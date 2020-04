Weiter Rückgang bei aktiven Corona-Erkrankungen

Wien - Am Dienstag ist in der Coronakrise hierzulande ein weiterer Rückgang der aktiven Erkrankungen - die Infektionen mit SARS-CoV-2 abzüglich der Genesungen und der Todesfälle - verzeichnet worden. Den vierten Tag in Folge ist dieser signifikante Faktor in der 24-Stunden-Schau gesunken, diesmal um 3,4 Prozent auf 8.043 Fälle. Am vergangenen Freitag hatte es noch fast 9.000 aktive Erkrankungen gegeben. Mit Stand Dienstag, 8.00 Uhr, gab es in summe 12.322 Infektionen, 332 davon waren neu hinzugekommen.

Raab führt in Coronavirus-Krise Regierung in London

London - In Großbritannien übernimmt Außenminister Dominic Raab wegen der schweren Erkrankung von Premierminister Boris Johnson dessen Aufgaben. "Die Person, die jetzt das Land führt, ist Außenminister Raab", sagte Kabinettsminister Michael Gove am Dienstag. So betrat Raab den Amtssitz des Regierungschefs in der Downing Street, um die Dringlichkeitssitzung des Kabinetts zur Coronavirus-Krise zu leiten. Johnson lag wegen seiner Covid-19-Infektion weiter auf der Intensivstation.

Ärztekammer will Maskenpflicht für Ärzte und Pflegepersonal

Wien - Die Österreichische Ärztekammer will Maskenpflicht für Ärzte und Pflegepersonal. Dass sie aktuell nur in Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln gelte, sei unverständlich, hieß es am Dienstag. Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal seien besonders gefährdet. Sie stünden "in der ersten Reihe" und hätten täglich mit kranken Patienten zu tun.

Wirtschaftsministerin wirbt für heimische Onlineshops

Wien - Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) haben angesichts der Corona-Krise und der bevorstehenden Osterfeiertage an die Bevölkerung appelliert, bei heimischen Online-Shops einzukaufen. Man dürfe das Geschäft nicht nur den Großkonzernen überlassen, sagte Schramböck am Dienstag in Richtung von Amazon.

Italiens Tourismus rechnet mit Verlust von 120 Mrd. Euro

Rom - Der italienische Tourismus rechnet wegen der Coronavirus-Krise mit einem katastrophalen Jahr 2020. Die Branche beziffert die möglichen Verluste auf 120 Milliarden Euro. "Wir rechnen mit einem Umsatzrückgang von 70 bis 80 Prozent", berichtete Luca Patane, Präsident des Touristikerverbands Confcommercio Confturismo, im Gespräch mit der Mailänder Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore". Im Zeitraum März bis Mai erwartet die Touristikbranche 30 Millionen weniger Übernachtungen.

Spanien meldet deutlichen Wiederanstieg bei Totesfällen

Madrid - Im besonders hart von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Spanien ist die Zahl der Todesfälle wieder deutlich angestiegen. Binnen eines Tages wurden 743 neue Corona-Tote gemeldet, wie das spanische Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Zuvor hatten rückläufige Todeszahlen vier Tage in Folge die Hoffnung keimen lassen, dass Spanien das Schlimmste hinter sich habe. Insgesamt sind in Spanien bisher bereits 13.798 Menschen mit oder an dem neuartigen Coronavirus gestorben.

Erste Flüchtlingskinder kommen aus Griechenland nach Luxemburg

Luxemburg - Griechenland hat das Verfahren zur Ausreise minderjähriger Flüchtlinge in andere EU-Staaten in die Wege geleitet. Es handelt sich um zwölf unbegleitete Minderjährige, die nach Luxemburg gebracht werden sollen. Dies solle in den kommenden Tagen geschehen, teilte das Büro des stellvertretenden griechischen Migrationsministers am Dienstag mit. In den griechischen Camps harren unter zum Teil menschenunwürdigen Bedingungen mehr als 100.000 Personen aus.

Lunacek will "langsame Lockerungen" für Kultur prüfen

Wien - Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) hat am Dienstag angekündigt, über Ostern klären zu wollen, ob, wie und in welchem Ausmaß es ab Ende April Lockerungen im Kulturbereich geben kann. Geprüft werde etwa, ob Proben bereits vor Ende des Veranstaltungsverbots Ende Juni stattfinden können oder ob in Museen einzelne Räume geöffnet werden könnten. Sie arbeite an "langsamen Lockerungen" im Kulturbereich, sagte Lunacek im Rahmen einer Onlinesprechstunde auf der Facebookseite des Ministeriums.

