Österreich steht nach Ostern schrittweise wieder auf

Wien - Die Regierung hat am Montag bei einer Pressekonferenz einen Stufenplan zur Wiederaufnahme des wirtschaftlichen und sozialen Normalbetriebs vorgestellt, wobei der Handel Mitte April zumindest teils wieder startet. Für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist die Osterwoche "die entscheidende Woche", die "ausschlaggebend dafür ist, ob eine Wiederauferstehung nach Ostern stattfinden kann", sagte er. Die Bevölkerung habe in den vergangenen drei Wochen, seit die strengen Ausgangsbeschränkungen in Kraft sind, "großes geleistet". Nun gehe es darum, sich noch "eine Woche zu 100 Prozent zusammenzureißen".

Kleine Geschäfte öffnen am Dienstag nach Ostern

Wien - Nach vier Wochen Einschränkung gibt es "den ersten großen Schritt" mit der Öffnung der kleinen Geschäfte "am Dienstag nach Ostern". Dann gehe es darum, die Zahlen weiterhin genau zu beobachten. "Wenn sie sich weiter in die richtige Richtung entwickeln, erfolgt der nächste Schritt mit 1. Mai", kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz an. An diesem Tag können alle Geschäfte für den Verkauf von Waren sowie Friseure unter strengen Auflagen den Betrieb wieder aufnehmen. Für Hotellerie und Gastronomie wurde eine Wiederaufnahme des Betriebs Mitte Mai in Aussicht gestellt. Ausgesetzt bleibt bis Mitte Mai auch der Schulunterricht.

Tiroler Vollquarantäne endet mit Dienstag

Innsbruck - Tirol wird, was die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus betrifft, ab Dienstag wieder auf Bundeslinie sein. Die seit 19. März geltende Vollquarantäne und Selbstisolation werden beendet, erklärte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Montag. Damit gelten in Tirol die bis Ende April verlängerten Ausgangsbeschränkungen des Bundes. Von der Aufhebung nicht betroffen sind St. Anton, das Paznauntal und Sölden, die weiterhin unter Quarantäne bleiben.

Kanzler Kurz vermutet "Durchseuchung" bei einem Prozent

Wien - Die Corona-Erkrankung in Österreich spielt sich im Promille-Bereich ab. Das erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) unter Berufung auf Zwischenergebnisse der repräsentativen Tests in der Bevölkerung. Seinen Angaben zufolge liegt die Durchseuchung bei etwa einem Prozent. Aktuell sind in Österreich über 12.200 positive Testergebnisse bekannt. Allerdings war man immer von einer deutlich höheren Dunkelziffer ausgegangen. Würde man wirklich bei annähernd einem Prozent liegen, würde das eine Zahl von maximal rund 88.000 bedeuten und damit tendenziell eine geringere Dunkelziffer als mancherorts erwartet.

Zwei Wochen Quarantäne bei Rückkehr nach Deutschland kommt

Berlin/Wien - Deutsche, EU-Bürger und langjährig in Deutschland lebende Ausländer sollen künftig grundsätzlich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne, wenn sie aus dem Ausland in die Bundesrepublik zurückkehren. Auf diese Empfehlung an die Bundesländer einigte sich das Corona-Krisenkabinett am Montag in Berlin. Die neue Regelung gilt aber erst ab dem 10. April und nur für Menschen, die sich für mehrere Tage im Ausland aufgehalten haben - und damit nicht für Berufspendler. Außerdem gibt es Ausnahmen für bestimmte Gruppen wie etwa Lastwagenfahrer und medizinisches Personal.

Größter Waffenfund in OÖ seit Jahrzehnten

Freistadt - Die Polizei hat im Mühlviertel im Keller eines 65-Jährigen den größten Waffenfund seit Jahrzehnten gemacht. Es wurden eine Million Stück Munition sichergestellt, eine Menge, die ausreiche, "um die Polizei in Oberösterreich mit 4.000 Mann für ein Jahr zu versorgen", veranschaulichte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. Zudem seien 30 Lang-, 40 vollautomatische Waffen und 100 Schalldämpfer gefunden worden. Über den Verdächtigen wurde bereits U-Haft verhängt.

Keine Sport- und Kulturevents vor Publikum bis Ende Juni

Wien - Der Profisport vor Zuschauern wird in Österreich wegen der Corona-Pandemie noch viele weitere Wochen weitgehend stillstehen. Wie die Bundesregierung verkündete, dürfen öffentliche Veranstaltungen bis Ende Juni nicht stattfinden. Dazu zählen alle Sport- und Kultur-Events unter Einbeziehung von Publikum. Daher wurde auch das Nova Rock, das von 10. bis 13. Juni in Nickelsdorf geplant war, abgesagt. Ob es Geisterspiele in Österreichs Fußball-Bundesliga geben kann, hänge wiederum davon ab, wie die Marschrichtung bei einer möglichen Lockerung der Covid-Maßnahmen im Bereich Sport aussehe, hieß es vom Sportministerium.

Wiener Börse tendiert im Verlauf sehr fest

Wien - Der ATX hat am frühen Montagnachmittag 4,58 Prozent auf 2.054,92 Zähler angezogen. Hoffnungsschimmer in der Corona-Krise sorgten auch an den anderen europäischen Börsen für klare Gewinne. Marktbeobachter verwiesen vor allem auf leicht sinkende Wachstumszahlen bei Neuinfektionen und Todesfällen innerhalb der Europäischen Union. Zudem deuten die US-Futures auf eine starke Eröffnung an der Wall Street hin.

