsam mit Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) stellte Nehammer eine neue Kampagne vor, die Frauen Hilfestellung bei gewalttätigen Partnern bieten soll. In diesem Bereich gebe es "null Toleranz", betonte Nehammer.

Mahrer für überlegtes schrittweises Wiederhochfahren

Wien - WKÖ-Präsident Harald Mahrer spricht sich zur Verkürzung der Corona-Krisen-Belastung für ein wohlüberlegtes, schrittweises Wiederhochfahren der heimischen Wirtschaft aus. Aus seiner Sicht wäre schon geholfen, wenn etwa kleine Elektronik-, Sportartikel- oder Spielzeughändler im April wieder aufsperren könnten - immer unter Maßgabe von Mindestabstand und Hygienemaßnahmen, so Mahrer am Sonntag. Damit die Unternehmen rechtzeitig Vorbereitungen treffen können, sollte die Regierung möglichst früh sagen, wann diese "Phase 1" kommen könnte.

Von der Leyen und Sanchez wollen "Marshall-Plan" für Europa

Madrid - Trotz aller Hilfsmaßnahmen muss Europa mehr Geld für die Zeit nach der Coronakrise in die Hand nehmen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht sich daher für massive Investitionen in das EU-Budget aus. "Wir brauchen einen Marshall-Plan für Europa", schrieb sie in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag". Spaniens Premier Pedro S�nchez forderte die EU zur "Kriegswirtschaft" und zu "rigoroser Solidarität" auf. Der neue Marshall-Plan müsse "Maßnahmen zur Stützung der Schulden" enthalten, die viele Staaten aufnehmen müssten, sagte S�nchez weiter.

Queen beschwört in der Krise Durchhaltevermögen der Briten

London - Königin Elizabeth II. ruft die Briten zum Durchhalten und zu eiserner Disziplin in der Coronavirus-Pandemie auf. Das geht aus im Voraus verbreiteten Auszügen einer Rede der 93 Jahre alten Monarchin hervor, die am Sonntagabend ausgestrahlt werden sollte. "Ich richte mich an Sie in einer Zeit, die, wie ich weiß, zunehmend herausfordernd ist", sagte die Queen demnach. Abgesehen von den traditionellen Weihnachtsansprachen ist es erst die vierte solche Rede des seit 1952 amtierenden britischen Staatsoberhaupts.

Hofer will nach Krise "Österreich-Konvent" neu beleben

Wien - FPÖ-Obmann Norbert Hofer plädiert dafür, nach der Corona-Krise den Österreich-Konvent wieder ins Leben zu rufen. "Wir haben gesehen, dass wir ein Zuviel an Bürokratie haben", sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" angesichts der seiner Meinung nach langsamen Wirtschaftshilfen. Der Österreich-Konvent war ein politischer Verfassungskonvent in den Jahren 2003 bis 2005, bei dem über Vorschläge für eine grundlegende Staats- und Verfassungsreform beraten wurde. Zudem würde sich Hofer gerne von der EU als "politische Union" verabschieden, wie er sagte.

Polizei veröffentlicht Foto von brutalem Wiener Bankräuber

Wien - Zwei Tage nach einem brutalen Banküberfall in Wien-Donaustadt, bei dem ein mit Corona-Schutzmaske maskierter Täter eine Kundin angeschossen und schwer verletzt hat, hat die Polizei am Sonntag Fahndungsfotos des Mannes sowie seines sichergestellten Fluchtfahrrads veröffentlicht. Für Hinweise, die zum Täter führen, hat die Wirtschaftskammer Österreich außerdem 5.000 Euro ausgelobt. Das 58-jährige Opfer ist derweil außer Lebensgefahr, berichtete die Polizei.

