Wieder deutlich mehr Genesene als Neuinfektionen

Wien/Österreich-weit - Die Zahl der aktuell am neuartigen Coronavirus Erkrankten in Österreich ist den vierten Tag in Folge gesunken, diesmal um 3,4 Prozent auf 8.043 Fälle. Seit Montag galten 583 zusätzliche Personen als genesen, gegenüber 332 Neuinfektionen. Die Zahl der bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen lag Dienstagfrüh bei insgesamt 12.332, 4.046 Betroffene waren wieder gesund, 243 Patienten gestorben.

ÖVP-EU-Abgeordneter Karas für "Corona-Bonds"

Brüssel/Wien/EU-weit - Während Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und sein deutscher Amtskollege Olaf Scholz (SPD) mit der kategorischen Ablehnung von gemeinsamen EU-Anleihen im Kampf gegen die Corona-Krise in die Videokonferenz der EU-Finanzminister am Dienstagnachmittag hineingegangen sind, gibt es innerhalb der beiden großen Parteienfamilien auch Stimmen, die "Euro-" oder "Coronabonds" befürworten. "Wer ein solches, solidarisches Finanzinstrument ablehnt, schadet Europa und damit sich selbst", befand ÖVP-EU-Abgeordnete Othmar Karas.

Austrian Airlines brauchen Staatshilfe

Wien/Schwechat/Frankfurt - Die Austrian Airlines (AUA) sprechen mit der Bundesregierung über Staatshilfen. Dass es dabei um 500 Mio. Euro oder mehr gehen soll, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dementierte ein AUA-Sprecher gegenüber der APA. Man sei erst am Anfang der Gespräche. Eine direkte Staatsbeteiligung sei für das Finanzministerium kein Thema, so Bloomberg unter Verweis auf involvierte Kreise. Der AUA-Mutterkonzern Lufthansa will derweil seine Flotte verkleinern und die Tochter Germanwings schließen.

Tausende Strafprozesse wegen Corona auf "Wartebank"

Wien - Die anhaltende Corona-Krise und die Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen haben massive Auswirkungen auf den Gerichtsbetrieb. In der Strafgerichtsbarkeit sind inzwischen bundesweit mehrere 1.000 Hauptverhandlungen notgedrungen auf die "Wartebank" geschoben worden. Allein am Wiener Landesgericht für Strafsachen - dem größten Gericht des Landes - sind aktuell 1.700 Fälle "verhandlungsreif". Die Abarbeitung werde wohl Monate, wenn nicht sogar bis Jahresende dauern, hieß es.

Britischer Premier Boris Johnson in "stabilem Zustand"

London - Der Gesundheitszustand des britischen Premierministers Boris Johnson auf der Intensivstation hat sich nach Regierungsangaben stabilisiert. Der 55-Jährige musste auch nicht an eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden. Dem Premierminister wird seinem Sprecher zufolge zwar Sauerstoff zugeführt, aber er "atmet selbstständig ohne jegliche Unterstützung". Politiker aus aller Welt wünschten Johnson eine schnelle Genesung. Johnson beauftragte Außenminister Dominic Raab (46) damit, ihn zu vertreten.

Überbelegung und Haftdauer über europäischem Durchschnitt

Brüssel - Die Haftrate - die Anzahl von Inhaftierten je 100.000 Einwohner - hat sich in Europa kaum verändert. Sie lag zuletzt bei 106 Insassen pro 100.000 Einwohner, ergab die jährliche Strafstatistik (SPACE I) des Europarats, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Österreich sticht insofern hervor, als die Gefängnisse überbelegt sind und die Haftdauer weit über dem europäischen Durchschnitt liegt. Österreich weist außerdem von allen untersuchten Ländern die höchste Selbstmordrate bei Häftlingen auf. Sie lag bei 12,8 je 10.000 Insassen, wobei sich die Zahlen auf 2018 beziehen.

Israeli soll mit Irans Geheimdienst zusammengearbeitet haben

Jerusalem - Die israelischen Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben einen Israeli festgenommen, der Verbindungen zum iranischen Geheimdienst gehabt haben soll. Der Iran ist der Erzfeind Israels. Außerdem habe der Mann in Kontakt mit einer libanesischen Terrorgruppe gestanden, die ebenfalls für den Iran gearbeitet habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es sei dabei auch um die Vorbereitung von Terroranschlägen in Israel gegangen. Der Verdächtige sei angeklagt worden.

Yad Vashem lädt zu Online-Gedenken an Holocaust-Opfer ein

Jerusalem - Vor dem Holocaust-Gedenktag in Israel am 21. April lädt die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem zu einem Online-Gedenken an die Opfer ein. Wegen der weltweiten Corona-Krise seien öffentliche Zusammenkünfte verboten. Deswegen sollten sich Menschen beim Rezitieren der Namen von Holocaust-Opfern aufnehmen und diese Videos in soziale Netzwerke hochladen. Die Videos sollten nicht länger als 15 Sekunden sein und mit den Hashtags #RememberingFromHome #ShoahNames versehen werden.

